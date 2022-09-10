ЗСУ увійшли в Куп'янськ і заходять в Ізюм

1 година тому

Автор фото, Український наступ Підпис до фото, Українські військові на тлі Куп'янської міської ради

Українські військові увійшли й звільняють місто Куп'янськ у Харківській області.

Військові вже оприлюдниди фото підняття прапору на міській раді.

Служба безпеки також повідомила про захід українських сил в місто.

"Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ в Куп'янську, який був і завжди буде українським! Йдемо далі!" - повідомила пресслужба СБУ.

Проте даних про повне звільнення міста ще немає, росіяни ще можуть перебувати на лівому березі річки Оскіл.

Автор фото, СБУ

Збройні сили України перейшли в наступ на Харківському напрямку 6 вересня. Темпи їхнього просування справили враження на західних військових та експертів.

Вже 8 вересня стало відомо, що вони звільнили 30 населених пунктів, зокрема, Балаклію, та продовжили просування вглиб лінії фронту.

За перші два дні наступу ЗСУ увійшли вглиб позицій противника на 50 кілометрів.

Ввечері 9 вересня стали надходити непідтверджені дані, що українські військові на підступах до Куп'янська - містечка з довоєнним населенням у 30 тис. на ріці Оскіл та другого за величиною залізничного вузла Харківщини.

Відколи росіяни захопили місто у березні, воно мало ключове значення для логістики військ РФ не лише на Харківщині, але й на Донбасі.

Вже 10 вересня вранці з'явилися дані, що росіяни залишили місто та фото українських військових з державними прапорами в центрі, зокрема, на тлі Куп'янської міської ради.

Російські пабліки підтверджували, що росіяни або повністю залишили місто, або відійшли за Оскіл і утримують лише незначну лівобережну частину.

Російська влада ситуацію в місті не коментувала.

Автор фото, Український наступ Підпис до фото, Куп'янськ

Наступ на Ізюм

Ізюм - одне з найважливіших міст Харківщини з довоєнним населенням близько 48 тис. людей, що лежить на 127 км на південний схід від Харкова та дуже близько від лінії кордону Донецької області.

Навесні росіяни витратили кілька тижнів на його захоплення, завдавши місту величезних руйнувань артилерією та авіацією.

Після прориву на Харківському фронті українські збройні сили частково оточили місто, в якому зосереджені значні сили росіян та яке вони використовували як плацдарм для подальшого наступу на Донецьку область.

10 вересня в російських пабліках стали надходити повідомлення про те, що росіяни відходять з Ізюма.

По обіді те, що російські війська залишили місто Ізюм у Харківській області, повідомив так званий перший заступник міністра інформації самопроголошеної "ДНР" Данило Безсонов у телеграмі.

"Так, з Ізюма пішли, як і з деяких інших населених пунктів харківського напрямку", - сказав він.

Відхід із Ізюма підтвердили також російські військові кореспонденти Олександр Коц та Євген Піддубний.

У соцмережах поширюють відео, як Збройні сили України входять в місто, біля в'їзного знаку до міста підняли український прапор.