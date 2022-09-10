Калінінградські морпіхи потрапили в полон під Балаклією. Що про це розповіли їхні родичі

1 година тому

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Російська армія, відходячи на Харківському напрямку, втрачає солдатів полоненими під час стрімкого українського контрнаступу. Деякі з полонених - вчорашні строковики. ВВС вдалося відновити історію одного з них, знайшовши його родичів.

Морпіхи з Калінінграда

"Ви громадяни якої країни? Росіяни? Батьки є? Скільки років? Ви знали, що на війну їхали?" - український військовослужбовець ставить питання зовсім молодим російським солдатам, які опинилися в полоні.

Вони відповідають, що прибули з Калінінградської області, що їм під двадцять років, вдома на них чекають батьки, а що їдуть на війну, вони не знали.

"Вам вона потрібна ця війна? 10-15 років тому у мене ціла купа друзів у Росії була. Вас обміняють і ви розкажіть тій країні, що нам не потрібна ця війна. Що ми втратили тут друзів, рідних. У мене батько місяць тому помер через цю війну. Я хочу жити мирно. Працювати в школі, як я і працював. Виховувати дітей. З дружиною я хочу жити. Навіщо ви сюди приперлися? Ми жили нормально, всі раділи життю тут. Пакуйте їх. Ви знаєте Сєвєродонецьк? Ось ми звідти. Навіщо ви його зруйнували?" - боєць ЗСУ видає цілий монолог полоненим.

7 вересня відеозапис із цією розмовою українських військових та російських полонених з'явився у телеграм-каналах, які розповідають про ситуацію у місті Балаклія Харківської області.

На ньому саме калінінградські мотострілки, а не мобілізовані жителі самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" чи бійці СОБРу Росгвардії, які, як розповідали російські провладні ЗМІ, тримали фронт у Харківській області.

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Російська армія зі зрозумілих причин не повідомляє, які частини воюють на різних ділянках фронту, але якісь деталі про це вдається зібрати за відкритими даними у тих випадках, коли відбуваються такі різкі зміни на фронті.

Українські канали, повідомляючи про нових полонених, жартують, що з російського боку на фронт відправили "10-Б клас", оскільки багато військовослужбовців зовсім молоді: 2000-2002 років народження.

Дехто зовсім нещодавно підписав контракт після кількох місяців строкової служби. Це може свідчити про виснаження ресурсів на Харківському напрямку в Росії та одночасно про те, що ЗСУ відволікли основні сили Росії на південь для захисту Херсона.

Наступ української армії на Харківському напрямі стрімко розвивається. Швидкість просування української армії та легкість, з якою вона зламує російську оборону, виявилися для Росії приголомшливими.

Російська армія вже поступилася кількома стратегічно важливими населеними пунктами, включаючи перше велике місто за сім місяців війни - Балаклію за 70 км від Харкова, який 8 вересня опинився під контролем Збройних сил України (ЗСУ).

У суботу ситуація на Харківському фронті для російських військ продовжувала погіршуватись. ЗСУ беруть під свій контроль Куп'янськ - великий залізничний вузол, розташований на березі річки Оскол, і місто Ізюм, яке фактично з початку весни було основною базою військ РФ і плацдармом для наступу на Слов'янськ.

Міністерство оборони РФ ввечері 10 вересня заявило, що відступ росіян з Харківщини був "згортанням" і "перегрупування" для посилення позицій на Донеччині.

Російські військові телеграм-канали в перші дні українського контрнаступу пояснювали успіхи ЗСУ в Харківській області тим, що лінію фронту там тримали переважно мобілізовані з самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", а в Балаклії в оперативному оточенні опинилися бійці Росгвардії з Башкортостану та Самари.

Але в міру просування українських військ ставало ясно, що атакували вони й позиції кадрових російських військових.

Розповідь родичів

Так, на одній із залишених росіянами позицій виявилися документи підполковника Дмитра Бараря. 2020 року він ще у званні майора командував розрахунком уссурійських десантників на параді перемоги. А 2021 року коментував телеканалу РЕН-ТВ навчання, яке російські військові влаштовували для своїх сирійських колег, тоді його титрували як представника ЗС РФ у Сирії.

Військові з Калінінградської області, що потрапили в полон, службу проходили в місті Гусєв. Це 18-та гвардійська мотострілецька дивізія, тактичне з'єднання берегових військ ВМФ Росії.

Мама та брат 21-річного Данила Казевичуса підтвердили ВВС, що на відеозаписі, де українські військові розмовляють із полоненими, саме він.

"Зі мною поки що ніхто не зв'язувався, що потрібно робити, куди телефонувати? Допоможіть, будь ласка, повернути сина", - сказала ВВС матір полоненого військовослужбовця Катерина.

Його брат Павло розповів, що Данило підписав контракт після пів року строкової служби. 26 лютого його разом із товаришами по службі перекинули в Бєлгородську область, де вони пробули пару місяців, після чого зайшли на територію України.

За його словами, востаннє Данило дзвонив додому три дні тому (розмова з братом відбувалась 8 вересня), але про місце своєї дислокації нічого не розповідав, а рідні й не питали, "щоб не створювати йому проблем".

Відразу після публікації відеоролика, на якому Данила знято у полоні, його рідні звернулися до командування військової частини, звідки їх перенаправили до обласного УФСБ, де зараз перевіряють інформацію: чи справді Казевичюс у полоні і як саме він там опинився.

У якому саме з невеликих населених пунктів навколо Балаклії морпіхи Калінінграда потрапили в полон, ВВС поки що з'ясувати не вдалося.