Держсекретар США Блінкен приїхав до Києва

1 година тому

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Держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав до Києва з візитом, який не анонсували. Планується, що він проведе переговори з президентм України Володимиром Зеленським.

Про це повідомило BBC News Україна джерело в офісі президента.

Раніше стало відомо, що Пентагон погодив черговий пакет військової допомоги для України на 675 млн доларів.

"Чиновник, який говорив з журналістами на умовах анонімності, сказав, що реактивні боєприпаси для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS будуть супроводжуватися транспортними засобами та іншим обладнанням для українських військових", - заявив Thе Washington Post в американському уряді.

За час війни США надали Україні військову допомогу на багато мільярдів в рамках спеціальної Ініціативи сприяння безпеці України або USAI - це програма міністерства оборони США, спрямована на підвищення спроможності України протидіяти російській військові агресії.

Ініціатива передбачає поставки зброї, консультації та навчання для українських військових. Гроші з них виділяються з пакета на 40 млрд доларів, який раніше схвалив конгрес США до кінця цього бюджетного року.