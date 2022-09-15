Як підготуватися до зими без світла, газу і тепла
- Євгенія Ковалевська
- ВВС News Україна
Через війну цьогорічна зима в Україні може стати найскладнішою за усі роки незалежності. Про важку зиму говорять і в Європі, де суттєво підскочили ціни на газ.
Через бої в Україні багато газопроводів, ліній електропередач та підстанцій зруйновано, інші Росія подовжує системно знищувати. Один з нещодавніх обстрілів критичної інфраструктури залишив Харків на певний час без світла та води.
То як пережити цю зиму і не замерзнути?
ВВС News Україна зібрала кілька порад, як мінімізувати втрати тепла в квартирі та про що варто подбати до настання холодів.
Переваги приватного будинку
Хтось з українців розв'язав питання тепла в міській квартирі переїздом у село - до родичів чи батьків, винайняли чи придбали будинок.
Обігріти приватний будинок дещо простіше, адже для цього є більше можливостей.
Найпопулярнішим рішенням цього сезону є буржуйки. Їх експлуатація потребує дотримання правил безпеки - не притуляти до стіни та встановити на металевому листі. Її мінус - не тримає тепло і споживає багато палива.
Якщо у будинку твердопаливний котел, він також потребує безперебійного електропостачання. Якщо не буде світла - не буде і тепла. Тому до котлів потрібен ще й генератор, який працює на дизелі чи бензині і може використовуватися лише на вулиці.
Згодяться муровані печі і каміни, а їжу можна приготувати на мангалі або просто на вогнищі на вулиці.
Частина мешканців окупованих Росією територій, зокрема, Київщини, вже змушена була призвичаюватися до таких умов у холодному березні.
Як обігріти квартиру
Якщо з приватними будинками і автономним опаленням ситуація зрозуміла, то як можна зберегти тепло, якщо живеш в багатоповерхівці?
Уряд обіцяв, що температура у квартирах не перевищуватиме 20 градусів. "Ми маємо відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю. Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів", - говорив у червні міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
Перший крок до тепла в квартирі - утеплений будинок. Якщо ви разом з сусідами подбали про це раніше, то це допоможе вам цієї зими.
Утеплення своїми руками
Але є прості і доступні кроки, які може зробити кожен для утеплення своєї квартири.
Ірина Миронова ще у серпні написала пост про те, як вона готує свою квартиру до зими. У коментарях під постом користувачі дякували за поради і розповідали, як готуються до зими вони.
Іра - еколог і серед її друзів та колег багато людей, які займаються енергоефективністю. Вона переконана, що кожен може зробити прості речі у своїй квартирі, щоби зменшити втрату тепла.
По-перше, треба зменшити вихід тепла з дому через двері та вікна. Зокрема, утеплити дерев'яні рами, заклеїти стики малярним скотчем, або відрегулювати пластикові вікна на зимове щільне закривання.
Важливо перевірити зовнішню ізоляцію вікон. Якщо потрібно - поновити монтажну піну й силікон, де потрібно довкола рам, а також під зовнішніми і внутрішніми підвіконнями.
Інший важливий момент - батареї, особливо ті, які розташовані у нішах, бо там стіна ще тонша. Варто придбати ізоляцію алюформ, яку помістити між стіною та батареєю. Таким чином тепло відбивається всередину помешкання й менше гріє зовнішню стіну.
Якщо ви мешкаєте у старому будинку з високими стелями, зазначає Ірина, то є рекомендація із закордонного досвіду розміщувати під стелею спеціальні вентилятори, які повертатимуть тепле повітря до низу.
"Це мій невеличкий внесок до енергетичної незалежності України та власного комфорту", - каже Ірина Миронова про підготовку своєї квартири до зими.
Електронагрівачі і їх небезпека
Очевидним кроком у випадку відсутності центрального опалення є електричні нагрівачі повітря. Їх моделі різняться за потужністю, безпечністю та економічністю.
Масляні обігрівачі, тепловентилятори та конвектори поступаються інфрачервоним панелям з кераміки та скла, мікатермічним та плівковим обігрівачам, які споживають значно менше електроенергії, а нагрівають швидше і краще.
Але тут є небезпека, особливо у старих будинках - їхня внутрішня мережа не розрахована на підключення великої кількості електроприладів.
"Якщо мешканці будинку увімкнуть занадто багато приладів одночасно, мережа перевантажиться і вимкнеться", - вказує на небезпеку надмірного користування електроприладами директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
Експерт радить викликати електрика, який визначить, яку саме потужність витримає внутрішня квартирна мережа і будинкова мережа. "Тоді ви будете розуміти, обігрівач якої потужності купити, щоб не нашкодити ні собі, ні сусідам", - пояснює Харченко.
Не забути про вогнегасник
Ірина Миронова розповідає, що Львів рекомендує влаштовувати пункти обігріву в підвальних приміщеннях багатоповерхівок та купувати різні електроприлади на заміну газовим плитам.
Усе це є серйозним викликом для безпеки, каже Ірина. Також не у всьому будинку замінена електрична проводка.
Крім того, якщо буде відсутнє світло і газ, люди можуть користуватися газовими чи іншими пальниками для підігріву води чи їжі, що також вимагає дотримання правил безпеки.
Саме це, за словами Ірини, стало причиною її наступної покупки до осінньо-зимового періоду - порошкового вогнегасника.
"Вогнегасник - це частина безпеки. У будинку може не витримати електромережа. А порошковий вогнегасник якраз придатний до гасіння пожеж, спричинених загоряннями електроприладів", - каже вона.
Вогнегасник не коштує надто дорого, а його термін придатності 10 років.
Спальний мішок чи ковдра?
Коли температура в приміщенні опуститься до 16 градусів, для комфортного сну варто запастися теплими пуховими та шерстяними ковдрами.
Також хорошим варіантом для сну є спальний мішок, у який ви залазите, як в кокон, закриваєтеся на замок і обмежуєте таким чином доступ холодного повітря.
Гід і засновник туристичного клубу "Вище неба" Андрій Дец радить обирати зимовий варіант спальника.
"Найкращими вважаються пухові спальники. Вони теплі і компактні. Але й недешеві. Трисезонний пуховий спальник обійдеться приблизно від 200 доларів", - пояснює Андрій.
Пух в таких спальниках просочений водовідштовхувальною рідиною. Хоча це актуально більше для гір, в квартирі не варто боятися, що спальник дуже відвологне.
"Інший варіант наповнювача спальників - прималофт. Це синтетичний замінник пуху, він легкий, теплий, але також дорогий", - розповідає турист.
Андрій Дец згадує, як під час походів до Непалу коливання температури на треку бувають від +10 вдень до -30 вночі. "Для того, щоби зігрітися, можна одягнути навіть пухову куртку і рукавиці, лягти у спальник і лише після того, коли стане тепло, зняти верхній одяг", - пояснює гід.
Найкращий спосіб зігрітися, коли нічого не допомагає, - активний рух і тепле питво.
Намет та електропростирадло
Якщо температура в помешканні опустилася занадто низько для того, аби ви змогли там заснути, можна розкласти в квартирі намет. Не використовуйте при цьому кілків. Можна розкласти його на карематі або матраці, а самому в спальнику залізти всередину.
Температура в наметі буде на кілька градусів вищою, аніж в помешканні.
Інший варіант заснути в холодному приміщенні - купити електричне простирадло. Але грітиме воно лише доти, доки є електрика.
Ще один спосіб швидко зігрітися - бабусин - грілка з гарячою водою.
Зручний теплий одяг
Важливу роль в утепленні тіла відіграє одяг і його правильна послідовність. Пам'ятайте про принцип багатошаровості, наскільки це можливо в умовах помешкання.
Тут підійде флісовий та вовняний одяг, термо- та плетені шкарпетки.
Важливу роль тут відіграє термобілизна. Її першочергове значення - відводити вологу з тіла під час активного руху. Але термобілизна з натуральної вовни також гарно зігріває.
"Найкращою є білизна з шерсті мериноса. Вона недешева, але зручна і служити вам роками. Комплект такої білизни обійдеться приблизно у 100-200 доларів, що вдвічі дорожче за синтетичну", - розповідає Андрій Дец.
Якщо ви працюєте вдома за комп'ютером, вам допоможуть рукавички без пальців. Долоня залишатиметься в теплі, водночас це не сковуватиме руху пальців.
Що має бути під рукою
У разі аварійного відключення світла, особливо у будинках, де немає газу, варто мати під рукою якомога більше речей зі списку нижче. Адже електроенергія може зникнути на декілька днів.
Тому варто мати напоготові:
- павербанк, завжди заряджений;
- свічки;
- сірники;
- запальнички;
- ліхтарик;
- радіо, яке працює не від електрики, щоби почути останні новини;
- вода (1-2 п'ятилітрові бутлі). У разі вимкнення світла можуть не працювати насоси;
- продукти швидкого приготування (консерви, каші, макарони);
- термос;
- пальник туристичний (газовий, гелевий тощо), щоби закип'ятити воду чи розігріти їжу.
Цей список речей можна доповнювати та розширювати.
Інвестиція в енергоощадність
Попри різні сценарії, які можуть виникати в українських містах цієї зими, зараз усім, хто може, важливо інвестувати в ті речі, які потрібні для комфортного, але енергоощадного життя, переконана Ірина Миронова.
Львів'янка задумалася про рекуператор - систему, яка забезпечує помешкання свіжим повітрям при закритих вікнах.
"Якщо отак усе загерметизувати, то постане проблема зі свіжим повітрям. А якщо ще й доведеться воду на пальнику гріти, то геть може бути небезпечно. Ну а вікна в холод ой як не хотітиметься відкривати", - міркує Ірина.
Рекуператор вмонтовується в стіну чи стелю і забезпечує обмін повітря, але при цьому холодне повітря, яке надходить з вулиці, в рекуператорі нагрівається від теплого повітря, що йде з квартири.
Таким чином до квартири заходить свіже повітря без втрати тепла.
Енергоаудит помешкання
Рекуператором вже кілька років користується киянин Дмитро Корнійчук.
Він кілька років жив у Швеції та бачив, як там дбають про збереження тепла в помешканнях. А згодом придбав квартиру в Києві й зіткнувся з купою недоліків в її утепленні.
Для того, щоби виправити ситуацію, він замовив енергоаудит - послугу для виявлення тепловтрат помешкання.
"Це виглядає наступним чином: приходять хлопці з тепловізором і великим вентилятором. Відчиняють вхідні двері, зачиняють всі вікна та вентиляційні шахти і намагаються видути повітря зсередини в місця загального користування. Відбувається перепад тиску, і назовні видувається холодне повітря. Це яскраво видно на тепловізорі", - розповідає Дмитро.
Результатом енергоаудиту є звіт з зауваженнями до утеплення помешкання та способом їх усунути.
У квартирі Дмитра виявили втрату тепла через недокручені пластикові вікна та розетки, які він успішно виправив.
Мати план Б
Окрім речей, які варто підготувати у випадку відсутності світла і тепла, варто також ознайомитися з планами, які розробила ваша міська влада на випадок критичних ситуацій.
А також самому продумати план Б, якщо залишатися у власному житлі з певних причин стане неможливо.
"Ми у своїй родині проговорили, що якщо усе складно, то ми виїжджаємо у будинок в селі в Карпатах. Відповідно, в авто у нас є запас пального. І хата також готова до зимівлі. Там є піч і дрова", - каже Ірина Миронова.
Вона сподівається, що усі вищеописані сценарії не здійсняться, а придбані і зроблені для своєї оселі речі не зашкодять.