Наступ України у мапах. Як росіяни поспіхом відступали на сході

Команда візуальної журналістики

BBC News

1 година тому

Українська контратака змусила російські війська швидко відступити.

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Україна заявила, що у вересні звільнила понад 6000 квадратних кілометрів з-під контролю Росії.

У Харківській області Україна в суботу зайняла міста Ізюм і Куп'янськ, обидва ключові вузли постачання російських військ на Донбасі.

Триває українська контратака на Херсонщині.

Росія все ще утримує приблизно п'яту частину країни, але відступ Росії багато аналітиків розглядають як дуже значний успіх України.

Росіяни відступають на сході

Українські війська завдали "серйозної оперативної поразки" російським силам, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Росія підтвердила, що в суботу відступила від ключових міст Ізюм і Куп'янськ, заявивши, що відступ дозволить її військам "перегрупуватися".

Обидва міста були основними матеріально-технічними центрами для російських військ на Донбасі. Російські війська намагалися наступати на Краматорськ і Слов'янськ.

Саме Ізюм був однією з найбільш укріплених ділянок російської лінії фронту.

У вівторок президент України Володимир Зеленський заявив, що у вересні війська відбили з-під контролю Росії понад 6000 квадратних кілометрів на сході та півдні.

Джастін Бронк з Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) сказав ВВС, що російські позиції в Харкові зазнали "повного краху".

За його словами, відхід росіян був "безумовно, найдраматичнішим відступом, який ми бачили в росіян після того, як вони відступили з-під Києва в квітні".

У ISW заявили, що зараз Україна контролює майже всю Харківську область, а наступ поклав край перспективі захоплення Росією всього Донбасу на нинішньому етапі війни.

Раніше російські офіційні особи заявляли, що їхні сили борються за "повне звільнення" Донбасу, що загалом стосується східних Донецької та Луганської областей, де підтримувані Росією сепаратисти утримували значну територію до вторгнення.

Згідно з повідомленнями, російські позиції також зазнають атак в Лимані на схід від Слов'янська.

Професор Майкл Кларк з Королівського коледжу Лондона сказав BBC, що росіяни зазнали "серйозного провалу розвідки" в Харкові, недооцінивши силу української армії та її здатність проводити ротацію військ на лінію фронту та з неї.

У понеділок Віталій Ганчев, "чиновник" російської окупаційної адміністрації в Харкові, заявив російському телебаченню, що під час контратаки українські сили буцімто чисельно переважали росіян у вісім разів.

Багато аналітиків так само стверджують, що російські сили зробили ключові позиції вразливими, бо відправили занадто багато військ у район Херсона на півдні, де вони стикнулися з іще одним українським контрнаступом.

Український контрнаступ на півдні

Україна заявляє, що продовжує атакувати російські позиції поблизу Херсона, вражає російські транспортні та логістичні об'єкти.

Згідно з повідомленнями, останніми тижнями українські війська досягли успіхів у кількох місцях на лінії фронту з Росією.

Вони також атакували мости, переправи та понтони, намагаючись позбавити російські позиції на західному березі Дніпра постачання, і таким чином змусити їх відступити.

ISW каже, що російські війська зараз постали перед "жахливою дилемою".

Вони не мають ресурсів для ефективної боротьби на сході, тож їм потрібно вирішити, чи відправляти війська назад на лінію фронту під Харковом з Херсона.

Але при цьому вони знають, що цим можуть скомпрометувати свої позиції під Херсоном і ризикувати поразкою.

Контрнаступ України має "значний вплив на моральний дух і військовий потенціал Росії на півдні України", йдеться у повідомленні.

Населені пункти у Запорізькій області, а також у Харківській, Донецькій і Сумській, останніми днями мали перебої з електропостачанням.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив у відключенні електроенергії Росію, яка обстріляла ключові інфраструктурні об'єкти, зокрема Харківську ТЕЦ-5.

Західна зброя допомагає Україні

Зеленський закликав виділити більше грошей та зброї для збереження територій, відвойованих у Росії останніми днями.

Українські військові активно використовують західну зброю.

Зараз багато підрозділів перейшли на стандартне обладнання НАТО, включно з артилерією та боєприпасами.

У Харкові та Херсоні використовували реактивні системи залпового вогню, такі як американські HIMARS.

"Наша головна мета - деокупувати всю нашу територію", - каже Зеленський.

Росіяни зазнали великих втрат з початку вторгнення, і значна кількість російської зброї також була знищена або захоплена.

Над матеріалом працювали: Девід Браун, Белла Гаррелл, Домінік Бейлі, Майк Гіллс, Люсі Роджерс, Пол Сарджент, Елісон Троусдейл, Турал Ахмедзаде, Марк Брайсон, Зої Бартоломью, Шон Вілмотт, Сана Діонісіу, Джой Роксас, Джеррі Флетчер, Яна Таущинск, Дебі Лоізу, Саймон Мартін і Пріна Шах.

Про ці мапи

Щоб визначити, які частини України перебуває під контролем російських військ, ми використовуємо щоденні оцінки, опубліковані Інститутом вивчення війни спільно з проєктом Critical Threats American Enterprise Institute Project.

Щоб показати ключові області, де відбувається просування, ми також використовуємо щоденні оновлення від Міністерства оборони Британії та дослідження BBC.

Ситуація в Україні швидко змінюється, і, ймовірно, іноді відбуватимуться зміни, які не відображатимуться на картах.