Розпач турбопатріотів. Як російська пропаганда реагувала на відступ на Харківщині

1 година тому

Автор фото, Russia 1 TV screenshot

ЗСУ продовжують контрнаступ у Харківській області. Відступ російських військ визнали в міноборони РФ - щоправда, назвали це "перегрупуванням".

Державні телеканали серйозні зміни, що відбуваються на фронті, тією чи іншою мірою заперечували, натомість у патріотичних телеграм-каналах щосили шукають винних у тому, що "ініціативу віддали противнику".

Активний контрнаступ українських військових на Харківщині розпочався ще минулого тижня. 10 вересня російське міноборони повідомило про відступ із міст Балаклія та Ізюм - щоправда, у військовому відомстві назвали це "перегрупуванням військ для нарощування зусиль на донецькому напрямку".

Увечері 11 вересня російські військові завдали ударів по - як вони це назвали - "об'єктах критичної інфраструктури" України. В результаті п'ять областей повністю або частково виявилися знеструмленими.

Що кажуть у телевізорі

Російські держканали про відступ Росії у Харківській області говорили дуже мало та стримано.

Ведучий "Воскресного времени" на Першому каналі взагалі не згадав про український контрнаступ.

У підсумкових щотижневих програмах інших каналів те, що відбувалося, називали "перегрупуванням" . Дмитро Кисельов на "Россия 1" визнав, що "під натиском переважаючих сил супротивника" російські війська були змушені залишити "раніше звільнені населені пункти, зокрема Балаклію та Ізюм", назвавши минулий тиждень "найважчим на фронтах спецоперації".

Завдані удари по об'єктах критичної інфраструктури України Кисельов назвав "початком відповіді" на український контрнаступ останніх днів.

У політичних ток-шоу також докладно тему не обговорювали. Наприклад, ведуча Ольга Скабєєва у програмі "60 минут" на каналі "Росссия 1" фактично підтвердила, що українські війська частково звільнили Куп'янськ. Щоправда, вона наголосила на тому, що "східну частину Куп'янська утримують наші війська".

Командир спеціального загону "Ахмат" Апти Алаудінов (по відеозв'язку нібито з України) у цій же програмі назвав відступ російських військових у Харківській області "правильним рішенням" - "були б дуже серйозні втрати, якби підрозділи не були переведені". Крім того, він підтвердив, що "по всій лінії фронту відбулася стабілізація. Там далі ніхто не рухається".

І ведучі, і учасники шоу відразу намагалися нівелювати тему російського відступу втратами української сторони. Ольга Скабєєва заявила, що "загалом з 6 вересня по 10 вересня на Криворізько-Миколаївському та Харківському напрямках ЗСУ втратили понад 4 тисячі вбитими": "Ще раз, 4 тисячі людей лише вбитими. Ще понад 8 тисяч - це поранені".

Звісно, жодного разу подібні заяви про тисячі вбитих не відтверджувались.

Сенатор Костянтин Долгов назвав українське угрупування, що наступає на Харківщині, приреченим: "Більшість з них не повернеться додому. Це питання часу. Шкода матерів, але це вибір Зеленського і Заходу".

Що кажуть у патріотичних телеграм-каналах

Реакція російських патріотів та пропагандистів на відступ у Харківській області була більш емоційною. Спочатку в них масово писали "без паніки".

А потім більшість із них ставили традиційні питання - хто винен і що робити.

Колишній міністр оборони самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) іронічно визнавав, що "у зв'язку з блискучою (чітко в рамках виконання плану і навіть з випередженням графіка) операцією з передачі шановним українським партнерам міст Ізюм, Балаклія та Куп'янськ - територія, що контролюється адміністрацією Харківської області України, суттєво скоротилася".

Депутат Держдуми, письменник Захар Прілєпін (у 2016-2018 роках заступник командувача одного з батальйонів самопроголошеної "ДНР") закликав 10 вересня не читати новин, "якщо не хочете засмучуватися".

У телеграм-каналах російських націоналістів і добровольців, які воювали в Україні, висловлювання були ще різкішими.

Так, у каналі "ПАРТИZАН", який пов'язаний з "Російським імперським легіоном" - воєнізованим підрозділом "Російського імперського руху", 11 вересня написали: "Ізюм та інші міста Харківської області були здані владою РФ за попередньою домовленістю. Це факт! Щоправда, ми на передовій дізналися про це останніми.

"Те, що шановний Стрєлков називає організованим відходом, було втечею. Солдати йшли пішки з одним автоматом і речмішком. Покинуті командуванням, не знаючи шляху вони йшли навмання. Тими силами, що були виведені з Ізюму, можна було не тільки утримати область, але й вдало наступати на Слов'янськ. Для того, щоб результат виглядав природно, в нерівний бій були кинуті бійці окремих підрозділів. Вони загинули або були взяті в полон. Багато озброєння та техніки було залишено ЗСУ", - йшлося у повідомлення телеграм-каналу.

У каналі Hard Blog, репост якого зробив "ПАРТИZАН", ішлося: "Хто винен у тому, що ініціатива віддана противнику? Ніхто? Ну гаразд. Тоді продовжуємо класти пацанів, раз ніхто не винен. Мабуть, вони винні".

"Нині не час для критики...", "Зараз найголовніше...", "Ситуація важка, але..." - це все пропагандистські заспокоєння та виправдання. А треба просто - розстріляти винних. Перед строєм їхніх наступників. Гарантую - одразу виявиться, що і планувати операції ми вміємо, і воювати грамотно, і кількість помилок зменшиться у рази".

"Взагалі, звичайно, важкий день для турбопатріотів. І для пораженців теж. Обох може удар схопити", - написала голова RT Маргарита Симоньян.

Вона вважає, що "саме ця ситуація має всіх згуртувати".

Матеріал підготовлений за участю Служби моніторингу ВВС