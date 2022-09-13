Як успіхи України у війні загрожують Путіну?

Стів Розенберг

редактор ВВС з Москви

1 година тому

Автор фото, Reuters

Зазвичай російське державне ТБ висвітлює події на фронті в Україні виключно як переможний рух Кремля.

Але випуски минулої неділі стали винятком.

Ведучий "Воскресного времени" на Першому каналі взагалі не згадав про український контрнаступ.

А Дмитро Кисельов на "Росія 1" визнав, що "під натиском переважаючих сил противника" російські війська були змушені залишити "раніше звільнені населені пункти, зокрема Балаклію та Ізюм", назвавши минулий тиждень "найважчим на фронтах спецоперації".

Москва окупувала ці райони кілька місяців тому, але після блискавичного контрнаступу української армії російські сили втратили значні території на північному сході України.

Однак російські державні ЗМІ продовжують хитрити. Офіційно те, що трапилося на Харківщині, вони не називають "відступом".

"Міністерство оборони Росії спростувало чутки про те, що російські війська з ганьбою втекли з Балаклії, Куп'янська та Ізюма, - йдеться в останньому номері урядового видання "Российская газета". - Ніяка це не втеча, а заплановане перегрупування".

У таблоїді "Московский комсомолец" військовий оглядач висловив іншу думку: "Вже зараз зрозуміло, що ми недооцінили супротивника. [Російські сили] надто довго реагували, і стався колапс... У підсумку ми зазнали поразки й намагалися мінімізувати втрати, відвівши наші війська, щоб вони не потрапили в оточення".

Ця "поразка" викликала хвилю гніву в проросійських соцмережах та серед "патріотично налаштованих" російських блогерів, які звинуватили своїх військових у помилках.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров також розкритикував міноборони РФ після того, як українські військові звільнили Ізюм, Куп'янськ та Балаклію у Харківській області.

"Якщо сьогодні-завтра не будуть зроблені зміни у стратегії спеціальної військової операції, - попередив Кадиров, - я змушений буду виходити на керівництво міністерства оборони та керівництво країни, щоб роз'яснити їм ситуацію... Ситуація дуже цікава".

Минуло більше пів року відтоді, як Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну.

У ті дні російські політики, коментатори й аналітики прогнозували, що те, що Кремль називає своєю "спеціальною воєнною операцією", завершиться за кілька днів, що український народ зустріне російські війська як визволителів, а влада України розсиплеться, як колода карт.

Але цього не сталося.

Натомість вже понад пів року російська армія втрачає свої позиції.

Тому постає ключове питання: чи матиме це політичні наслідки для Володимира Путіна?

Понад 20 років Путін користувався серед російської еліти репутацією переможця. Зокрема, за те, що йому завжди вдавалося виплутуватись з найважчих ситуацій, одним словом, за непереможність.

Я часто розглядав його як російську версію відомого ілюзіоніста й майстра неймовірних звільнень від найнадійніших пут і замків Гаррі Гудіні. Якими б вузлами й ланцюгами він не був зав'язаний, Путіну завжди вдавалося вислизнути.

Після 24 лютого це змінилося.

Останні шість місяців показують, що рішення президента Путіна напасти на Україну було серйозним прорахунком. Не маючи змоги забезпечити швидку перемогу, Росія загрузла у тривалому кривавому наступі й зазнала серії ганебних поразок.

Коли аура непереможності авторитарного лідера згасає, це може стати проблемою для самого лідера. Володимир Путін мав би знати історію Росії. Коли російські лідери вели війни, але не перемагали в них, то це закінчувалось для них погано.

Поразка у російсько-японській війні призвела до першої російської революції 1905 року. Військові невдачі у Першій світовій війні спровокували революцію 1917 року й повалення монархії.

Однак на публіці президент Путін поводиться впевнено й не збирається програвати.

У понеділок його речник Дмитро Пєсков заявив журналістам: "Спеціальна операція [Росії] триває і триватиме до тих пір, поки не будуть виконані усі поставлені завдання".

Це підводить нас до іншого ключового запитання: що Путін робитиме далі?

Думки і плани Володимира Путіна не знає практично ніхто. Багато може залежати від того, наскільки точну інформацію він отримує від свого військового й розвідувального керівництва.

Але ми знаємо дві речі: російський президент рідко визнає свої помилки і рідко змінює свою позицію.

Автор фото, Kremln.ru Підпис до фото, Минулої суботи, коли з України надходили повідомлення про масштабний відступ російських сил, у Москві Володимир Путін спокійно й урочисто відкривав нове колесо огляду "Серце Москви"

У словах державних російських ЗМІ вже є ознаки того, що відповідальність за невдачі на полі бою вони покладають західну підтримку України.

"Київ за підтримки НАТО перейшов у контрнаступ", - заявило російське державне телебачення.

Але є ще одне питання: якщо президент Путін не зможе перемогти за допомогою звичайних озброєнь, чи наважиться він вдарити ядерною зброєю?

Кілька днів тому головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний попередив: "Існує пряма загроза застосування за певних обставин тактичної ядерної зброї збройними силами Росії".

Поки що очевидних ознак паніки в Кремлі не спостерігають. Російське державне ТБ лунає позитивніше. Російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України називають "поворотним моментом у спецоперації".

Що ж до лідера Кремля, то минулої суботи, коли з України надходили повідомлення про масштабний відступ російських сил, у Москві Володимир Путін спокійно й урочисто відкривав нове колесо огляду "Серце Москви" - найбільше в Європі та одне з найвищих у світі.

Російський президент, здається, все ще вірить, що, як і нове колесо огляду, його "спецоперація" обернеться на його користь.