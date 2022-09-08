Криза імені Путіна. Британія виділить мільярди на порятунок населення та бізнесу від енергетичного шоку

Олексій Калмиков

ВВС

1 година тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Випивати у пабах при свічках британці навчилися ще у кризові 1970-ті, коли відключення світла були звичайною справою

Велика Британія позичить десятки мільярдів фунтів і роздасть їх населенню й бізнесу, щоб запобігти соціальній та економічній катастрофі прийдешньої зими.

Новий британський прем'єр Ліз Трасс оголосила у четвер про надзвичайні заходи для боротьби з енергетичною кризою та поклала провину за неї на Володимира Путіна та агресію Росії проти України.

План коштуватиме приблизно 150 млрд фунтів, згідно з внутрішніми оцінками нового уряду. З них близько 90 млрд піде на підтримку населення: кожній родині виділять по 400 фунтів на компенсацію рахунків за світло й газ, а зростання цін обмежать приблизно поточним рівнем на два роки.

Друга частина плану - відродження нафтогазовидобутку та ядерної енергетики задля зміцнення енергетичної безпеки Британії.

Залежність від імпортного палива - це слабке місце, у яке б'є Путін, сказала Трасс, представляючи план у парламенті у четвер.

"Ми опинилися у вразливому становищі, і Путін користується цим. Він зробив енергоресурси зброєю у злочинній війні проти України", - сказала вона.

Нечуваний пакет держпідтримки, що перевершує витрати на боротьбу з пандемією ковіду, став першим кроком Трасс на посаді прем'єра, яку вона отримала без загальних виборів - через відставку екслідера Торі Бориса Джонсона.

Трасс обіцяла ультраліберальну економічну політику у стилі її кумира Маргарет Тетчер: низькі податки, мінімальне регулювання, вільний ринок та жодних подачок від держави.

Однак перше ж її рішення виявилося протилежним: заморозити ціни, позичити небачену суму та роздати її населенню і бізнесу.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Трасс і її міністри задоволені своїм планом

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Це рішення насторожило фінансові ринки, і курс британського фунта до долара впав до рівня 1985 року, коли уряд очолювала саме Тетчер.

Нижче, ніж після брекзиту, нижче, ніж під час пандемії. Економісти пророкують Британії двозначну інфляцію та перехід від зростання до скорочення національного багатства вже цього року, тому інвестори продають британську валюту і держборг, оскільки впевнені, що вони дешевшатимуть.

Однак прихильники Трасс кажуть, що не все так погано - і краще витратитись на підтримку населення та бізнесу зараз, щоб запобігти масовим банкрутствам, ніж допустити їх, а брати займи на усунення наслідків вже потім, коли економіка всохне, а податкові надходження скоротяться.

Крім того, заморожування рахунків за світло й газ на рівні 2500 фунтів на рік для середнього домогосподарства дозволить пригальмувати інфляцію приблизно на 5%, що зменшить витрати бюджету на соціальні виплати та обслуговування боргу у майбутньому, сказала Трасс депутатам парламенту.

"Запобігти катастрофі"

Але головний аргумент - не економічний, а соціальний.

Без заморозки середній рахунок до січня зріс би до 3 500 фунтів на рік, а у разі подальшого зростання цін на весну перевищив би 5000 фунтів. Середня сім'я витрачала б понад 15% своїх прибутків на опалення і світло, а мільйони людей просто не змогли б сплачувати рахунки.

"Якщо не втрутитися зараз, на нас чекає катастрофа. Зараз головне - наявність політичної волі діяти, а не обговорювати, який механізм підтримки кращий", - сказав ВВС головний британський експерт з особистих фінансів Мартін Льюїс.

"Можна сперечатися, що план дуже дорогий. Так, дорогий. Можна говорити, що підтримка - не адресна. Ні, не адресна. Але я рішуче вітаю цей план, тому що він дозволить мільйонам людей видихнути і повірити, що хоча б у найближчій перспективі вони зможуть сплатити рахунки за світло й газ".

Критики вказують саме на ці недоліки плану, оскільки субсидію отримають усі, зокрема, олігархи на опалення маєтків у центрі Лондона. Вони також побоюються, що під соусом енергетичної безпеки Трасс зневажає зобов'язання перейти на зелену енергетику для нафтогазових компаній.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Зарано раділи. Трасс скасовує мораторій на видобуток сланцевої нафти й газу. Ось так противники фрекінгу в Престоні відреагували на рішення відмовити компанії Cuadrilla у ліцензії на видобуток сланцевого газу у 2015 році

Трасс підтвердила у четвер, що її партія має на меті повністю нейтралізувати викиди парникових газів в атмосферу до 2050 року, проте визнала, що готується переглянути, як саме цього досягти, щоб не зашкодити бізнесу.

Опозиція критикує Трасс за рішучу відмову обкласти спецподатком надприбутки енергетичних компаній, які протягом двох років зароблять понад 170 млрд фунтів завдяки рекордним цінам.

Трасс відповідає, що податки злякають бізнес і підірвуть інвестиції в традиційну і нову енергетику, без яких не усунути головну проблему нинішньої кризи - брак власного виробництва й інфраструктури, внаслідок чого Британія виявилася вразливою перед перебоями на світових енергетичних ринках.

"Ми зіткнулися з проблемами в постачанні енергоресурсів через обурливу війну, розв'язану Путіним в Україні. Тому я негайно займуся енергетичною кризою", - сказала вона у своєму першому виступі в парламенті на посаді прем'єр-міністра.

План Трасс нагадує політику епохи її кумира Тетчер, коли у відповідь на арабське нафтове ембарго 1973-74 років Британія разом з іншими європейськими країнами почала сама видобувати нафту й газ та будувати ядерні реактори. До нинішньої кризи запаси в Північному морі вичерпалися, а ядерна енергетика на континенті та островах вийшла з моди й занепадає.

Тепер британська влада сподівається повернути цю тенденцію.

Аналогічні плани щодо підтримки населення та забезпечення енергетичної незалежності завтра обговорить Євросоюз. Він уже витратив близько 300 млрд євро на боротьбу з енергетичною кризою, згідно з підрахунками дослідницького центру Bruegel.

Ще до пандемії ЄС був основним споживачем російського палива. Але минулого року Кремль почав закручувати газовий кран до Європи, а після вторгнення в Україну, за яке Захід запровадив жорсткі санкції, Росія посилила тиск і до вересня під різними приводами скоротила постачання газу втричі.

Європа готується до повної газової блокади взимку, і в п'ятницю міністри енергетики 27 країн ЄС обговорять, як не заморозити 450 млн жителів найбільшого політичного союзу на планеті та підтримати промисловість і бізнес.