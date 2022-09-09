Як відбудеться прощання з Королевою Єлизаветою ІІ та її похорон

37 хвилин(и) тому

Королева Єлизавета II померла, завершивши найдовше правління в історії Великої Британії.

Вона мирно померла в оточенні своєї родини в замку Балморал у Шотландії.

Ось що нам відомо про офіційні церемонії прощання і похорону, які відбудуться найближчими днями.

Публічне прощання

Після того, як труна з тілом Королеви повернеться до Лондона, її встановлять у Вестмінстер-Холі. Там протягом чотирьох днів повз неї пройдуть представники громадськості, відаючи шану монарху.

Вестмінстер-Хол є найстарішою частиною Вестмінстерського палацу, у центрі британського уряду.

Востаннє в цій залі прощалися з королевою-матір'ю у 2002 році. Тоді понад 200 000 людей вишикувалися у чергу, щоби побачити її труну.

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Труна королеви буде стояти на підвищенні, відомому як катафалк, під середньовічним дерев'яним дахом зали XI століття. Біля кожного кута платформи стоятимуть солдати Королівської гвардії.

Труну з тілом монарха перенесуть до Вестмінстер-холу з Букінгемського палацу повільною процесією у супроводі військового параду та членів королівської родини.

Люди також зможуть спостерігати за процесією у центрі Лондона і на великих екранах, які транслюватимуть її. Їх встановлять у Королівських парках столиці.

Труна буде вкрита Королівським штандартом, а коли вона потрапить до Вестмінстер-холу, її увінчають Короною Британської імперії, державою і скіпетром.

Після розміщення труни у залі відбудеться коротка служба. Після цього буде дозволено вхід публіці.

Коли відбудеться похорон Королеви?

Очікується, що державний похорон Королеви відбудеться у Вестмінстерському абатстві менше ніж через два тижні, точну дату підтвердить Букінгемський палац.

У Вестмінстерському абатстві традиційно коронують британських королів і королев. Тут 1953 року коронували й саму Єлизавету, тут вона також вінчалась із принцом Філіпом у 1947 році.

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Похорон монарха в Абатстві не проводили з XVIII століття, хоча у 2002 році тут відбувся похорон королеви-матері.

Глави держав з усього світу прилетять, щоби разом із членами королівської родини віддати шану життю та службі королеви. На церемонії також будуть присутні високопоставлені британські політики та колишні прем'єр-міністри.

Зранку труну з тілом Королеви перевезуть із Вестмінстер-холу до Вестмінстерського абатства на державному лафеті Королівського флоту.

Востаннє лафет бачили 1979 року на похороні дядька принца Філіпа, лорда Маунтбеттена.

У процесії візьмуть участь старші члени королівської родини, зокрема і новий король.

Службу, ймовірно, проведе декан Вестмінстерського університету Девід Хойл, а проповідь виголосить архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. Прем'єр-міністра Ліз Трасс можуть запросити прочитати церковний текст.

Після похоронної служби труну королеви пронесуть пішохідною процесією від абатства до Веллінгтонської арки в Гайд-парку в Лондоні, а потім її повезуть до Віндзора на катафалку.

Після цього труна королеви відправиться в останню подорож до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Очікується, що король і старші члени королівської родини приєднаються до процесії у Віндзорському замку, після цього труну перенесуть до каплиці Святого Георгія, де відбудеться похоронна служба.

У Каплиці Святого Георгія королівська родина регулярно проводить вінчання, хрестини і похорони. Саме тут вінчалися герцог і герцогиня Сассекські, принц Гаррі та Меган, і тут відбувся похорон покійного чоловіка королеви принца Філіпа.

Труну з тілом королеви опустять у Королівську усипальницю, а потім поховають у меморіальній каплиці короля Георга VI, розташованій у каплиці Святого Георгія.