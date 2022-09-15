Як підготуватися до зими без світла, газу і тепла

Євгенія Ковалевська

ВВС News Україна

38 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Цієї зими уряд обіцяє температуру в помешканнях не нижче 16 градусів

Через війну цьогорічна зима в Україні може стати найскладнішою за усі роки незалежності. Про важку зиму говорять і в Європі, де суттєво підскочили ціни на газ.

Через бої в Україні багато газопроводів, ліній електропередач та підстанцій зруйновано, інші Росія подовжує системно знищувати. Один з нещодавніх обстрілів критичної інфраструктури залишив Харків на певний час без світла та води.

То як пережити цю зиму і не замерзнути?

ВВС News Україна зібрала кілька порад, як мінімізувати втрати тепла в квартирі та про що варто подбати до настання холодів.

Переваги приватного будинку

Хтось з українців розв'язав питання тепла в міській квартирі переїздом у село - до родичів чи батьків, винайняли чи придбали будинок.

Обігріти приватний будинок дещо простіше, адже для цього є більше можливостей.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Власники приватних будинків запасаються на зиму дровами

Найпопулярнішим рішенням цього сезону є буржуйки. Їх експлуатація потребує дотримання правил безпеки - не притуляти до стіни та встановити на металевому листі. Її мінус - не тримає тепло і споживає багато палива.

Якщо у будинку твердопаливний котел, він також потребує безперебійного електропостачання. Якщо не буде світла - не буде і тепла. Тому до котлів потрібен ще й генератор, який працює на дизелі чи бензині і може використовуватися лише на вулиці.

Згодяться муровані печі і каміни, а їжу можна приготувати на мангалі або просто на вогнищі на вулиці.

Частина мешканців окупованих Росією територій, зокрема, Київщини, вже змушена була призвичаюватися до таких умов у холодному березні.

Як обігріти квартиру

Якщо з приватними будинками і автономним опаленням ситуація зрозуміла, то як можна зберегти тепло, якщо живеш в багатоповерхівці?

Уряд обіцяв, що температура у квартирах не перевищуватиме 20 градусів. "Ми маємо відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю. Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів", - говорив у червні міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Перший крок до тепла в квартирі - утеплений будинок. Якщо ви разом з сусідами подбали про це раніше, то це допоможе вам цієї зими.

Утеплення своїми руками

Але є прості і доступні кроки, які може зробити кожен для утеплення своєї квартири.

Ірина Миронова ще у серпні написала пост про те, як вона готує свою квартиру до зими. У коментарях під постом користувачі дякували за поради і розповідали, як готуються до зими вони.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Якщо з вікна дме, варто поновити монтажну піну й силікон

Іра - еколог і серед її друзів та колег багато людей, які займаються енергоефективністю. Вона переконана, що кожен може зробити прості речі у своїй квартирі, щоби зменшити втрату тепла.

По-перше, треба зменшити вихід тепла з дому через двері та вікна. Зокрема, утеплити дерев'яні рами, заклеїти стики малярним скотчем, або відрегулювати пластикові вікна на зимове щільне закривання.

Важливо перевірити зовнішню ізоляцію вікон. Якщо потрібно - поновити монтажну піну й силікон, де потрібно довкола рам, а також під зовнішніми і внутрішніми підвіконнями.

Інший важливий момент - батареї, особливо ті, які розташовані у нішах, бо там стіна ще тонша. Варто придбати ізоляцію алюформ, яку помістити між стіною та батареєю. Таким чином тепло відбивається всередину помешкання й менше гріє зовнішню стіну.

Якщо ви мешкаєте у старому будинку з високими стелями, зазначає Ірина, то є рекомендація із закордонного досвіду розміщувати під стелею спеціальні вентилятори, які повертатимуть тепле повітря до низу.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Спеціальна ізоляція між стіною і батареєю відбиватиме тепло всередину помешкання

"Це мій невеличкий внесок до енергетичної незалежності України та власного комфорту", - каже Ірина Миронова про підготовку своєї квартири до зими.

Електронагрівачі і їх небезпека

Очевидним кроком у випадку відсутності центрального опалення є електричні нагрівачі повітря. Їх моделі різняться за потужністю, безпечністю та економічністю.

Масляні обігрівачі, тепловентилятори та конвектори поступаються інфрачервоним панелям з кераміки та скла, мікатермічним та плівковим обігрівачам, які споживають значно менше електроенергії, а нагрівають швидше і краще.

Але тут є небезпека, особливо у старих будинках - їхня внутрішня мережа не розрахована на підключення великої кількості електроприладів.

"Якщо мешканці будинку увімкнуть занадто багато приладів одночасно, мережа перевантажиться і вимкнеться", - вказує на небезпеку надмірного користування електроприладами директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Автор фото, Oleksandr Zerov Підпис до фото, Олександр підготував обігрівачі до зими. Залишається сподіватися, що проводка будинку витримає напругу

Експерт радить викликати електрика, який визначить, яку саме потужність витримає внутрішня квартирна мережа і будинкова мережа. "Тоді ви будете розуміти, обігрівач якої потужності купити, щоб не нашкодити ні собі, ні сусідам", - пояснює Харченко.

Не забути про вогнегасник

Ірина Миронова розповідає, що Львів рекомендує влаштовувати пункти обігріву в підвальних приміщеннях багатоповерхівок та купувати різні електроприлади на заміну газовим плитам.

Усе це є серйозним викликом для безпеки, каже Ірина. Також не у всьому будинку замінена електрична проводка.

Крім того, якщо буде відсутнє світло і газ, люди можуть користуватися газовими чи іншими пальниками для підігріву води чи їжі, що також вимагає дотримання правил безпеки.

Автор фото, Iryna Myronova Підпис до фото, Ірина подбала про безпеку помешкання і придбала вогнегасник

Саме це, за словами Ірини, стало причиною її наступної покупки до осінньо-зимового періоду - порошкового вогнегасника.

"Вогнегасник - це частина безпеки. У будинку може не витримати електромережа. А порошковий вогнегасник якраз придатний до гасіння пожеж, спричинених загоряннями електроприладів", - каже вона.

Вогнегасник не коштує надто дорого, а його термін придатності 10 років.

Спальний мішок чи ковдра?

Коли температура в приміщенні опуститься до 16 градусів, для комфортного сну варто запастися теплими пуховими та шерстяними ковдрами.

Також хорошим варіантом для сну є спальний мішок, у який ви залазите, як в кокон, закриваєтеся на замок і обмежуєте таким чином доступ холодного повітря.

Гід і засновник туристичного клубу "Вище неба" Андрій Дец радить обирати зимовий варіант спальника.

"Найкращими вважаються пухові спальники. Вони теплі і компактні. Але й недешеві. Трисезонний пуховий спальник обійдеться приблизно від 200 доларів", - пояснює Андрій.

Пух в таких спальниках просочений водовідштовхувальною рідиною. Хоча це актуально більше для гір, в квартирі не варто боятися, що спальник дуже відвологне.

"Інший варіант наповнювача спальників - прималофт. Це синтетичний замінник пуху, він легкий, теплий, але також дорогий", - розповідає турист.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Мешканка Харкова сидить у квартирі одягнута. Її будинок постраждав від обстрілів

Андрій Дец згадує, як під час походів до Непалу коливання температури на треку бувають від +10 вдень до -30 вночі. "Для того, щоби зігрітися, можна одягнути навіть пухову куртку і рукавиці, лягти у спальник і лише після того, коли стане тепло, зняти верхній одяг", - пояснює гід.

Найкращий спосіб зігрітися, коли нічого не допомагає, - активний рух і тепле питво.

Намет та електропростирадло

Якщо температура в помешканні опустилася занадто низько для того, аби ви змогли там заснути, можна розкласти в квартирі намет. Не використовуйте при цьому кілків. Можна розкласти його на карематі або матраці, а самому в спальнику залізти всередину.

Температура в наметі буде на кілька градусів вищою, аніж в помешканні.

Інший варіант заснути в холодному приміщенні - купити електричне простирадло. Але грітиме воно лише доти, доки є електрика.

Ще один спосіб швидко зігрітися - бабусин - грілка з гарячою водою.

Зручний теплий одяг

Важливу роль в утепленні тіла відіграє одяг і його правильна послідовність. Пам'ятайте про принцип багатошаровості, наскільки це можливо в умовах помешкання.

Тут підійде флісовий та вовняний одяг, термо- та плетені шкарпетки.

Важливу роль тут відіграє термобілизна. Її першочергове значення - відводити вологу з тіла під час активного руху. Але термобілизна з натуральної вовни також гарно зігріває.

"Найкращою є білизна з шерсті мериноса. Вона недешева, але зручна і служити вам роками. Комплект такої білизни обійдеться приблизно у 100-200 доларів, що вдвічі дорожче за синтетичну", - розповідає Андрій Дец.

Якщо ви працюєте вдома за комп'ютером, вам допоможуть рукавички без пальців. Долоня залишатиметься в теплі, водночас це не сковуватиме руху пальців.

Що має бути під рукою

У разі аварійного відключення світла, особливо у будинках, де немає газу, варто мати під рукою якомога більше речей зі списку нижче. Адже електроенергія може зникнути на декілька днів.

Автор фото, Iryna Myronova Підпис до фото, Так виглядає портативний пальник, але зручно взяти з собою і використати за потреби для нагрівання їжі чи води

Тому варто мати напоготові:

павербанк, завжди заряджений;

свічки;

сірники;

запальнички;

ліхтарик;

радіо, яке працює не від електрики, щоби почути останні новини;

вода (1-2 п'ятилітрові бутлі). У разі вимкнення світла можуть не працювати насоси;

продукти швидкого приготування (консерви, каші, макарони);

термос;

пальник туристичний (газовий, гелевий тощо), щоби закип'ятити воду чи розігріти їжу.

Цей список речей можна доповнювати та розширювати.

Інвестиція в енергоощадність

Попри різні сценарії, які можуть виникати в українських містах цієї зими, зараз усім, хто може, важливо інвестувати в ті речі, які потрібні для комфортного, але енергоощадного життя, переконана Ірина Миронова.

Львів'янка задумалася про рекуператор - систему, яка забезпечує помешкання свіжим повітрям при закритих вікнах.

"Якщо отак усе загерметизувати, то постане проблема зі свіжим повітрям. А якщо ще й доведеться воду на пальнику гріти, то геть може бути небезпечно. Ну а вікна в холод ой як не хотітиметься відкривати", - міркує Ірина.

Рекуператор вмонтовується в стіну чи стелю і забезпечує обмін повітря, але при цьому холодне повітря, яке надходить з вулиці, в рекуператорі нагрівається від теплого повітря, що йде з квартири.

Таким чином до квартири заходить свіже повітря без втрати тепла.

Енергоаудит помешкання

Рекуператором вже кілька років користується киянин Дмитро Корнійчук.

Він кілька років жив у Швеції та бачив, як там дбають про збереження тепла в помешканнях. А згодом придбав квартиру в Києві й зіткнувся з купою недоліків в її утепленні.

Автор фото, Дмитро Корнійчук Підпис до фото, Система рекуперації у квартирі Дмитра

Для того, щоби виправити ситуацію, він замовив енергоаудит - послугу для виявлення тепловтрат помешкання.

"Це виглядає наступним чином: приходять хлопці з тепловізором і великим вентилятором. Відчиняють вхідні двері, зачиняють всі вікна та вентиляційні шахти і намагаються видути повітря зсередини в місця загального користування. Відбувається перепад тиску, і назовні видувається холодне повітря. Це яскраво видно на тепловізорі", - розповідає Дмитро.

Результатом енергоаудиту є звіт з зауваженнями до утеплення помешкання та способом їх усунути.

У квартирі Дмитра виявили втрату тепла через недокручені пластикові вікна та розетки, які він успішно виправив.

Мати план Б

Окрім речей, які варто підготувати у випадку відсутності світла і тепла, варто також ознайомитися з планами, які розробила ваша міська влада на випадок критичних ситуацій.

А також самому продумати план Б, якщо залишатися у власному житлі з певних причин стане неможливо.

Автор фото, Iryna Myronova Підпис до фото, Ірина підготувала пальник, а також запас бензину для авто

"Ми у своїй родині проговорили, що якщо усе складно, то ми виїжджаємо у будинок в селі в Карпатах. Відповідно, в авто у нас є запас пального. І хата також готова до зимівлі. Там є піч і дрова", - каже Ірина Миронова.

Вона сподівається, що усі вищеописані сценарії не здійсняться, а придбані і зроблені для своєї оселі речі не зашкодять.