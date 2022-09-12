"Українці здатні дивувати". Як ЗСУ вдалось провести успішний наступ на Харківщині

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські військові оприлюднили фото знищених російських танків у річці

Україна досягла значних успіхів у витісненні російських військ, повернувши понад 3000 квадратних кілометрів території за останні дні.

Джонатан Біл, кореспондент ВВС з питань оборони, з'ясовує, як вони досягли такого успіху, а також розмірковує про те, з якими перешкодами можуть зіткнутися українські сили, щоб виграти війну.

"Не недооцінюйте здатність українця дивувати", - сказав мені старший військовий офіцер США на початку цього літа, саме тоді, коли Росія продовжувала просуватися на Донбасі.

Здатність України дивувати стала відмітною рисою цієї війни: від відступу Росії з-під Києва до нещодавніх атак у Криму. Тепер на сході країни сталася ще одна несподіванка.

Дотепер саме Росія досягала тут найбільших успіхів - повільно, важко та дорогою ціною для її армії. Тепер успіхів досягає Україна, повертаючи тисячі квадратних кілометрів території лише за лічені дні.

Найбільші здобутки Україна отримала на сході навколо Харкова. В останньому звіті оборонної розвідки Великої Британії йдеться, що Україна зараз звільнила територію, яка вдвічі перевищує Великий Лондон, хоча масштаби просування та бойових дій оцінити важко, оскільки журналістів не допускають до лінії фронту.

Україна оголосила про захоплення стратегічно важливих міст Ізюма і Куп'янська - військових центрів, які Росія використовувала для поповнення своїх сил на Донбасі. Самі лише ці втрати - серйозний удар для російської армії.

Відхід звідти офіційно підтвердила Росія.

Ключем до прогресу України став ефект несподіванки, а також розумне використання західної зброї, зокрема ракетних систем залпового вогню великої дальності США та Британії, які використовують для знищення російських ліній постачання, складів боєприпасів і командних пунктів.

Минулого тижня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що за літній період артилерія великої дальності вразила понад 400 ключових цілей.

До появи цієї зброї Росія завжди мала чисельну перевагу в артилерії. Але тепер ситуація, схоже, змінилася: представники розвідки США стверджують, що Росії доводиться звертатися по допомогу до Північної Кореї, щоб поповнити запаси артилерійських снарядів, які суттєво вичерпалися за шість місяців боїв.

Цей вплив цієї західної зброї - у поєднанні з рішучістю України повернути територію - змусив російські сили до хаотичного відступу. На фото у соцмережах можна побачити танки, бронетехніку, зброю та боєприпаси, покинуті у поспіху.

Цікаво, що просування на сході було набагато швидшим, ніж широко розрекламований наступ українців на півдні в напрямку Херсона.

Україна говорила про цей наступ задовго до його початку, замовчуючи свої плани на сході. Тепер виглядає, що все це було частиною її плану: якщо не диверсія, то ширма, щоб приховати те, що вона готувала на сході.

Зрозуміло, що вона успішно обдурила Росію. Протягом останніх кількох місяців росіяни передислокували війська зі сходу, щоб зміцнити свою оборону на півдні. Зараз обидва фронти вразливі.

Але Україні важче добиватися успіхів на півдні, де її військові більш уразливі, бо їм доводиться воювати переважно на відкритій місцевості. Армії, що наступає, потрібно більше військ і вогневої потужності, щоб подолати армію, що обороняється.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Російські війська залишили техніку, тікаючи з передової

Небезпека для України зараз може бути подібною до тієї, з якою зіткнулася Росія на ранніх етапах війни. Спроба просунутися кількома фронтами може дорого коштувати - з точки зору боєприпасів, обладнання та військ.

Чим більші здобутки, тим довші лінії постачання, на які потім може націлитися Росія. Існує також ризик того, що ті сили, які просунулися далі, можуть потрапити в оточення.

Попри оптимізм, міністр оборони України Олексій Резніков попередив, що українські війська на сході тепер можуть бути більш уразливими для російської контратаки. Захоплення території недостатньо. Армія також повинна тримати позицію. Це може бути легшим за підтримки місцевого населення.

Двосторонній наступ України залишається ризикованим. Він може легко зазнати невдач. Але це набагато більше, ніж просто захоплення землі - навіть якщо це є кінцевою метою.

Україна посилає світові сигнал про те, що вона справді вірить у перемогу у цій війні. Вона вже використовує ці досягнення у закликах до надання більшої кількості західної зброї.

І наступ припадає на критичний момент - якраз перед зимою, коли буде важче воювати, а також буде випробувана єдність Заходу у підтримці України.

Війна ще далека від завершення. Але Україна знову демонструє світові свою здатність дивувати та долати труднощі.