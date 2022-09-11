"Вони нерукостислі" - Зеленський про переговори з Росією

1 година тому

Автор фото, Офіс президента

На думку президента України, жодні переговори з Російською Федерацією поки неможливі, тому що вона не може сформулювати адекватних позицій.

Про це Володимир Зеленський сказав під час панельної дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Україна на захисті нашої спільної свободи".

"Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть", - зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що у випадку з російською стороною немає впевненості в тому, що вони дотримуватимуть своїх обіцянок.

Заява Зеленського пролунала на тлі повідомлень про те, що західні партнери України спонукають її розпочати переговори з Росією.

Як повідомляє видання "Європейська правда", під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен привіз послання від Джо Байдена про необхідність розпочати переговори з Путіним.

Під час форуму YES кілька українських посадовців публічно заперечили таку можливість, хоча не стали визнавати, від якого з партнерів надходили такі рекомендації.

Як зауважив президент України, спочатку потрібно, щоб РФ покинула українські території та перестала поводитися як терорист, який почав повномасштабну війну проти нашої країни. Тоді можна буде говорити про дипломатію.

"Щоб ми могли відкрити з ними дипломатичний коридор, вони мають показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки", - пояснив Володимир Зеленський.

Відповідь на пропозицію розпочати переговори озвучив і міністр оборони Олексій Резніков.

Автор фото, Getty Images

"Ми (за час війни) навчилися багато чому, і в тому числі навчилися не довіряти будь-яким розмовам про мир, які нам пропонують партнери", - цитує його слова "Європейська правда".

Міністр оборони додав, що Київ вже не погодиться на те, що він сам пропонував росіянам раніше.

"Я відкрию таємницю... (на переговорах у Білорусі та у Стамбулі - Ред.) ми говорили росіянам: для того, щоб далі проводити перемовини та домовлятися, ви маєте вивести війська станом на 23 лютого. Тоді це було можливе. Але тепер вони пройшли не одну точку неповернення і такий варіант вже давно не є можливим", - заявив Резніков.

"Ця зима - переломна"

Під час форуму Володимир Зеленський також заявив, що зимовий період може стати переломним моментом у звільненні українських територій, які окупувала Росія. Він, однак, наголосив, що для цього українській армії потрібне систематичне постачання зброї.

"Я вважаю, що ця зима - переломна, і вона може привести до швидкої деокупації України. Ми бачимо, як вони (російські війська. - Ред.) тікають на деяких напрямках. Якби ми були трохи сильніші зброєю, ми б деокупували швидше", - сказав президент.

З 6 вересня українські сили в стрімкому темпі розвивають свій наступ на позиції противника на сході. Активність Збройних сил саме на Харківському напрямку виявилась несподіванкою для багатьох закордонних експертів.

Ввечері 9 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські операції тривають успішно на кількох напрямках.

"На цей час Збройні сили звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області", - сказав він.

Станом на 10 вересня, кількість звільнених містечок і сіл ще зросла. Українські військові, чиновники і волонтери почали поширювати в соцмережах відео і фотопідтвердження втечі росіян не лише з Харківщини, але й з деяких районів Луганської і Донецької областей.