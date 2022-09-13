Причини провалу Путіна. Як війна Росії в Україні суперечить класичній військовій теорії

Павло Аксьонов

BBC

43 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP/Getty Images, пресслужба президента РФ

Через пів року російська "військова операція" в Україні, задумана як блискавична війна, перетворилася на повномасштабний конфлікт. Попри успіхи українських військ на півдні та в районі Харкова, зрозумілих та чітких перспектив закінчення війни зараз немає ані у військовій, ані у політичній сфері.

Війна в Україні, яку розпочала Росія - найбільший у Європі конфлікт за кілька десятків років - стала великою гуманітарною катастрофою з безліччю руйнувань та жертв серед цивільного населення.

Російському керівництву часто закидають, що воно розпочало цю війну, не продумавши всі можливі військові, політичні та економічні наслідки. Інакше кажучи, без стратегії.

ВВС вивчила одну з основних праць у галузі російської військової науки і дійшла висновку, що дії армії та керівництва Росії під час війни в Україні суперечать фундаментальним положенням цієї книги.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Війна в Україні спричинила велику гуманітарну катастрофу з безліччю руйнувань, біженців та жертв серед цивільного населення

Про серйозні прорахунки російського політичного та військового керівництва заговорили вже на початку війни.

Серед цих прорахунків - відсутність чітко викладеної політичної мети кампанії, помилки в оцінці боєздатності ЗСУ, стійкості політичного керівництва України, рішучості Заходу об'єднатися в підтримці Києва, готовності російської економіки, суспільства та, нарешті, збройних сил до вторгнення.

Тим часом стратегічна підготовка до війни, зокрема військова, політична, економічна, дипломатична та соціальна, описана у різних наукових працях та дослідженнях, які вивчають у військових навчальних закладах, зокрема - у Російській Академії генштабу.

Автор одного з таких досліджень - російський та радянський військовий учений Олександр Свєчин. У 1927 році він опублікував книгу "Стратегія", в якій виклав свій погляд на систему підготовки та ведення війни державою.

Свєчин - один із засновників академії. Його шанують у російському міністерстві оборони - на сайті МО опублікована його біографія, а на сторінці кафедри стратегії академії генштабу ім'я Свєчина - у списку вчених, які сформували основи російської військової науки та стратегічної думки.

"Проблеми, досліджені Свєчиним у його працях, і розроблений ним науково-методологічний апарат і нині не втратили своєї актуальності. Вони є цінністю для сучасної системи військових знань, є предметом вивчення", - йдеться на сайті міністерства оборони Росії.

Автор фото, Russian MOD Підпис до фото, Олександр Свєчин - випускник Миколаївської академії Генерального штабу, проте за свою кар'єру він служив не лише штабним офіцером, але також брав участь у Російсько-японській та Першій світовій війнах як стройовий командир. Він написав безліч теоретичних військових праць, книг з військової історії та літературних мемуарів. При цьому він мав великий літературний талант, тому навіть чисто наукові тексти читаються легко - для них не потрібна якась теоретична підготовка. Олександра Свєчина заарештували і розстріляли в 1938 році. Реабілітували 1956-го.

Навіщо взагалі потрібна політична мета війни

Визначення політичної мети війни - перша і найважливіша дія під час її підготовки. Це окреслення результату, до якого має прийти держава, яка вирішила застосувати військову силу проти іншої.

Політична мета - кристалізований план воєнної кампанії, її головна ідея, втілення задуму. Ця мета є остаточним мірилом, що визначає ті кошти, які планують витратити на майбутній конфлікт.

Можливі політичні цілі - наприклад, анексія якихось територій, повалення вороже налаштованого уряду іншої країни, "примус до миру", виконання певних економічних умов, заборона на приєднання до військових союзів, захист певних груп населення - вимагають різних підходів. Особливих економічного, політичного та військових планів кампанії, умов припинення війни та окупаційної політики.

Відсутність чіткої політичної мети призводить до того, що решта планів підготовки до військового конфлікту стають розмитими і в результаті неефективними, а фінансові та військові засоби, які на них виділяють, недостатніми, надмірними, або просто не тими, які були потрібні в даній ситуації.

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Політична мета російського вторгнення в Україну не була чітко сформульована.

Під час підготовки й одразу після початку вторгнення різні представники російського керівництва озвучили безліч різних політичних цілей, багато з яких були досить туманними і навіть суперечили одна одній.

Серед них - "демілітаризація та денацифікація", терміни, які нормально так ніхто й не розшифрував. "Захист населення Донбасу" - зовсім інше завдання, яке вимагало зовсім іншої підготовки, причому одна справа - анексія Донецької та Луганської областей, інша - зовнішня гарантія їхньої незалежності.

"Притягнути до відповідальності керівництво України" - третя озвучена в Росії політична мета, яка також мала на увазі зовсім інший план війни. Йшлося і про "ослаблення впливу США і НАТО", прорубування "коридору до Придністров'я" тощо. Для кожної з цих цілей був потрібний свій план, відмінний від інших.

Ці тези часто звучали одночасно - при тому, що для кожної з них потрібно було готувати по-особливому не тільки армію, а й економіку, і взагалі всю державу.

У "Стратегії" Свєчина йдеться, що без визначення чіткої політичної мети не можна розпочинати війну, причому стратег зобов'язаний чітко уявляти, на яких умовах він може її не лише розпочати, а й завершити.

Американська газета Washington Post провела розслідування, опубліковане у цілій серії статей.

Одна з частин розслідування була присвячена тому, як неправильно російські спецслужби оцінювали потенціал української армії, настроїв в українському суспільстві, стан політичних сил у країні та реакцію міжнародної спільноти. Ці помилки коштували Росії успіху на першому, найважливішому етапі військової кампанії.

Свєчин не виключає того, що політичні цілі конфлікту можуть змінюватися під впливом обставин вже під час нього, але в будь-якому випадку вони мають бути чітко сформульовані та відповідати можливостям держави вести війну.

При цьому політична мета може відрізнятись від військової. Наприклад, повалення уряду, капітуляція збройних сил, відмова від певної політики не обов'язково є наслідком розгрому армії.

Загалом збройні сили, згідно зі "Стратегією" - лише один із інструментів досягнення політичної мети. Ним користуються одночасно з дипломатичними, економічними та політичними методами.

Розгромна перемога

Чітко визначена ​​політична мета визначає вибір стратегії ведення бойових дій. Свєчин розглядає два види війни - блискавичну кампанію, яку він називає "стратегією розгрому", ​​і війну на виснаження. Обирати між ними, за його словами, треба заздалегідь.

У ході військової кампанії в Україні Росія спочатку спробувала здійснити класичний бліцкриг - блискавичну війну.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські війська на першому етапі діяли мобільними групами проти тилів та ліній постачання російської армії

Як написала Washington Post з посиланням на дані американської розвідки, Росія розраховувала на швидке захоплення більшої частини України. Зокрема, рухаючись з території Білорусі, у Москві планували за три-чотири дні оточити Київ.

Російські спецпідрозділи мали знайти президента Зеленського, усунути його від влади та встановити в Україні дружній Кремлю маріонетковий режим.

Паралельно російські війська мали рухатися зі сходу і пройти через центральну Україну до Дніпра, а війська з Криму зайняли б південно-східне узбережжя. Ці військові дії, згідно з планами Кремля, могли тривати кілька тижнів.

Після паузи для перегрупування та поповнення запасів російські війська мали виступити на захід до умовної лінії, розташованої між Молдовою на півдні та Білоруссю на півночі.

Відповідно до "Стратегії" Свєчина, "розгром" може мати тільки одну військову мету - "повну дезорганізацію ворожої живої сили", "досконале її знищення, розщеплення будь-якого зв'язку між уцілілими уламками".

Це швидкий і потужний удар, що обеззброює, який, проте, згідно з тезами "Стратегії", є ризикованим задумом.

Справді, під час першого етапу вторгнення саме комунікації російських військ, ті самі "фланги і тил", про які пише Свєчин, стали найслабшим місцем російської армії.

Якщо російська армія розігрувала в Україні класичний бліцкриг, то українська використовувала також відпрацьовану ще під час Другої світової війни тактику оборони, побудовану навколо добре захищених опорних пунктів (англійською мовою це називається hedgehog defence).

Штурмувати такі позиції довго, і коли нападник обходить їх, то сили, що обороняються, починають атакувати його тили та комунікації мобільними групами.

Розгромної перемоги, яка допомогла б у боротьбі з такою українською тактикою, у Росії не вийшло. Київ не захопили, уряд не повалили, ЗСУ - не розсіяли.

Вибрана стратегія виявилася помилкою, яка, якщо виходити зі "Стратегії", ґрунтувалася на неправильних розрахунках, відсутності політичної мети та планів війни.

Виснаження

Після того, як стало ясно, що блискавична війна не призвела до успіху, почалася друга фаза конфлікту, яку зазвичай називають війною на виснаження.

Її мета - виснаження ресурсів противника, позбавлення його можливості продовжувати війну. Розгром армії при цьому перестав бути головною, домінуючою метою. Це складніша стратегія, що включає безліч різних тактичних прийомів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, З квітня конфлікт в Україні став війною на виснаження

Другорядними, проміжними цілями такої війни можуть бути території, географічні точки, міста, з'єднання військ противника тощо. Однак головне завдання - зробити так, щоб противник втратив здатність продовжувати війну.

Наприкінці квітня замкомандувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв оголосив, що нові цілі російської кампанії - встановлення повного контролю над Донбасом і південною Україною, забезпечення сухопутного коридору в Крим і вихід до Придністров'я, "де також зазначаються факти утисків російськомовного населення".

А також вплив на чорноморські порти, через які здійснюється постачання сільськогосподарської та металургійної продукції.

Згодом у відкритих джерелах ідея захоплення Донецької області як головної мети усієї кампанії почала звучати все частіше.

Росія відвела війська від Києва, із Сумської та Чернігівської областей та посилила угруповання на Донбасі, де у ЗСУ були добре підготовлені позиції. Нова стадія війни стала іншою за характером бойових дій.

Російські війська більше не намагалися здійснювати глибокі прориви, а натомість почали наступати, використовуючи свою перевагу в артилерії, повільно розчищаючи собі шлях масованими артобстрілами.

Ця тактика не допомогла їм захопити велику територію - за кілька місяців російські війська, а також збройні формування самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", лише вийшли до кордонів Луганської області і просунулися на кілька десятків кілометрів на Донеччині.

Але захоплення території, згідно зі "Стратегією", не є головною військовою метою такої кампанії. "Стратегія виснаження" націлена на виснаження ресурсів противника, позбавлення його здатності продовжувати війну.

Але при цьому, за словами вченого, це набагато складніша стратегія, яка потребує не лише матеріальних витрат, а й хорошої підготовки та організації держави - її збройних сил, політики та економіки.

Але найголовніше полягає в тому, що, за словами Свєчина, визначитися з вибором тієї чи іншої стратегії потрібно перед початком конфлікту, на етапі підготовки, оскільки це потребує особливої ​​економічної політики.

У першому випадку до блискавичної війни економіка готується заздалегідь, напружуючи всі свої сили, щоб майбутнього головного й вирішального удару завдати з усією силою. У другому - для стратегії виснаження противника - необхідно мати, навпаки, не перевантажену, а добре збалансовану та робочу промисловість, яка стабільно забезпечуватиме військові потреби.

Іншими словами, починаючи використовувати тактику виснаження, держава ніби починає мірятися економічними силами з противником. У цьому випадку доводиться мірятися з Україною, яку підтримує безліч інших країн.

Чи спрацює виснаження у конфлікті з Україною?

Після того, як конфлікт увійшов до затяжної фази, економіка Росії й сама опинилася під ударом. На неї цілком передбачувано навалився тяжкий тягар військових витрат, але також західні країни спробували ізолювати її від більшої частини світу.

Російська економіка пережила перший удар санкцій - зараз проти Росії запровадили переважно фінансові та торговельні санкції. До фінансових економіка країни була більш-менш готова - після анексії Криму в 2014 році в Росії створили свою національну платіжну систему "Мир" та систему переказів грошей від Центрального банку, що дозволило банківській системі фактично автономно працювати після виходу Visa та MasterCard та відключення Росії від Swift.

Крім того, економіка Росії не повністю закрита від світу: бізнес важко, але все ж таки налагоджує поставки - принаймні цивільних товарів - через "паралельний імпорт", а також поступово переорієнтує свій експорт на Азію.

Нарешті, у Росії все ще є запаси боєприпасів, озброєнь та військової техніки, яка перебуває як у діючих частинах, і на базах зберігання.

Наскільки великі ці запаси, сказати важко. На початку вересня американська розвідка виявила, що Росія намагається закупити партії боєприпасів у КНДР, а раніше, ще на початку травня, міністр оборони Британії Бен Воллес розповів газеті Wall Street Journal, що російські дипломати шукають у різних країнах запаси радянських боєприпасів.

Проте економічні зусилля Росії знижують шанси на те, що війна на виснаження проти Росії може бути успішною найближчим часом.

Але питання полягає, скоріше, не у виснаженні Росії в наступні рік чи два, а в довгострокових наслідках: економісти говорять про те, що торгові санкції, заборона на постачання технологій та різних засобів виробництва у результаті відкинуть країну на роки назад.

Україна також має великі економічні труднощі. Вони пов'язані з проблемами зі збиранням урожаю та експортом продовольства - однією з головних статей поповнення бюджету країни.

Проблеми з експортом зрештою частково вирішилися за рахунок міжнародної угоди за посередництвом Туреччини про вивезення зерна через українські порти.

Через війну в Україні виявилися зруйнованими багато промислових підприємств, які опинилися в зоні бойових дій - наприклад, маріупольський сталеливарний гігант "Азовсталь".

При цьому виснажити сили України, необхідні для продовження війни, попри значні економічні труднощі, які впали на країну, досить складно.

Україну підтримують країни Заходу та міжнародні організації на кшталт МВФ, вона не ізольована - на відміну від Росії - від значної частини решти світу і може розраховувати на зовнішню допомогу.

Дипломатія та війна

Те, що Україна почала отримувати економічну допомогу та підтримку багатьох держав, великою мірою заслуга українського президента та міністерства закордонних справ, які після початку конфлікту розгорнули активну міжнародну діяльність.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росія активно шукає союзників, прихильників, партнерів, постачальників озброєнь та боєприпасів. Але голові російського МЗС не вдалося забезпечити Москві таку ж підтримку, як та, яку отримав Київ

Ця допомога стосується не лише економіки - Києву допомагають із постачанням озброєнь та військової техніки. Навколо України склалася справжня коаліція країн, які допомагають їй у конфлікті з Росією.

Росія ж у цій ситуації опинилася з дуже невеликою кількістю прихильників і взагалі без військових союзників. Єдина держава, яку можна назвати таким союзником - Білорусь - дозволила російським військам вторгнутися в Україну зі своєї території, але у вторгненні брати участь не стала.

Ці питання в "Стратегії" Свєчина викладено у розділі про дипломатичний план війни.

Мета дипломатичної підготовки до збройного конфлікту, пише Свєчин, - створити найбільш сприятливі умови для його початку, уникнути зіткнень із сусідніми державами.

"Дипломатія повинна викликати війну в найбільш зручну, за суто військовими та економічними умовами, хвилину, за найвигідніших зовнішніх умов", - йдеться у "Стратегії". Свєчин перерахував ці умови:

Ізолювати ворожу державу від можливих її союзників

Створити собі активних союзників

Викликати вороже ставлення нейтральних країн до ворога та співчуття до себе

Позбавити ворога можливості розміщувати свої позики та купувати необхідні для ведення війни сировину та озброєння за кордоном

Відкрити собі за кордоном джерела економічного сприяння

Одіозність оголошення війни за можливості потрібно прагнути відвернути від себе і покласти на ворога

Жоден із цих пунктів, сформульованих Свєчиним, російська дипломатія забезпечити не змогла.

Кількість та вміння

Для обох країн у цьому конфлікті стан збройних сил, кількість особового складу та підготовка відіграють найважливішу роль. Інформація про брак особового складу в російській армії не з'являється у державних ЗМІ, але про це дуже багато пишуть у незалежній пресі та соцмережах.

Спочатку у вторгненні брали участь війська, укомплектовані переважно кадровими військовими. Але навіть їх не вистачило для заповнення всіх посад, які були потрібні на фронті - у пресі з'являлася інформація про участь солдатів-строковиків у тилових частинах, наприклад, як водіїв вантажівок.

Згодом через втрати на фронті кількість досвідчених і обстріляних кадрових військових зменшилася - частина була вбита або поранена, хтось розірвав контракт, попри активний опір офіцерів.

Багато військових справді або відмовляються продовжувати контракти, або розривають їх, набрати велику кількість нових також не виходить.

Нестачу особового складу в Росії намагаються вирішити за рахунок активної агітації в регіонах, закликів укладати короткострокові контракти з міністерством оборони, ПВК, які наймають нових "співробітників" навіть у колоніях.

Це вимушена кампанія - російське керівництво не наважується оголосити в країні мобілізацію, ймовірно, через побоювання соціального вибуху, але брак солдатів на фронті вимагає залучення новобранців у будь-який спосіб.

Це також помилка військового планування. Як зазначали експерти, російська армія спочатку готувалася до конфліктів набагато меншого масштабу, подібних до Чеченської війни або конфлікту в Грузії 2008 року.

Свєчин пише, що державам під час створення збройних сил часто доводиться робити вибір між кількістю і якістю: "Кожна держава може мати армію меншу, але краще забезпечену і навчену, або армію більшу, але яка поступається першій за якістю".

Щоправда, він при цьому визнає, що ані той, ані інший принцип не може домінувати - "не можна жертвувати значно ані якістю, ані кількістю".

Але сам вважає, що значення якості підготовки солдатів зростає мірою розвитку озброєнь: "Потрібно мати на увазі, що сучасні тактичні тенденції, пов'язані з удосконаленням зброї та переходом до групового порядку, змушують особливо підкреслити значення якості".

З іншого боку, за словами автора, нехтувати кількістю на користь якості теж небезпечно, оскільки під час бойових дій просто не вистачить військ.

"Ставка виключно на якість небезпечна в тому відношенні, що з плином затяжної війни бойова цінність військових має тенденцію стати однаковою: гірші війська поступово загартовуються й переймають у противника його прийоми, найкращі війська - розріджуються дедалі слабшими поповненнями", - пише Свєчин.

"Внутрішня слабкість"

Процес "розрідження" має ще один результат, про який йдеться у книзі, - падіння бойового духу.

Моральний стан військ, їхня готовність продовжувати вести бойові дії не може не бути проблемою для будь-якої армії, яка змушена воювати без зупинки понад пів року. Солдати втомлюються фізично і психічно, що відбивається як на їхньому бажанні продовжувати боротися, та і на вмінні це робити.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На думку експертів, Росія готувалася до швидкоплинної війни

Багато військових експертів зазначають, що Росія не планувала тривалого конфлікту з Україною, а до швидкоплинного її війська морально були цілком готові.

Хоча відмови відправлятися в Україну воювати серед військових-контрактників були і до початку вторгнення, їхня кількість, яку можна оцінювати лише за публікаціями у незалежній пресі, після початку бойових дій зросла.

Останнім часом у Росії проблему нестачі особового складу у бойових частинах намагаються вирішувати, активно закликаючи людей укладати короткострокові контракти з міністерством оборони, а також вступати до приватних військових компаній.

У "Стратегії" Свєчин пише, що потрібно бути готовим до падіння бойового духу армії, яка воює тривалий час. За його словами, спочатку добре підготовлена ​​кадрова армія має високий бойовий дух: "Постійна армія, з її традиціями, з її твердим розпорядком казарми, являє могутнє знаряддя переробки людської свідомості".

Проте тривала війна, за його словами, призводить до того, що "свідомі та підготовлені військові поступово починають розбавлятися поповненням, на підготовку якого просто не вистачає ані часу, ані можливостей. І тому зберегти високий бойовий дух у тривалому конфлікті можна лише спираючись на розуміння цілей та завдань війни усім населенням".

При цьому, за словами Свєчина, для ведення війни держава повинна мати внутрішньополітичну та соціальну стабільність, оскільки будь-який військовий конфлікт тільки загострить внутрішні проблеми суспільства. Хоча на перший погляд здається, ніби його супроводжує сплеск патріотизму та загальна єдність: "Внутрішня слабкість держави позначиться під час наступу ще швидше, ніж під час оборони".

Оцінити масштаби підтримки російським населенням дій Росії в Україні дуже складно.

Виступ проти війни і навіть використання самого слова "війна" може обернутися кримінальною справою за "законом про фейки".

Крім того, у Росії після початку конфлікту робота незалежних ЗМІ була дуже обмежена, багато видань покинули країну. Відповідно, для багатьох у Росії інформаційну картину того, що відбувається в Україні, малює пропаганда, яка значною мірою формує громадську думку.

Проте, як багато хто вважає, саме побоювання соціального невдоволення зупиняє Володимира Путіна від того, щоб оголосити в країні мобілізацію та вирішити таким чином проблему комплектування частин на фронті.

Чому може навчити академічна праця 100-річної давнини?

Книга "Стратегія" вийшла 1927 року, коли військове мистецтво, звичаї, прийоми та методи ведення війни досить сильно відрізнялися від сучасних. Відрізняються технологічний устрій світової економіки, політична ситуація у світі.

Однак, як писав сам Свєчин у передмові до першого видання, цю працю не варто використовувати як набір догм, але, скоріше, як матеріал для вивчення та опрацювання.

Як розповів в інтерв'ю ВВС філософ та історик, аспірант Оксфордського університету Єгор Соколов, роботи таких авторів, як Клаузевіц чи Свєчин, допомагають виробити здатність до судження.

"Ми повинні навчитися аналізувати воєнну ситуацію і ухвалювати деякі рішення. Йдеться не про те, що ми дізнаємося алгоритм перемоги і відтворимо її. Йдеться про те, що, вивчаючи військову історію, ми змінюємо себе таким чином, що у нас формується деяка критична здатність до судження, яку ми можемо застосувати до будь-якого матеріалу", - вважає Соколов.

Важливість "Стратегії"

За словами Єгора Соколова, унікальність "Стратегії" для радянської та російської військової думки полягає в тому, що Свєчин дозволив собі порушувати політичні, економічні питання у контексті підготовки до війни, тоді як інші вчені та воєначальники обмежувалися суто військовими питаннями.

Річ у тім, що ці галузі (політика та економіка) згодом у Радянському Союзі перебували у віданні вищого політичного керівництва країни та не підлягали широкому обговоренню та критиці в академічних військових колах, розповідає Соколов.

Хоча на сайті міністерства оборони Росії Свєчину і віддають належне, називаючи одним із стовпів радянської військової думки, ставлення до цієї спадщини, за словами експерта, недостатньо серйозне.

Традиція такого ставлення, як розповів Соколов, іде з часів СРСР, коли вивчення стратегії було підпорядковане комуністичній ідеології. "Якщо ви подивитеся на пізньорадянські книги, присвячені тому, що тоді називалося марксистсько-ленінська філософія війни, це щось середнє між статутами, агітками та підручником марксистсько-ленінської філософії для ПТУ", - розповів він.

За словами Соколова, вже в 1990-х і нульових роках на праці Свєчина почали посилатися, його книги почали публікувати, але для багатьох російських штабістів його ідеї все одно залишаються частиною історії, а не живою думкою: "Вони [військові] не працюють із цим якось творчо. Для них це історія великих перемог, російської зброї тощо. Це дуже радянська за своїм стилем форма".

Це дуже відрізняється від того, як до військової інтелектуальної спадщини ставився сам Свєчин, який у своїх книгах посилався на Наполеона, Клаузевіца, Мольтке і перебував із ними у постійній дискусії.

Можливо, саме такою "радянською формою" ставлення до спадщини Свєчина можна - хоча б частково - пояснити те, що ідеї, просто і виразно викладені у працях військового мислителя, не знайшли відображення у конкретних військових планах російського політичного та військового керівництва.