Як Україні вдалось розгромити війська РФ на Харківщині

Олег Черниш

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські військові роблять селфі в центрі звільненого села Василенкове (Харківська область)

Українські війська за тиждень змогли звільнити майже всю Харківську область. Відступ росіян, який міноборони РФ назвало "перегрупуванням", був стрімкий і хаотичний. Як ЗСУ провели цю показову контратаку і що в цьому допомогло?

Вдень 6 вересня в соцмережах почали з'являтись перші повідомлення про наступ Збройних сил України в районі міста Балаклія на Харківщині. Це місто на пів дорозі між Харковом і Ізюмом було захоплене росіянами ще на початку повномасштабного вторгнення.

Прорив оборони на цій ділянці розвалив увесь харківський фронт російських військ. Українці всього за декілька днів змогли взяти під контроль такі важливі для Росії міста, як Куп'янськ - великий хаб і залізничний вузол, та Ізюм, який РФ використовувала як плацдарм для атаки на північ Донеччини.

Наприкінці тижня українського наступу Київ повернув під свій контроль також кордон з РФ на півночі і сході Харківської області.

Досі під окупацією залишається лише невелика частина області, за підрахунками ВВС - близько 4%.

Свою поразку Кремль визнав не відразу. Лише в суботу, 10 вересня, міністерство оборони РФ заявило, що здійснило "згортання" і "перегрупування" своїх військ з Харківщини для посилення донецького напрямку.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українцям вдалось обманути росіян і завдати потужного удару на Харківщині, кажуть експерти

Ефект несподіванки

За рахунок чого Україні вдалось провести таку вдалу операцію? Колишній заступник начальника генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко пояснює ВВС News Україна, що тут зійшлися кілька чинників.

По-перше, росіян вдалось "перехитрити". З липня українські державні службовці і військові почали публічно поширювати заяви про підготовку українського контрнаступу на Херсонщині.

"Був вплив морально-психологічний. Вдало була проведена ІПСО - інформаційно-психологічна спецоперація. Після заяви президента (про необхідність звільнення Херсону, - Ред.) ворог почав нервуватися і це стало початком перехоплення стратегічної ініціативи", - каже військовий експерт.

Отже, росіяни почали в швидкому темпі посилювати своє угруповання на правобережній Херсонщині. За даними Романенка, зі східного і запорізького напрямку сюди перекинули 15 тисяч російських військових, а безпосередньо з Ізюмського району Харківської області - ще 10 тисяч.

Оцінивши це, як каже Романенко, український генштаб зробив наступний крок. Не очікуючи завершення формування цього російського угруповання, 29 серпня ЗСУ завдали удару і вдало просунулися на 10-15 км в Херсонській області.

Після цього вони вперлися в міцний оборонний рубіж РФ і перейшли в захист, завдаючи артилерійських і ракетних ударів по логістиці та пунктам управління суперника.

Будучи впевненим, що саме на півдні буде розгортатись основне протистояння, російське міноборони продовжувало насичувати своє херсонське угруповання силами і засобами. Їхнім завданням було стримати українські дії і відтіснити на початкові рубежі.

Водночас українські війська пішли в наступ на лінії Куп'янськ - Ізюм на Харківщині, де залишились послаблені позиції противника. Вочевидь, РФ не сприймала цю загрозу, вважаючи, що вона є лише відволікаючим маневром. Але натиск українців і прорив в глибину оборонних порядків РФ на 50-70 км стали несподіванкою.

"В перші пару днів була думка, що це лише асиметричні дії України, для того, щоб послабити дії РФ на Донецькому і на Херсонському напрямках. - каже генерал Романенко. - Однак, коли почався розвиток і нарощення цієї атаки, стало зрозуміло, що скоріш за все, це головне місце зосередження наступальних сил ЗСУ".

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Майстерна тактика

Один з українських офіцерів, що зараз відповідає саме за контрнаступ на південному напрямку, частково підтверджує слова ексзаступника голови генштабу.

Він вважає, що ЗСУ вдалося використати вдалу тактичну обстановку і завдати удару саме там, де ворог максимально послабився.

Але в тому, що саме таким був початковий задум генштабу, він не впевнений.

"Я думаю, що просто скористались відтягуванням резервів до нас (на Херсонщину, - Ред.). Скоріше зіграли на вигідній тактичній обстановці. А росіяни посипалися…", - зазначив він у розмові ВВС News Україна.

Офіцер також наголошує, що паралельно з харківським напрямком відбувається просування українців і на Херсонщині.

"Ми повільно, але рухаємося. У них тут дуже добре обладнані позиції, є резерви".

Про деокупацію південних територій кажуть і в оперативному командуванні "Південь". За словами його речниці Наталі Гуменюк, Збройним силам вже вдалось звільнити майже 500 квадратних кілометрів території і 13 населених пунктів.

Повертаючись до Харківської області, то увагу привертає також тактика, яку використав український генштаб для розгрому противника.

Ключове місце на "харківському виступі" російських військ - Балаклія - було швидко оточене з півночі і півдня та відрізане від постачання.

Далі "ударний кулак" ЗСУ без зупину пішов в двох напрямках - на Куп'янськ і Ізюм - та зміг позбавити противника навіть шансів на вдалу контратаку. Українці також вдало використали географію цього регіону - затисли противника між річкою на сході і густими лісами на півдні.

Російським військам лише залишилась в хаотичному порядку виводити свої підрозділи через два вцілілі мости через річку Оскіл, щоб уникнути повного оточення. Про хаос в їхніх лавах свідчить значна кількість залишених боєприпасів і техніки. Підірвати свої "скарби" російські солдати банально не встигли.

Речник східного угруповання військ ЗСУ, полковник Сергій Череватий переконаний, що успішний контрнаступ українських військ на Харківщині був детально спланований.

В коментарі ВВС News, Череватий розповів, що до успіху призвела сукупність чинників: і задум генерального командування ЗСУ, детальне планування операції, обманні маневри, найнеочікуваніші для ворога місця прориву та, безперечно, бойовий дух українських військових.

Череватий переконаний, що контрнаступ мав вирішальне значення, адже перекреслив плани російської армії просунутися до Барвінкового та Слов'янська і оточити українське угруповання військ на Донбасі.

"Раптовість - це дійсно важливий фактор (успіху ЗСУ, - Ред.), але також є другий фактор - це реакція Збройних сил України", - розкриває секрет тактичної майстерності українців генерал Романенко.

Оплески від іноземних експертів

"Це була блискуча операція", - так характеризує "харківський контрнаступ" ЗСУ американський генерал, колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Генерал Ходжес не приховує захополення від контрнаступу ЗСУ і закликає готуватися до "розвалу Росії".

"Було зроблено багато роботи як українським генеральним штабом, так і партнерами зі США, Великої Британії та інших країн, щоб створити умови для цієї операції. - наголосив він в інтерв'ю Times Radio. - Постійні удари по російській логістиці, командних пунктах, системах протиповітряної оборони створювали хаос серед російських військ, яким було дуже важко зрозуміти, що відбувається, і які лінії оборони потребують посилення".

Успіх України біля Харкова він назвав "важливим моментом". Але закликав продовжувати тиск на РФ.

Американський генерал впевнений, що ЗСУ вже до кінця року зможуть відтіснити противника на кордони до 24 лютого, а вже у 2023 році - звільнять Крим від російської окупації.

Військовий аналітик, професор стратегічних досліджень університету Сент-Ендрюс Філліпс O'Брайєн, звертає увагу на "плачевний" стан російської армії, який викрила українська контратака.

"Якщо українці дійсно домоглися оперативної раптовості біля Харкова, це покаже, в якому безладді перебуває російська армія. З урахуванням різних систем моніторингу, від супутників до безпілотників, кіберзасобів та іншого, я припускав, що такої оперативної раптовості досягти практично неможливо".

Якщо росіяни це пропустили, каже експерт, то їхня армія перебуває ще в гіршому стані, ніж передбачалося. Пізніше O'Брайєн додав, що швидше за все росіяни знали про підготовку української атаки, але просто не мали чим відповісти на неї.

"Якщо це так, то це говорить про безлад іншого характеру і демонструє відсутність гнучкості в діях російської армії", - резюмує він на своїй сторінці у твіттер.

Далі на Схід?

Перемога на Харківщині має надзвичайно важливе значення в контексті російсько-української війни. Дехто із західних експертів навіть називає її "ключовим переламом" у війні та ознакою "швидкої поразки" Росії.

Полковник ЗСУ Череватий натомість звертає увагу на більш практичні речі. Важливо, що вдалося відбити противника від такого важливого військового і промислового центру, як Харків, частково убезпечити його від артилерійських обстрілів.

Хоча кордон за 30 км дозволяє бити по місту навіть зі "Смерчів".

Також стрімкий контрнаступ, на його думку, дозволив "зламати моральний дух росіян, які хвалилися, що за 2-3 дні візьмуть Київ, але натомість за декілька днів устигли втекти".

Наразі нова лінія фронту пролягає по річці Оскіл. За нею ще декілька харківських сіл і починається окупована Луганщина.

Автор фото, Левко Стек Підпис до фото, Боєць Нацгвардії Віталій Марків в Святогірську. Генштаб ще не повідомляв про звільнення цього населеного пункту на Донеччині

Вочевидь, зараз сторони взяли невелику паузу і готуються до нового витку протистояння. Росіяни в терміновому порядку намагаюсь звести оборонну лінію на нових рубежах, а українці - зосереджують сили, чекають на підвіз боєприпасів та техніки, щоб вдало форсувати Оскіл і створити плацдарм для наступу на його східному березі.

Радник голови ОП Олексій Арестович вже заявив, що ЗСУ змогли пройти через Оскіл і створити щонайменше кілька великих плацдармів на лівому березі.

Більш того, в соцмережах з'являється дедалі більше свідчень, що ЗСУ вже підбираються до головних міст на окупованій Луганщині - Лисичанська, Сєвєродонецька і Сватового - з інших напрямків.

Зокрема, ще 11 вересня деякі українські чиновники, наприклад, заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Юрій Мисягін, поширили повідомлення, що українські війська звільнили Лиман (Донецька область). Це містечко на березі Сіверського Донця за 50 км від Сєвєродонецька і за стільки ж від Сватового.

Але генштаб нічого не повідомляв про бої за цей населений пункт, а російські військові блогери і кореспонденти вказують, що бої за Лиман ще тривають.

Так само 12 вересня з'явились фотографії та відео українських військових в сусідньому Святогірську. Офіційної інформації про його деокупацію ще немає.

Керівник обласної адміністрації Луганщини Сергій Гайдай натякає, що просування українських військ вглибину області вже відбувається. "Кожен сантиметр луганської землі відвойовується. ЗСУ заходять не "парадом", - каже він.

За його словами, на Луганщині звільнили вже кілька населених пунктів, але не уточнив, яких.

Поки що Росія відповіла на успіх українських військ лише ракетним терором. Новою ціллю агресора стали об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема, і на звільненій Харківщині.