Траур за королевою у Британії. Фотогалерея
Коли з'явилася інформація про смерть королеви Єлизавети II - монарха, що найдовше правив у Великій Британії - люди почали збиратися, щоб покласти квіти та віддати данину поваги їй, по всій країні.
До Букінгемського палацу прибули тисячі людей, щоб покласти квіти та сфотографувати дім королеви, що вінчав приспущений прапор.
Повідомлення про смерть королеви вивісили на воротах палацу.
Королева мирно померла в замку Балморал у четвер вдень, і, попри погоду, незабаром біля воріт з'явилися квіти.
Віндзорський замок був улюбленим помешканням королеви. Тутешні бачили в ній свою сусідку.
На лондонському стадіоні присутні вшанували королеву хвилиною мовчання напередодні футбольного матчу Ліги конференцій УЄФА між Вест Гем Юнайтед і FCSB.
В іншій резиденції королеви, Палаці Голірудхаус в Единбурзі, люди також покладали квіти та віддавали шану. Просте повідомлення на одному з букетів.
Фото королеви на величезному електронному білборді на площі Пікаділлі в Лондоні привертало увагу перехожих.