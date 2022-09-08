Новий iPhone 14 Pro та годинник Watch Ultra: що відомо про новинки від Apple

Шіона Маккаллум

Кореспондентка з питань технологій

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Apple

На презентації у США компанія Apple представила iPhone 14 із аварійним підключенням до супутника та технологією виявлення ДТП.

Компанія показала чотири версії нового телефону у своїй штаб-квартирі в Купертіно, причому вперше після пандемії глядачі на церемонії були присутні особисто.

Apple також продемонструвала новий смартгодинник Watch Ultra.

Захід був присвячений новим поколінням продуктів iPhone, Watch та AirPod.

Генеральний директор Apple Тім Кук виступав зі сцени в театрі Стіва Джобса в каліфорнійському кампусі технологічного гіганта, але сама презентація була повністю записана.

Автор фото, Apple

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 8 має низку нових функцій, включаючи виявлення ДТП, датчики температури для відстеження циклів овуляції та нову опцію режиму низького енергоспоживання.

Американці з обережністю ставляться до приладів для відстеження менструального циклу після внесення змін до законодавства про аборти в США, і є занепокоєння, що дані про місячні можуть бути використані правоохоронними органами.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Apple каже, що дані на її пристроях будуть зашифровані та доступні лише за допомогою пароля або біометрії.

"Ми йдемо далі у підтримці здоров'я жінок", - сказав Джефф Вільямс, головний операційний директор Apple.

Apple заявила, що нове автоматичне ретроспективне сповіщення про овуляцію може допомогти тим, хто намагається завагітніти.

Якщо активувати цю функцію, новий годинник може контролювати температуру тіла кожні п'ять секунд протягом ночі та виявляти найменші зміни, які можуть сигналізувати про овуляцію.

Ще одна нова функція - виявлення ДТП. За допомогою датчиків годинник зможе визначити серйозну аварію та автоматично зв'яже свого власника зі службами екстреної допомоги, надасть його точне місцеперебування та повідомить екстреним контактам.

Series 8 тепер також має режим низького енергоспоживання - функцію, запозичену з iPhone, яка обіцяє до 36 годин автономної роботи при повному заряді.

Apple Watch Series 8 коштує від 399 доларів у США та 419 фунтів стерлінгів у Британії.

Автор фото, Apple Підпис до фото, Новий Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra

Придатний для плавання, захищений від пилу та тріщин - Apple представила свого конкурента гаджетам таких компаній як Garmin та Polar.

На презентації нового годинника, призначеного перш за все для екстремальних видів спорту, був присутній ультрамарафонець Скотт Джурек із "Народжених бігти".

Усі годинники Ultra мають до 36 годин роботи на одному заряді та збільшений час роботи батареї до 60 годин, при цьому Apple обіцяє достатньо потужності, щоб завершити ультратріатлон, який включає плавання, їзду на велосипеді та біг.

Apple Watch Ultra коштує від 799 доларів у США та 849 фунтів стерлінгів у Британії.

Підпис до фото, Генеральний директор Apple сказав BBC, що приємно знову проводити презентації особисто, а не онлайн

iPhone 14

Компанія випускає iPhone 14 у двох розмірах: iPhone 14 і iPhone 14 Plus.

Нові телефони здатні надсилати екстрений виклик про допомогу через супутник. Телефон відобразить місцперебування супутників в небі над користувачем і продемонструє, як правильно навести на них пристрій.

Надсилання повідомлення може зайняти від 15 секунд до кількох хвилин.

"Не слід недооцінювати інвестиції в розширення супутникових можливостей", - сказав Бен Вуд, головний аналітик CCS Insight.

"Apple, ймовірно, знадобилися роки, щоб скласти докупи всі частини головоломки, зокрема комерційну угоду з супутниковим провайдером Globalstar і створення інфраструктури, необхідної для передачі повідомлень екстреним службам", - додав він.

Технічний аналітик Паоло Пескаторе вважає, що нововведення є гарною новиною для споживачів у важкодоступних районах.

"Приємно бачити, як провайдери починають серйозно ставитися до використання супутників - надійний засіб зв'язку є дуже затребуваним серед усіх користувачів", - сказав він.

Камера iPhone 14

Технічний гігант анонсував нову 12-мегапіксельну камеру, здатну фотографувати об'єкти, що швидко рухаються. Також компанія стверджує, що зйомка в умовах слабкого освітлення покращилася на 49%.

Фронтальна камера також вперше має автофокус, щоб робити чіткіші селфі.

За даними Apple, за останні 12 місяців користувачі iPhone зробили понад три трильйони фотографій.

Ціна iPhone 14 становить від 799 доларів (США), 849 фунтів стерлінгів (Британія).

Автор фото, Apple

iPhone 14 Pro

Найбільшою зміною в дизайні iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max є верхня частина екрана, яка тепер має виріз у формі таблетки.

Функція під назвою Dynamic Island замінила чорну виїмку, на яку скаржаться багато користувачів iPhone - тепер вона може змінювати форму залежно від сповіщень.

Інша велика зміна полягає в тому, що телефон завжди може залишатися увімкненим.

Коли телефон не використовується, екран тьмяніє, а частота оновлення знижується.

Телефон доступний у темно-фіолетовому, чорному, сріблястому і золотому кольорах.

Ціна iPhone 14 Pro становить 999 доларів (США), 1099 фунтів (Британія).

Автор фото, Apple

AirPods

AirPods Pro буде легше знайти, ніж їхніх попередників. Кожна пара має нову систему пошуку окремих втрачених навушників, яка програє мелодію, коли вони випадають з футляра.

Крім того, сам футляр тепер має власний динамік, який відтворюватиме гучніший звук за запитом програми Find My.

Нові AirPods Pro коштують 249 доларів (США), 249 фунтів (Британія).

Аналіз

Джеймс Клейтон

Кореспондент з питань технологій у Північній Америці

Без сумніву, офлайн презентація, на якій були присутні захоплені шанувальники Apple, сприяла цікавішому запуску нових продуктів, ніж останні роки. Але на ній не представили нічого, що могло б зробити революцію в технологічній індустрії.

Значна частина нових функцій Apple виглядає ідеально для тих, хто постійно опиняється у небезпеці. Новий iPhone 14 зможе надсилати текстові повідомлення через супутник, коли немає мережі.

Конструкція годинника Ultra Watch масивна, з великим часом автономної роботи - компанія каже, що він ідеально підходить для багатоденних віддалених поїздок.

Apple також анонсувала нову систему виявлення аварій на нових годинниках і телефонах, яка сповістить екстрені служби, коли виявить удар.

Стратегія тут досить зрозуміла. Apple продовжує рекламувати свої гаджети як такі, що сприяють здоров'ю та безпеці. Не дивно, що Тім Кук називає ці продукти "необхідними".

Але насправді це цікаві, але досить нішеві оновлення - функції, якими, як сподіваються усі користувачі, їм ніколи не доведеться скористатися.