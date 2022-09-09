Як житиме Британія до похорону королеви

36 хвилин(и) тому

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Окрім ретельно спланованого розкладу офіційних заходів, смерть королеви матиме великий вплив на повсякденне життя Великої Британії. Більшість деталей ще мають затвердити, але ось чого варто очікувати.

Чи будуть вихідні?

Очікується, що похорони відбудуться у Вестмінстерському абатстві приблизно за 10-11 днів, точну дату підтвердить Букінгемський палац. Ймовірно, цей день оголосять вихідним, але це ще має підтвердити палац та уряд.

Якщо оголосять вихідний, школи також не працюватимуть.

Поки що не ясно, чи зачинять їх до цього. Очікується, що Департамент освіти надасть свої рекомендації.

Чи скасують спортивні та культурні заходи?

Спортивні матчі, заплановані на п'ятницю, здебільшого скасували, включно з футбольними матчами англійської футбольної ліги та футбольної ліги Північної Ірландії.

Управління з кінних перегонів Британії перенесло всі перегони, також у п'ятницю не відбулася гра в гольф на чемпіонаті BMW PGA.

Шостий етап велоперегонів Тур Британії, який мав відбутися в п'ятницю, теж не відбувся. Відклали також другий день матчу з крикету між Англією та Південною Африкою. Наразі невідомо також, чи відбудеться решта етапів п'ятиденної гри.

Концерти BBC Proms скасовано у четвер, п'ятницю та суботу.

Очікується, що театральні вистави по всій Британії відбуватимуться, але з дотриманням хвилини мовчання. Церемонію нагородження Mercury Music Prize скасували в четвер ввечері після оголошення новини.

Чи відбудуться страйки на залізниці та пошті?

Національна спілка залізничних, морських та транспортних працівників (RMT) оголосила, що заплановані страйки 15 і 17 вересня будуть скасовані на знак поваги. Асоціація транспортних працівників також скасувала заплановані на вересень страйки.

Крім того, скасувала поштові страйки в п'ятницю Профспілка працівників зв'язку (CWU).

Чи будуть якісь панахиди перед похороном?

У п'ятницю в соборі Святого Павла відбудеться панахида, на якій будуть присутні прем'єр-міністр та інші високопосадові міністри.

Оскільки королева померла в Шотландії, її труна буде спочивати в соборі Святого Джайлза в Единбурзі. За кілька днів громадськості можуть дозволити попрощатись з монархом.

Потім труну доставлять до Лондона, де сотні тисяч людей протягом чотирьох днів зможуть пройти повз неї у Вестмінстер-Холі.

Прапори на державних будівлях будуть приспущеними до ранку дня після похорону. Їх розправлять лише на 24 години о 13.00 за місцевим часом у суботу, щоб відзначити проголошення Чарльза королем, а потім їх знову приспустять.

У п'ятницю у Вестмінстерському абатстві, соборі Святого Павла та Віндзорському замку дзвонами вшановуватимуть королеву. У Гайд-парку та в інших місцях будуть лунати салюти з 96 пострілів, щоб відзначити кожен рік її життя.