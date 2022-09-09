Як змінилися королівські титули і порядок престолонаслідування в Британії

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Annie Leibovitz/PA

Після смерті королеви Єлизавети II королем став її старший син Чарльз.

Він буде відомий як король Чарльз III — перший Чарльз, який сів на трон з 1685 року. Королева Єлизавета II, яка померла 8 вересня, стала монархом, який найдовше правив в історії Великої Британії.

Як змінились титули й лінія престолонаслідування після смерті королеви.

Королева і принц Філіп, герцог Единбурзький

Королева була монархом Великої Британії, який правив найдовше в історії, вона залишалась на престолі 70 років. Померла у віці 96 років.

Народившись у 1926 році, принцеса Єлизавета стала королевою після смерті свого батька, короля Георга VI, у 1952 році. Вона вийшла заміж за Філіпа, герцога Единбурзького, у 1947 році, і у пари було четверо дітей: Чарльз, Анна, Ендрю та Едвард.

Герцог був чоловіком королеви з найдовшим терміном служби з усіх британських монархів і пішов у відставку з королівських обов'язків у 2017 році. Він помер 9 квітня 2021 року.

Король Чарльз III

Народився: 1948

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Чарльз став королем, коли померла його мати.

Тепер уже колишній принц Уельський одружився з леді Діаною Спенсер, яка стала принцесою Уельською, 29 липня 1981 року. У пари було двоє синів, Вільям і Гаррі.

Пізніше вони розлучилися, і їхній шлюб був розірваний у 1996 році. 31 серпня 1997 року принцеса загинула в автокатастрофі в Парижі.

Чарльз одружився з Каміллою Паркер Боулз 9 квітня 2005 року. Перед своєю смертю королева сказала, що хоче, щоб Камілла, яка була герцогинею Корнуольською, стала королевою-консортом, коли її син зійде на престол.

Лінія престолонаслідування

1. Принц Вільям, герцог Корнуольський і Кембриджський

Народився: 1982

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Принц Вільям є старшим сином короля Чарльза III і Діани, принцеси Уельської. Зараз він перший у черзі на престол.

Герцогу було 15 років, коли померла його мати. Він продовжив навчання в університеті Сент-Ендрюс, де познайомився зі своєю майбутньою дружиною Кейт Міддлтон. Пара одружилася в 2011 році.

У свій 21-й день народження він був призначений державним радником, який був заступником королеви в офіційних випадках. Вільям і Кейт мають трьох дітей: Джордж (2013), Шарлотта (2015) і Луї (2018).

Принц служив в армії, Королівському флоті та Королівських ВПС, а потім три роки пропрацював пілотом пошуково-рятувальної служби Королівських ВПС Веллі в Англсі, північний Уельс.

Він також працював на неповний робочий день протягом двох років в якості другого пілота в Східно-Англійській авіаційній машині швидкої допомоги разом із виконанням королівських обов'язків. Він залишив цю посаду в липні 2017 року, щоб взяти на себе інші королівські обов'язки від імені королеви та герцога Единбурзького.

Принц Вільям не стане автоматично принцом Уельським. Він успадкував титул свого батька герцога Корнуольського - Вільям і Кейт тепер мають титул герцог і герцогиня Корнуольські і Кембриджські.

Його головні обов'язки як спадкоємця престолу - підтримувати короля у виконанні його королівських зобов'язань.

2. Принц Джордж Корнуольський і Кембриджський

Народився: 2013

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Принц Джордж Корнуольський і Кембриджський народився 22 липня 2013 року в лікарні Святої Марії в Лондоні. Принц Вільям був під час народження свого сина, який важив 3,8 кг.

Принц Джордж є другим у черзі на престол після свого батька.

3. Принцеса Шарлотта Корнуольська і Кембриджська

Народилася: 2015

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Герцогиня Корнуольська і Кембриджська народила другу дитину, дівчинку, 2 травня 2015 року знову в лікарні Святої Марії. Герцог був присутній при народженні дитини вагою 3,7 кг. Герцог і герцогиня назвали її Шарлотта Елізабет Діана.

Вона є третьою в черзі на престол після свого батька та старшого брата, і відома як Її Королівська Високість Принцеса Корнуольська і Кембриджська Шарлотта.

4. Принц Луї Корнуольський і Кембриджський

Народився: 2018

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Герцогиня Корнуольська і Кембриджська народила третю дитину, хлопчика вагою 3,9 кг, 23 квітня 2018 року в лікарні Святої Марії в Лондоні.

Герцог був присутній на народженні Луї Артура Чарльза, який є четвертим у черзі на престол.

5. Принц Гаррі, герцог Сассекський

Народився: 1984

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Принц Гаррі навчався в Королівській військовій академії Сандхерст і згодом став лейтенантом армії, служив пілотом вертольота.

За 10 років служби в збройних силах капітан Уельс, як його стали називати, двічі проходив службу в Афганістані з 2012 по 2013 рік як другий пілот вертольота Apache і стрілок. Він залишив армію в 2015 році і зараз зосередився на благодійній діяльності, включаючи збереження природи в Африці та організацію Ігор нескорених для поранених військових.

З 21-річного віку він був державним радником та підміняв королеву під час офіційних обов'язків.

Він одружився з американською актрисою Меган Маркл 19 травня 2018 року у Віндзорському замку. У січні 2020 року королівське подружжя заявило, що відмовиться від посади "старших" членів королівської сім'ї та розділить свій час між Великою Британією та Північною Америкою. Вони сказали, що мають намір "працювати, щоб стати фінансово незалежними".

Трохи більше ніж через рік Букінгемський палац підтвердив, що пара не повернеться до королівських обов'язків і відмовиться від своїх почесних військових посад і королівського патронату.

6. Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор

Народився: 2019

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Перша дитина Сассексів, Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор, народився 6 травня 2019 року вагою 3,3 кг, а герцог був присутній під час його народженні. Давши сину таке ім'я, пара вирішила не використовувати титул для свого первістка.

Коли було оголошено ім'я, королівський кореспондент BBC Джонні Даймонд сказав, що це рішення є вагомим свідченням того, що пара не хоче виховувати його як офіційного члена королівської сім'ї.

7. Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор

Народилася: 2021

Герцогиня Сассекська народила свою другу дитину в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія, 4 червня 2021 року. Лілібет Діану Маунтбеттен-Віндзор, відому як Лілі, назвали на честь прізвиська королеви в королівській родині. Дівчинка була її 11-ю правнучкою.

Їй дали друге ім'я Діана на честь матері принца Гаррі, яка загинула в автокатастрофі в 1997 році, коли йому було 12 років.

8. Герцог Йоркський

Народився: 1960

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Принц Ендрю, восьмий у черзі на престол, був третьою дитиною королеви та герцога Единбурзького, але першою, яка народилася від правлячого монарха протягом 103 років.

Він отримав титул герцога Йоркського після одруження із Сарою Фергюсон, яка стала герцогинею Йоркською в 1986 році. У них народилося дві дочки — Беатріс у 1988 році та Євгенія у 1990 році. У березні 1992 року було оголошено, що герцог і герцогиня розходяться. Вони розлучилися в 1996 році.

Герцог 22 роки служив у Королівському флоті та служив у Фолклендській війні в 1982 році. Окрім королівських зобов'язань, він також служив спеціальним торговим представником уряду до 2011 року.

Принц Ендрю відмовився від королівських обов'язків у 2019 році після інтерв'ю BBC про його стосунки з американським фінансистом Джеффрі Епштейном, який наклав на себе руки, очікуючи суду за звинуваченнями в торгівлі людьми.

У лютому він погодився заплатити суму, яка не розголошується, щоб врегулювати цивільну справу про сексуальне насильство, порушену проти нього в США однією з жертв Епштейна, хоча він не визнав своєї відповідальності та неодноразово заперечував звинувачення.

9. Принцеса Беатріс

Народилася: 1988

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Принцеса Беатріс - старша дочка принца Ендрю і Сари, герцогині Йоркської. Її повний титул — Її Королівська Високість Принцеса Беатріс Йоркська. Вона не має офіційного прізвища, але використовує ім'я Йорк.

Вона вийшла заміж за магната у сфері нерухомості Едоардо Мапеллі Моцці в Королівській каплиці Всіх Святих у Роял-Лодж, Віндзор, у липні 2020 року. Пара мала одружитися в травні, але коронавірус затримав плани.

10. Сієнна Елізабет Мапеллі Моцці

Народилася: 2021

У вересні 2021 року у принцеси Беатріс народилася дівчинка Сієнна Елізабет, яка є 10-ю в черзі на престол і є 12-ю правнучкою королеви. Принцеса Беатріс також є мачухою сина пана Мапеллі Моцці Крістофера Вульфа, відомого як Вулфі, від його попередніх стосунків з Дарою Хуан.

11. Принцеса Євгенія

Народилася: 1990

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Принцеса Євгенія - молодша дочка принца Ендрю та Сари, герцогині Йоркської. Її повний титул — Її Королівська Високість Принцеса Євгенія Йоркська, і вона є 11-ю в черзі на престол.

Як і її сестра принцеса Беатріс, вона не має офіційного прізвища, але використовує Йорк. Вона вийшла заміж за свого хлопця Джека Бруксбенка у Віндзорському замку 12 жовтня 2018 року.

12. Август Філіп Хоук Бруксбенк

Народився: 2021

Автор фото, PRINCESS EUGENIE

Син принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка, Август, народився 9 лютого 2021 року, є дев'ятим правнуком королеви.

13. Граф Уессекський

Народився: 1964

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Принц Едвард отримав титул графа Уессекського та віконта Северна після одруження з Софі Ріс-Джонс у 1999 році. У пари двоє дітей: леді Луїза, яка народилася в 2003 році, і Джеймс, віконт Северн, який народився в 2007 році.

Після короткого періоду роботи в Королівській морській піхоті принц створив власну телекомпанію. Він підтримував королеву у виконанні її офіційних обов'язків і бере участь у благодійній діяльності. Він - 13-й у черзі на престол.

14. Джеймс, віконт Северн

Народився: 2007

Автор фото, PA

Віконт Северн - молодша дитина графа і графині Уессекських. Подружжя вирішило дати своїм дітям більш скромні титули синів чи дочок графа, а не принца чи принцеси. Вважається, що це рішення ухвалили, щоб уникнути деяких тягарів королівських титулів.

15. Леді Луїза

Народилася: 2003

Автор фото, PA Media

Леді Луїза Віндзор, народжена в 2003 році, є старшою дитиною графа і графині Уессекських.

Однак вона є нижчою в лінії спадкоємства, ніж її молодший брат, тому що вона народилася до того, як набув чинності закон про скасування системи, яка означала, що молодший син міг посунути в черзі старшу дочку.

16. Королівська принцеса

Народилася: 1950

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Королівська принцеса Анна — друга дитина і єдина дочка королеви. Коли вона народилася, вона була третьою в черзі на престол, але зараз 16-та. У червні 1987 року їй було присвоєно титул королівської принцеси.

Принцеса Анна двічі виходила заміж. Її перший чоловік капітан Марк Філліпс є батьком двох її дітей - Пітера та Зари, а другий - віцеадмірал Тімоті Лоуренс.

Принцеса була першою королівською особою, яка використала прізвище Маунтбеттен-Віндзор в офіційному документі в реєстрі шлюбів після свого весілля з капітаном Філліпсом.

Вона брала участь у змаганнях з кінного спорту за Велику Британію на Олімпійських іграх у Монреалі 1976 року та бере участь у низці благодійних організацій, зокрема Save the Children, президентом якої вона є з 1970 року.

17. Пітер Філліпс

Народився: 1977

Автор фото, Getty Images

Пітер Філліпс - старший з онуків королеви. Він одружився з канадкою Отем Келлі в 2008 році, у них є дві дочки - Саванна, народжена в 2010 році, і Айла, народжена в 2012 році.

Діти королівської принцеси не мають королівських титулів, оскільки походять від жіночої лінії.

Марк Філліпс відмовився від пропозиції отримати титул графа, коли одружувався, тому їхні діти не мають також титулів.

У лютому 2020 року Пітер Філліпс і його дружина оголосили про розлучення.

18. Саванна Філліпс

Народилася: 2010

Автор фото, PA Media

Саванна, яка народилася в 2010 році, є старшою дочкою Пітера і Отем Філліпс і була першою правнучкою королеви.

19. Айла Філліпс

Народилася: 2012

Автор фото, PA Media

Айла, яка народилася в 2012 році, є другою дочкою Пітера та Отем Філліпс.

20. Зара Тіндалл

Народилася: 1981

Автор фото, Getty Images

Слідом за матір'ю та батьком Зара Тіндалл зробила дуже успішну кар'єру в сфері верхової їзди, зокрема виграла срібну медаль на Олімпійських іграх у Лондоні 2012 року. У 2011 році вона вийшла заміж за колишнього англійського регбіста Майка Тіндалла, а в 2014 році у пари народилася перша дитина Мія Грейс.

Діти королівської принцеси не мають королівського титулу, оскільки вони походять від жіночої лінії, але вона залишається 20-ю в черзі на престол. Їхній батько, Марк Філліпс, відмовився отримати титул графа, коли одружився з принцесою Анною, тому діти також не мають титулів.

21. Мія Грейс Тіндалл

Народилася: 2014

Автор фото, Getty Images

Онука королеви Зара Тіндалл народила первістка Мію Грейс у січні 2014 року.

22. Лена Елізабет Тіндалл

Народилася: 2018

Автор фото, PA Media

Друга дитина пари народилася 18 червня 2018 року в графстві Глостершир, вагою 4,2 кг.

Лена Елізабет отримала ім'я на честь її прабабусі.

Як і її сестра, Лена Елізабет не має королівського титулу, тому також буде відома як міс Тіндал.

23. Лукас Філіп Тіндалл

Народився: 2021

Син Зари та Майка Тіндалла Лукас Філіп - їхня третя дитина та 10-й правнук королеви - народився 21 березня 2021 року з вагою 3,8 кг.