"Велике згортання". Росія визнала і пояснила відступ своїх військ на Харківщині

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Український військовий дивиться на знищений автомобіль з літерою "Z" - символом російських окупаційних військ. Село Граково біля Балаклії, Харківська область

Росія визнала, що втратила за останні три дні свої ключові позиції в окупованій Харківській області. Втечу з позицій біля Ізюма і Балаклії в оборонному відомстві РФ пояснили "перегрупуванням".

З 6 вересня українські сили в стрімкому темпі розвивають свій наступ на позиції противника на сході. Активність Збройних сил саме на Харківському напрямку виявилась несподіванкою для багатьох закордонних експертів.

Ввечері 9 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські операції тривають успішно на кількох напрямках.

"На цей час Збройні сили звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області", - сказав він.

Станом на 10 вересня, кількість звільнених містечок і сіл ще зросла. Українські військові, чиновники і волонтери почали поширювати в соцмережах відео і фотопідтвердження втечі росіян не лише з Харківщини, але й з деяких районів Луганської і Донецької областей.

Усі ці дні РФ зберігала мовчанку щодо того, чому посипався її фронт.

Перегрупування і відволікання

Близько 17 години в суботу, 10 вересня, міністерство оборони Росії оприлюднило відео, де намагалось пояснити причини свого відступу.

Штатний речник силового відомства країни-агресора, генерал-лейтенант Ігор Конашєнков заявив, що все йде за планом.

"Протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та перекидання ізюмсько-балаклійського угруповання військ на територію "ДНР", проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів з позначенням реальних дій військ", - наголосив він.

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, Російський генерал Конашєнков повідомляє про "згортання" військ РФ на Харківщині

Таким чином, пояснив російський генерал, ЗС РФ не втікали від наступу українців, а "перегрупувались" для нарощування своїх сил в Донецькій області.

Водночас, щоб вдало провести своє "перегрупування", російські війська начебто завдавали "потужне вогняне ураження" по ЗСУ за допомогою авіації, ракет і артилерії.

Конашєнков стверджує, що за три доби знищено понад 2 тисячі "українських та іноземних бойовиків", а також понад сто одиниць бронетехніки та артилерії.

За підрахунками українського генштабу, саме Росія за останні три дні (6 -9 вересня) втратила близько 2,1 тисяч військових і майже 60 танків.

Розширення українського наступу

Автор фото, Генштаб

Заяви російського міністерства оборони прозвучали на фоні розширення географії українських контрнаступальних дій.

Так, вдень 10 вересня стало відомо про взяття ЗСУ під контроль щонайменше половини Куп'янська (Харківська область) - великого залізничного вузла на березі річки Оскол.

Про це на відео зняте зранку 10 вересня, повідомив командувач східним угрупованням українських військ Олександр Сирський.

Численні фото та відео свідчать, що ЗСУ вже увійшли до Ізюма.

Окупаційна влада Вовчанська - селища поблизу кордону з РФ - заявила про евакуацію цивільних і відхід російських військових з населеного пункту. Слід зауважити, що напередодні, саме Вовчанськ був проголошений "адміністративною столицею" окупованої Харківщини після втечі військ РФ з Куп'янська.

Окрім того, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ зайшли на околиці Лисичанська. Це місто російські війська захопили на початку липня після взяття під контроль Сєвєродонецька.

Конгломерація цих міст була фактично столицею Луганської області з 2014 року. Бої за них тривали більше місяця в кінці весни - на початку липня поточного року.

Після тривалого протистояння українські сили змушені були відійти на захід на 15-20 км до адмінкордонів Донецької області.

Автор фото, Юрій Мисягін Підпис до фото, Депутат Юрій Мисягін опублікував фотографію залізничного вокзалу Лиману і написав, що він звільнений ЗСУ

Відбувається звільнення окупованих міст і на самій Донеччині. Принаймні заступник керівника оборонного комітету Верховної Ради Юрій Мисягін опублікував допис про звільнення Лиману і прикріпив фото місцевого залізничного вокзалу.

Міський голова Лиману Олександр Журавльов заперечив, що місто вже звільнено. "Російські військові ще упираються. Прапора поки нашого немає. Треба трошки почекати", — зазначив він в коментарі Суспільному.

Також в соцмережах почала поширюватися інформація про звільнення сусіднього Ямполя і Святогірська, які теж розташовані в Донецькій області, а також втечу росіян зі Сватового на Луганщині.

Офіційного підтвердження цього поки що немає.