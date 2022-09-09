Король Чарльз вперше звернеться до Британії у ролі монарха

Адам Дурбін

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters

Король Чарльз III вперше звернеться до нації у ролі суверена після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II.

Королева спочила з миром в оточенні своєї родини в Балморалі у Шотландії в четвер.

Король вже прямує до Лондона, де він має зустрітися з прем'єр-міністеркою Ліз Трасс.

У п'ятницю на честь королеви по всій Британії лунатимуть салюти та битимуть церковні дзвони.

У Балморалі, Букінгемському палаці та Віндзорі були спонтанні зібрання людей, сповнені емоцій. Приносили квіти, залишали листи подяки королеві та співчуття королівській родині, багато хто плакав.

Прапор "Юніон Джек" приспустили на всіх будівлях, а парламент пізніше збереться, щоби віддати шану 70-річному правлінню королеви.

У п'ятницю на честь королеви задзвонять дзвони собору Святого Павла, Вестмінстерського абатства та Віндзорського замку.

Після цього в лондонському Гайд-парку пролунає салют із 96 пострілів, які відзначать кожен рік життя королеви.

О 18:00 за Лондоном у соборі Святого Павла відбудеться богослужіння, на якому будуть прем'єр-міністр Ліз Трасс та інші високопоставлені міністри.

.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Офіцер поліції на варті перед Букінгемським палацом

Підпис до фото, Мешканці Лондона зібралися, щоб вшанувати королеву

Король і його дружина Камілла, тепер королева-консорт, прямують до Лондона, де очікується, що монарх звернеться до нації після аудієнції з Ліз Трасс.

Усі діти та онуки королеви, герцог Кембриджський і герцог Сассекський, вирушили у четвер в Балморал, що поблизу Абердіна, після того, як лікарі королеви занепокоїлися її здоров'ям.

Принц Гаррі покинув Балморал у п'ятницю вранці, його помітили в аеропорту Абердіна.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Принц Гаррі розмовляє зі співробітницею в аеропорту Абердіна

У п'ятницю Букінгемський палац оприлюднив деякі подробиці планів на найближчі дні, які король Чарльз оголосив часом жалоби, що триватиме і протягом семи днів після похорону його матері.

Букінгемський палац також відкрив онлайн-книгу співчуттів для тих, хто хоче залишити повідомлення.

Уряд заявив, що очікує великої кількості людей у центрі Лондона та інших королівських резиденціях на знак поваги. Влада попереджає про можливі перебої в роботі транспорту, затримки руху та значне скупчення людей.

Представників громадськості попросили залишити квіти у спеціально відведених місцях королівських резиденцій.

Уряд опублікував вказівки про період національного трауру, який триватиме до дня похорону королеви:

організації не зобов'язані призупиняти роботу;

державні служби працюватимуть у звичайному режимі, хоча доступність може бути змінена;

немає вимог щодо скасування чи перенесення подій і спортивних заходів або закриття розважальних закладів;

громадські музеї, галереї чи подібні місця не зобов'язані закриватися.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Чоловік витирає сльози біля входу в замок Балморал

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Люди також зібралися, щоби віддати шану королеві біля її улюбленої резиденції у Віндзорському замку

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Дівчинка залишає квіти біля Віндзорському замку

Данину пам'яті королеві також віддадуть члени парламенту та колеги в палатах громад і лордів, а поточні політичні заходи призупиняться.

Кабінет міністрів зібрався в п'ятницю, й єдиним пунктом порядку денного було віддання данини пам'яті королеві.

Також відбудеться рідкісне суботнє засідання палати громад, де високопоставлені депутати зберуться, щоб принести присягу на вірність новому королю.

Тиха атмосфера на вулиці Мелл

Надім Шад, репортаж із Букінгемського палацу

Вранці в сутінках навколо палацу панував шанобливий настрій.

Місцеві жителі, туристи й перехожі, які прямували на роботу, підходили повільним, але безперервним потоком. Хтось приніс квіти, хтось фотоапарати, щоб зафіксувати історичну подію.

Навколо воріт розставлені записки з висловлюванням співчуття різними мовами. Можна було побачити велосипедистів, які кілька разів проїжджали повз палац, часто з телефоном, щоби закарбувати натовп, якого ставало усе більше.

Пізніше, коли територію навколо меморіалу Вікторії залило сонцем, люди почали займати найкращі місця. Вони чекали і роздивлялись.

На місці працює багато журналістів міжнародних видань.

Після смерті матері король Чарльз сказав, що це була "мить великого смутку" для нього та його родини, і що втрату королеви "глибоко переживає" весь світ.

"Ми глибоко сумуємо з приводу смерті дорогої королеви та дуже улюбленої матері", - сказав він у заяві.

Король також сказав, що під час майбутнього періоду жалоби його та родину буде "втішати та підтримувати усвідомлення поваги та глибокої прихильності, які люди відчували до королеви".