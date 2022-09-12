"Як із Віденського балу на сільську дискотеку" - Сергій Сайгон

52 хвилин(и) тому

Різниця між АТО і війною 2022 року така, як потрапити "з Віденського балу на сільську дискотеку," - говорить Сергій Сайгон, письменник і військовий у новому інтервʼю ВВС.

Сергій Сайгон збурив українську літературну спільноту, коли виграв премію Книга року ВВС 2020 із романом "Юпак", написаним російською та суржиком зі щедрою порцією лайки. 24 лютого 2022 року він повернувся на війну, а під час лікування у Києві влітку дав інтервʼю журналістці ВВС Вікторії Жуган.

Він розповів про плани емігрувати, бажання писати книги та російсько-українську війну, на якій дізнався, як це: похорони навпаки.

Матеріал Вікторії Жуган та Олександра Попенка.