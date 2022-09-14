Шість разів, коли королева змусила нас усміхнутися

1 година тому

Автор фото, Max Mumby/Indigo Підпис до фото, Кажуть, що королева Єлизавета була дуже гарним імітатором

Роль королеви в громадському житті була регламентована, і їй часто доводилося зберігати незворушний вигляд. Але останніми роками вона все ж дала нам уявлення про своє почуття гумору.

Пропонуємо вам подивитися кілька найсмішніших моментів за її участі: від сендвіча з мармеладом із ведмедиком Паддінгтоном до фото з австралійськими хокеїстками.

Ювілейне чаювання з ведмедиком Паддінгтоном

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Королева зустрілася з ведмедиком Паддінгтоном

Під час святкування платинового ювілею в червні королеву зафільмували за чаюванням із ведмедиком Паддінгтоном, і це відео відкрило вечірку BBC у палаці з нагоди її 70-річчя на троні.

Коли святкування мало початися, Паддінгтон запропонував їй свою улюблену закуску - бутерброд з мармеладом. "Я завжди маю такий на екстрений випадок", - сказав він їй, дістаючи бутерброд з-під свого знаменитого червоного капелюха.

"Я теж", - відповіла королева, відкриваючи свою фірмову чорну сумочку та дістаючи свій.

Коли королева зустрілася з Джеймсом Бондом

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, "Доброго вечора, пане Бонд" - кололева зустрілася з агентом 007

У рамках церемонії відкриття Олімпійських ігор у Лондоні 2012 року королева з'явилася разом з іншою британською іконою - Джеймсом Бондом.

У відео, яке створив режисер Денні Бойл, агент 007 відвідав королеву у Букінгемському палаці, звідки вони разом вилетіли на вертольоті. Потім вона нібито стрибнула з парашутом на Олімпійський стадіон, щоб привітати радісний натовп.

"Ігри нескорених" та Обами

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Кололева та принц Гаррі відповідають на виклик подружжя Обам

У 2016 році королева знялася в ще одному вірусному відеокліпі - цього разу зі своїм онуком принцом Гаррі для реклами "Ігор нескорених".

Вони переглянули відеозвернення колишнього президента США та першої леді Барака та Мішель, які кинули принцу Гаррі спортивний виклик.

Королева не збентежилася. "Ой, я вас прошу", - сказала вона.

Розрізання торта церемоніальним мечем

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Королева розрізала торт церемоніальним мечем

За своє життя королева розрізала багато тортів, але лише один раз - церемоніальним мечем. Такий метод вона випробувала на благодійному заході в Корнуолі.

Коли волонтер нагадав їй, що є стандартний ніж, королева не знітилася.

"Я знаю, що є, - відповіла вона, продовжуючи стискати меч. - Але так незвичніше".

"Фотобомба" з австралійськими хокеїстками

Автор фото, @_JaydeTaylor

У 2014 році двоє австралійських хокеїсток були приголомшені, коли виявили на задньому плані своєї фотографії на Іграх Співдружності в Глазго усміхнену королеву.

Джейд Тейлор (ліворуч) опублікувала фото у твітері з коментарем: "Аххх, королева зробила фотобомбу з нашого селфі", і твіт миттєво став вірусним.

Як королеву розвеселив бджолиний рій

Автор фото, Chris Young / PA Media

Її чоловік, покійний герцог Единбурзький, супроводжував королеву на тисячах офіційних заходів.

Але під час огляду військ у Віндзорському замку 2003 року звичний хід подій порушив бджолиний рій. Королівське подружжя це розвеселило, й фотограф Кріс Янг закарбував це на фото.

"Це був дуже людяний момент, - сказав він BBC. - Вона хихикала, як маленька дівчинка, і він теж сміявся".