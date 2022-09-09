Траур за королевою у Британії. Фотогалерея

1 година тому

Коли з'явилася інформація про смерть королеви Єлизавети II - монарха, що найдовше правив у Великій Британії - люди почали збиратися, щоб покласти квіти та віддати данину поваги їй, по всій країні.

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До Букінгемського палацу прибули тисячі людей, щоб покласти квіти та сфотографувати дім королеви, що вінчав приспущений прапор.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Tom Pilston

Автор фото, Tom Pilston

Автор фото, Ben Stansall/Getty Images

Автор фото, Getty Images

Повідомлення про смерть королеви вивісили на воротах палацу.

Автор фото, Tom Pilston

Королева мирно померла в замку Балморал у четвер вдень, і, попри погоду, незабаром біля воріт з'явилися квіти.

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Віндзорський замок був улюбленим помешканням королеви. Тутешні бачили в ній свою сусідку.

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На лондонському стадіоні присутні вшанували королеву хвилиною мовчання напередодні футбольного матчу Ліги конференцій УЄФА між Вест Гем Юнайтед і FCSB.

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В іншій резиденції королеви, Палаці Голірудхаус в Единбурзі, люди також покладали квіти та віддавали шану. Просте повідомлення на одному з букетів.

Автор фото, Jane Barlow/PA

Автор фото, Carl Recine/Reuters

Автор фото, Carl Recine/Reuters

Фото королеви на величезному електронному білборді на площі Пікаділлі в Лондоні привертало увагу перехожих.

Автор фото, Reuters