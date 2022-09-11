Чарльз ІІІ. Яким королем він буде?

Шон Кофлан

Кореспондент ВВС у справах королівської родини

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Перш ніж стати королем, принц Чарльз побив усі рекорди у ролі спадкоємця британського престолу. Він готувався до цієї ролі 70 років і тепер став найстарішим новим монархом.

Залишаючись у тіні матері, 73-річний монарх був свідком зміни цілих поколінь світових лідерів, зокрема, 15 британських прем'єрів та 14 американських президентів.

Але якого короля отримає Британія після чудової доби правління Єлизавети II, Нової Єлизаветинської доби, як її тепер називають. І як принц, який охоче і дуже голосно висловлював свою думку з багатьох питань, зможе перетворитися на неупередженого монарха?

Ставши королем, Чарльз втратить паспорт і посвідчення водія, як і колишнє право публічно висловлювати свою думку. Монарх - передусім, індивідуальність - потім.

Як каже провідний експерт з питань конституційного права професор Вернон Богданор, нова роль передбачає нові правила.

"Він змолоду знав, що йому доведеться змінювати свою поведінку, адже публіці не потрібні монархи, які гаряче борються за щось", - нагадує професор Богданор.

Чарльзу добре відомо, що він має поводитись тихіше. "Я не такий дурний, я розумію, що суверен - це особлива роль, - казав він в інтерв'ю ВВС ще у 2018 році. - Тому припущення, ніби я поводитимусь так, як раніше - це повна нісенітниця".

Коли на трон сходить новий монарх, королівський профіль на монетах розвертають в інший бік. Правління Чарльза також означає зміну напряму.

Країна, якою має правити король Чарльз, стала значно складнішою, ніж та Британія, яку отримала його мати. І як каже професор Богданор, новому монарху доведеться прийняти мультикультурну і багатоконфесійну Британію.

Йому доведеться виступити у ролі об'єднавчої сили, докласти більш помітних зусиль для налагодження зв'язків з етнічними меншинами та незахищеними групами населення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Під час велопробігу з членами British Asian Trust - благодійного фонду, яку 2007 року заснували принц Уельський та група азійських бізнес-лідерів

Професор Богданор також очікує, що монарх більше захищатиме мистецтво, музику і культуру, так би мовити, більше Шекспіра - менше перегонів.

Втім, сер Ллойд Дорфман, який багато років пропрацював з королем Чарльзом у його благодійному фонді, не думає, що монарх повністю відсторониться від участі у таких важливих для нього питаннях, як кліматичні зміни чи органічне фермерство.

"Він має великі знання, він - дуже ефективний, і мені важко уявити, що, ставши монархом, він від усього цього відразу відмовиться", - вважає сер Ллойд.

Раніше вже багато казали про те, що король віддає перевагу "урізаній" монархії. . Ймовірно, це означатиме, що більший акцент буде зроблено на невеликій групі членів королівської родини, що виконують свої формальні обов'язки, у центрі якої будуть сам король з дружиною, а також принц Вільям та його дружина.

При цьому, як зазначає королівський коментатор Вікторія Мерфі, головним меседжем нового правління буде послідовність і стабільність.

"Не варто очікувати великих та різких змін, він буде дуже обережний", - каже Мерфі.

"Ми звикли думати про королеву як про якусь константу в житті нації, але крім неї, саме він найдовше був присутній у суспільному житті, довше за будь-якого політика", - каже інший королівський коментатор і письменник Роберт Гардман.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Королівська родина на балконі Букінгемського палацу, червень 2022 року

А історик і письменник сер Ентоні Селдон вважає, що позиції короля Чарльза були підкріплені тим, що він мав рацію в багатьох випадках, наприклад, коли попереджав про небезпеку кліматичних змін. Якщо раніше з нього жартували, то тепер у нього склалася репутація майже як у Девіда Аттенборо, каже сер Ентоні.

Наприклад, на кліматичному саміті в Глазго у 2021 році до позиції принца Чарльза серйозно дослухалися такі особи, як президент США Джо Байден. І як каже Роберт Гардман, такий статус на міжнародній арені добре послужить новому королю.

Але які риси характеру ми побачимо в нового монарха?

Ті, хто знають його ближче, кажуть, що глибоко всередині це - сором'язлива і стримана людина, "чутлива натура".

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Офіційний портрет принца Чарльза на честь його 18-річчя

У ньому досі є риси самотнього хлопчика, що скаржився на знущання й ізоляцію у школі. У листі додому, описуючи своє життя в одному з навчальних закладів, він нарікав: "Тут справжнє пекло. Вони всю ніч кидаються капцями і б'ють мене подушками".

Його дружина Камілла описала його так: "Доволі нетерплячий. Він хоче, щоб усе було зроблено ще вчора. Ось як він усе робить".

У телеінтерв'ю з нагоди 70-річчя Чарльза вона сказала, що, окрім серйозного характеру, який люди бачать на публіці, він також має грайливі риси.

"Вони бачать у ньому дуже серйозну людину, якою він і є. Але я б хотіла, щоб люди побачили і світлий бік його натури. Він стає на коліна і грається з дітьми, читає їм "Гаррі Поттера" різними голосами", - розповідала Камілла.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, З онуком принцом Луї під час святкування Платинового ювілею правління Єлизавети II, червень 2022 р.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чарльз і Камілла під час популярного заходу Highland Games, 3 вересня 2022 року

На публіці Чарльз завжди був розслаблений і доступний, жартував над собою. Можливо, це зміниться на посаді монарха, але дотепер його стиль був далекий від стриманості.

І у свої 70 король, схоже, не збирається зменшувати оберти.

Кріс Поуп, який працював із Чарльзом у Навчальному інституті принца, описує нового короля як активну, цілеспрямовану людину, "згусток енергії", що бере на себе величезне навантаження.

"Його хвилює добробут наступного покоління. Ви побачите це у багатьох його проєктах", — каже Поуп.

Благодійна діяльність принца охоплює захист спадщини і збереження традиційних ремісничих навичок, але водночас підтримку інноваційних змін.

"Він завжди дбає про те, щоб зберегти традиції, але це не означає, що ми маємо повернути час назад", - каже Поуп.

Схоже, новий король прагне поєднати традиції й інновації. Такий собі твідовий радикал.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чарльз відвідав Shipton Mill, борошномельне виробництво у Глостерширі, липень 2020 року

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Під час виступу на 26-й кліматичній конференції ООН в Глазго, 2021 рік

Іноді він нагадує червонощокого землевласника, що зійшов з картини XVIII століття. А іноді говорить, як розчарований реформатор, роздратований тим, що про деякі громади погано дбають.

Багато буде сказано про те, що він успадкував від матері почуття обов'язку, але король Чарльз також успадкував від неї релігійність і гостре почуття гумору.

Хітан Мехта працював з ним над створенням Британського Азійського Фонду (BAT), який він заснував 2007 року для боротьби з бідністю у Південній Азії.

"У душі він гуманіст. Гадаю, люди недооцінюють його турботу. Він часто говорить про світ, який залишить своїм онукам. Він дійсно дбає про це", — каже Мехта.

"Він людина, яка дуже пізно вечеряє, а потім сідає за стіл і засинає над своїми нотатками", - так описав свого батька принц Гаррі.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Чарльз народився у Букінгемському палаці 14 листопада 1948 року

Король Чарльз народився у Букінгемському палаці 14 листопада 1948 року. Його повне ім'я - Чарльз Філіпп Артур Джордж. Вже за чотири роки він став наслідним принцом після смерті свого діда.

У 1976 році він заснував благодійний фонд Prince's Trust для допомоги знедоленим підліткам та молоді.

Чарльз є патроном, президентом та членом понад 400 благодійних організацій.

Він не одне десятиліття публічно виступає на такі теми як охорона довкілля. Відома також його (дуже невтішна) думка про сучасну архітектуру. І він не раз звертався до членів уряду з питань, що його хвилюють, хоча це багатьма сприймалося як втручання в компетенцію міністрів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чарльз, що відомий своєю критикою сучасної архітектури, відвідав експериментальне місто Паундбері в графстві Дорсет, 1999 рік

2015 року британська Guardian опублікувала приватне листування Чарльза з деякими членами британського уряду.

Видання оприлюднило 27 листів, які були надіслані у 2004-2005 роках. Тодішнього принца цікавили питання бізнесу, охорони здоров'я, інновацій, міністерства з питань дитинства, шкіл та сімей, довкілля, культури, ЗМІ та спорту, а також управління у справах Північної Ірландії та урядового апарату.

В одному з пізніших інтерв'ю він сказав, що уникав політики, але відчував себе змушеним висловлюватися щодо таких питань, як "умови життя людей".

Колишній міністр з питань праці Кріс Маллін описав у своїх щоденниках брифінг із Чарльзом і те, як він був приголомшений його цілеспрямованістю та готовністю ризикнути "наступити на п'яти офіційним особам".

"Його цікавить, як розширити погляди молодих, особливо тих, яким не пощастило у житті, навіть злочинців. Зізнаюся, я вражений. Це людина, яка, якби захотіла, могла витратити своє життя на ледарство і пустощі".

Автор фото, Chris Jackson / Clarence House Підпис до фото, Чарльз позує для офіційного портрета на честь свого 70-річчя

Яку громадську підтримку матиме король Чарльз, коли почнеться його правління?

"Така незвичайна річ, як монархія, не виживе, якщо ви не поважатимете погляди людей. Зрештою, якщо люди захочуть, то її не буде", — сказав Чарльз.

Згідно з опитуванням YouGov у грудні 2021 року, його популярність зростає - майже дві третини людей сприймають його у позитивному світлі.

Але ті ж опитування показують, що він менш популярний, ніж його мати, королева Єлизавета II, або його син, принц Вільям, тому значну частину громадськості ще доведеться завоювати. Зокрема, його популярність серед молоді - нижча.

Вікторія Мерфі каже, що це може бути наслідком того, що Чарльза зображують у невигідному світлі в телесеріалах і фільмах про його стосунки з першою дружиною Діаною, принцесою Уельською, яка загинула в автокатастрофі у серпні 1997 року.

Крім того, як голові королівської родини йому доведеться стикнутися з "глобальним апетитом" до історій про принца Гаррі й Меган, герцогиню Сассекську, та їхні стосунки з королівською родиною.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, 72-річний Чарльз дуже важко сприйняв смерть свого батька, який пішов з життя у 2021 році

Там, де королівські історії перетинаються з мильними операми й життям знаменитостей, він не почувається комфортно.

Але на короля Чарльза чекають й інші складні сімейні рішення, як-то майбутня роль принца Ендрю після заяв Вірджинії Джуффре, що звинувачувала Ендрю в сексуальному насильстві.

За межами Британії головним викликом стане переосмислення відносин із країнами Співдружності.

Чарльз береться за одну з найвідоміших ролей у світі у віці, коли більшість людей вже йдуть на пенсію.

Цієї миті, у всій її страхітливій урочистості, він чекав усе життя.

Тож для короля Чарльза настав його час.