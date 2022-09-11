Принци Вільям та Гаррі об'єдналися у скорботі

Шон Кохлан

Королівський кореспондент

1 година тому

Автор фото, PETER NICHOLLS

"Брати по зброї" чи, можливо, "Брати у горі" - над такими варіантами заголовків, мабуть, думали цього дня журналісти.

Поява принців Вільяма та Гаррі, які разом вийшли до людей, стане одним із визначних і найнесподіваніших образів цих похмурих днів.

Разом зі своїми дружинами, Кетрін і Меган, вони вітали людей у ​​Віндзорі - це неможливо було передбачити ще минулого тижня, коли герцог та герцогиня Сассекські повернулися до Британії.

Тоді говорили про ворожнечу та непереборні розбіжності між парами. Казали, що вони жили у сусідніх будинках у Віндзорському маєтку, однак емоційно були віддалені на багато кілометрів. Брати не з'являлася разом на публіці понад два роки.

Однак у четвер все змінилося. Якщо Вільям і Гаррі й не планували бачитися, доля звела їх таким чином, який неможливо було передбачити.

Коли новини про здоров'я королеви почали погіршуватися, а вся країна прикипіла до телефонів, обидва брати поспішно вирушили до Балморалу.

Коли родини стикаються з утратою, вони можуть посваритися, почуття зашкалюють і виливаються назовні. Горе легко оживлює старі чвари.

Автор фото, POOL

Але втрата коханої людини також може об'єднати, змусити поглянути на все зі сторони та відкласти розбіжності.

Звичайно, ніхто з тих, хто бачить лише картинку на телебаченні, не знає, що відбувається насправді. Можливо, це просто шоу? Чи їм сказали надіслати людям таке позитивне повідомлення?

Обом братам зараз непросто. До того ж Вільям і Гаррі вже зіткнулися з важкою втратою в ранньому віці, коли загинула їхня мати Діана.

Публіці, яка прагне продемонструвати власну солідарність зі скорботною королівською родиною, явно припала до душі поява Вільяма та Кетрін, Гаррі та Меган разом. Принаймні на кілька хвилин королівська знаменита четвірка повернулася. Це збіглося з настроями у суспільстві.

Згідно з королівськими джерелами, саме принц Вільям запросив принца Гаррі та Меган піти на цю прогулянку.

Але навіть у цей момент єдності неможливо приховати й значні розбіжності. Брати стоять на шляху, який поведе їх у абсолютно різних напрямках.

Автор фото, POOL Підпис до фото, Вільям, тепер принц Уельський, став на інший шлях, ніж його брат

Після смерті королеви Вільям став спадкоємцем престолу. Він буде чітко усвідомлювати, що його чекає попереду. Він має новий і набагато важливіший статус, ніж його брат.

Вільям тепер став принцом Уельським - цим ім'ям вони обидва до вчорашнього дня називали свого батька - і це, мабуть, саме по собі здається вже досить дивним.

Коли в суботу проголосили правління короля Чарльза III, Вільям упевнено стояв позаду нового монарха.

Цілком імовірно, що король і Камілла, тепер королева-консорт, з Вільямом і Кетрін стануть ядром, майже окремою одиницею, в центрі монархії.

Принц Гаррі водночас обрав зовсім інший шлях: він живе з Меган та дітьми в Каліфорнії, має медіапідприємства, благодійні організації та кампанії. Їм доводиться будувати власне посткоролівське життя, залишаючись частиною королівської родини. Вони викликають величезний суспільний інтерес, не завжди позитивний, і, здається, живуть під своєрідним медіаторнадо, що постійно витає над ними.