Зеленський відповів Путіну щодо зерна: "Ми не робимо расистського поділу світу"

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Президент Володимир Зеленський розкритикував заяву президента Росії Володимира Путіна щодо того, що зернову угоду з Україною слід переглянути, бо зерно з українських портів начебто відправляють не в бідні країни Африки, а в Європу.

Зеленський підкреслив, що після розблокування українських портів зерно з України експортують в різні частини світу - 54 судна вже відправили в Азію, 16 суден - у Африку, 32 судна - у Європу, звідки частину також спрямують потім в азійські та африканські країни.

До кінця вересня обсягу експорту можуть сягнути не менше 3 млн тонн.

"Сьогодні в Росії прозвучала чергова відверто брехлива заява, що нібито абсолютна більшість українського зерна експортується саме у європейські країни. Що ж, правдиві слова вже давно в Росії на офіційному рівні не звучать, і це нікого не дивує", - заявив Зеленський.

"На відміну від Росії ми не робимо расистського поділу світу на тих, хто заслуговує на безпеку, і хто нібито не заслуговує, на тих, хто заслуговує жити без голоду, і на тих, хто нібито не заслуговує. Ми підтримуємо всіх людей, усі країни", - додав він.

Зеленський наголосив, що Україна "була, є й буде гарантом світової продовольчої безпеки".

Раніше аналогічну заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У серпні, щойно відбулися перші відвантаження з українських портів, ціни на пшеницю знизилися щонайменше на 5%. Це реальні факти, а вигадки росіян про направлення зерна лише в Європу просто не відповідають дійсності", - зазначив міністр.

На думку глави МЗС України, Росія може навмисно озвучувати сумніви в ефективності "зернового коридору", готуючись торгуватися та шантажувати світ з наближенням завершення 120 днів "зернової" ініціативи.

Путін і "хитрозроблена угода"

Автор фото, Getty Images

7 вересня Путін розкритикував ситуацію із вивезенням українського зерна, начебто майже все зерно, вивезене з України, пішло до країн Євросоюзу, а не найбідніших країн, які його потребують.

"Якщо виключити Туреччину як країну-посередника, то практично все зерно, яке вивозиться з України, спрямоване не в найбідніші країни, що розвиваються, а в країни Євросоюзу", - наполягає Путін.

Він назвав це "черговим зухвалим обманом", оскільки зерно з України нібито йде не в країни, що його потребують.

Путін стверджує, що по лінії Всесвітньої програми продовольства ООН було завантажено "всього два кораблі з 87". "І на них було вивезено 60 тисяч тонн продовольства з 2 млн тонн", - заявив російський президент.

За його словами, європейці продовжують діяти як колонізатори, обманюючи найбідніші країни.

Через це Путін запропонував подумати про обмеження вивезення збіжжя з України до Європи, він навіть захотів обговорити це з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Насправді, як писала ВВС за підсумком місяця роботи зернового коридору з українських портів, левова частка зерна пішла не у країни Європи - а в Африку та Азію.