План розриву з Росією. Як Європа готується зимувати без російського газу

Олексій Калмиков

ВВС

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Вугільна електростанція у німецькому Петерсхагені знову працює

Європейський союз сповнений рішучості відмовитися від російських енергоресурсів, оскільки вважає, що Володимир Путін зробив їх знаряддям економічної війни проти Європи. Це непросто та дорого, і сьогодні ЄС представив новий план: як пережити зиму в умовах газової блокади і де взяти гроші на підтримку населення та бізнесу.

Наймасштабніша енергетична криза в ЄС за останні пів століття вже обійшлася другій найбільшій економіці світу більш ніж у пів трильйона євро. Зима ще не почалася, опалювальний сезон попереду, а ціни на газ удесятеро перевищують торішні.

Винен Путін, впевнена голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Росія активно маніпулює енергетичним ринком, - сказала вона у щорічному посланні Європарламенту та 450 мільйонам громадян країн ЄС. - Росія розв'язала війну не лише проти України. Це ще й війна проти нашої енергетики, проти нашої економіки, проти наших цінностей та майбутнього".

Це протистояння потребуватиме від 27 країн ЄС витримки та солідарності. Зміцнити їх якраз і має новий план, оголошений Єврокомісією. І тоді перемогу гарантовано, впевнена фон дер Ляєн.

"Путін програє. А Україна та Європа виграють", - сказала вона і пообіцяла Україні безумовну підтримку, а Кремлю - жорсткість.

"Санкції залишаться. Зараз час для рішучості, а не поступок".

Перемога за будь-яку ціну

Ще влітку Європа зрозуміла, що Путін перейшов у наступ в енергетичній війні, яку Кремль веде проти ЄС уже понад рік.

Автор фото, EPA Підпис до фото, "Ми не будемо мерзнути заради вашого прибутку". Протест проти енергетичної політики влади у Німеччині 5 вересня 2022 року

До травня постачання російського газу скоротилося вдвічі порівняно з піками трирічної давнини, до 250 млн кубометрів на добу. А вже на початку липня впало до історичного мінімуму нижче 80 млн, оскільки "Газпром" вимкнув основний трубопровід "Північний потік" - спочатку на профілактику, а потім взагалі.

Європа аврально почала готуватися до повної газової блокади та писати надзвичайні плани: як вижити без російських енергоносіїв. Перший з'явився вже у липні. Він стосувався накопичення газу до зими.

Другий план фон дер Ляєн оголосила сьогодні. Він про те, як заощадити електроенергію і як перерозподілити надприбутки енергетиків на підтримку населення та бізнесу, що страждає від рекордних цін на світло та тепло.

Літній план Єврокомісії складався з трьох основних пунктів:

знайти альтернативних постачальників нафти, газу та вугілля;

економити газ, щоб заповнити сховища на 80% до жовтня;

не економити на інвестиціях у нову енергетику.

ЄС вдалося просунутися у вирішенні всіх трьох завдань, нехай і за великі гроші.

До вторгнення в Україну Росія була основним постачальником енергоресурсів до Європи, яка майже на 60% залежить від імпорту. Російські нафта, нафтопродукти, газ та вугілля покривали майже 25% європейського споживання, причому частка газу була особливо високою - до 40%.

Тепер Норвегія постачає ЄС більше газу, ніж Росія, і частка "Газпрому" на європейському ринку впала з 40% до 9%, хвалиться голова Єврокомісії.

Зі сховищами теж все вийшло: мету заповнити їх на 80% до 1 жовтня перевиконали - датчик уже показує 84%.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Путін програє. А Україна та Європа виграють" - каже Урсула фон дер Ляєн

За надію прожити зиму без віялових відключень довелося дорого заплатити. Лише 19 країн єврозони витратять на закупівлю газу цього року додатково пів трильйона євро, що позбавить їх понад 2% економічного зростання, підрахували економісти Bloomberg. А якщо зима видасться холодною, а Європа не домовиться про солідарний підхід до боротьби з кризою, збитки будуть удвічі більшими.

Частково цей рахунок оплачують населення та бізнес, але винести 10-кратне підвищення цін без масових банкрутств і навіть соціальних потрясінь вони б не змогли. Тому влада втрутилася із субсидіями, тобто фактично сплатила більшу частину цього рахунку з грошей платників податків, включаючи майбутніх, оскільки основну суму взяли в борг.

Зима ще не розпочалася, а бюджетні витрати на боротьбу з енергокризою в ЄС уже перевищили 350 млрд євро. Велика Британія, що залишила союз, не відстає і днями затвердила безпрецедентний план держпідтримки, який обійдеться щонайменше у 150 млрд фунтів у найближчі два роки.

"Залежність від російських енергоресурсів обходиться нам дуже і дуже дорого, - сказала в середу фон дер Ляєн. - Ми повинні позбутися цієї залежності. Ми зобов'язані замінити Росію надійними постачальниками, такими як США, Норвегія, Алжир та інші".

Новий план

Новий план Єврокомісії має вирішити три проблеми: як скоротити споживання електроенергії, як стримати ціни і де взяти гроші для підтримки населення та бізнесу.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Європа вже заощаджує на освітленні. Бранденбурзька брама в Берліні без звичної підсвітки

Не всі початкові пропозиції брюссельських чиновників зустріли розуміння у влади 27 країн блоку, тому фон дер Ляєн обмежилася лише тими, що загалом були схвалені міністрами енергетики минулого тижня. Їх три.

Ввести податок на надприбутки енергетичних компаній , або "солідарний внесок". Вони заробили уп'ятеро більше, ніж звичайно, але не завдяки розуму чи відвазі бізнес-стратегів, а просто тому, що Путін спочатку посадив Європу на голодний газовий пайок, а потім розв'язав війну проти України, за що Росія потрапила під санкції.

, або "солідарний внесок". Вони заробили уп'ятеро більше, ніж звичайно, але не завдяки розуму чи відвазі бізнес-стратегів, а просто тому, що Путін спочатку посадив Європу на голодний газовий пайок, а потім розв'язав війну проти України, за що Росія потрапила під санкції. Ввести обмеження цін на електроенергію, що виробляється не з газу : ядерну та відновлювану. Такі виробники не витрачаються на газ, собівартість їхньої енергії низька, а продають вони її за захмарними цінами газових електростанцій, оскільки ринок загальний.

: ядерну та відновлювану. Такі виробники не витрачаються на газ, собівартість їхньої енергії низька, а продають вони її за захмарними цінами газових електростанцій, оскільки ринок загальний. Зобов'язати всіх скоротити споживання електроенергії в пікові години навантаження. Як сильно і хто саме має скорочувати споживання, також мають уточнити пізніше.

Зібрані у вигляді податку 140 млрд євро влада країн ЄС має намір роздати найменш соціально захищеним громадянам та направити на субсидування рахунків за світло та газ для критично важливого бізнесу, лікарень та шкіл. Яким буде податок, неясно - є лише підтримана в принципі ідея вилучити до держскарбниці приблизно третину надприбутку.

Погроза Путіна спрацювала

У новий план не увійшла найрадикальніша пропозиція - запровадити обмеження цін на російський газ.

Щойно фон дер Ляєн озвучила цю ідею, Путін назвав пропозицію купувати енергоресурси в Росії лише за заздалегідь визначеною обмеженою ціною "абсолютно тупим рішенням" і пригрозив відключити газ і все інше.

"Взагалі не будемо нічого постачати, якщо це суперечить нашим інтересам, у даному випадку економічним. Ні газ не постачатимемо, ні нафту, ні вугілля, ні мазут, нічого не постачатимемо", - сказав Путін і вкотре повторив, що впевнений: Європі нікуди подітися.

"Ті, хто нам щось нав'язує, не в тому становищі перебувають сьогодні, щоб диктувати нам свою волю. Нехай одумаються", - сказав він.

У результаті проти пропозиції запровадити обмеження виступили не лише залежні від російських поставок Угорщина, Словаччина та Австрія, а й Німеччина, Нідерланди та Данія.

У такій ситуації Єврокомісія - фактично уряд ЄС - не стала включати обмеження до плану, оскільки перш ніж стати законами та нормативними актами, його мають затвердити спочатку Європарламент, а потім і всі 27 країн блоку, кожна - з правом вето.

Міністри енергетики ще можуть погодити таке обмеження - хоч у це мало хто вірить - на зустрічі 30 вересня, за день до обговорення плану Єврокомісії у Європарламенті.

Але і без цього новий пакет антикризових заходів - досягнення для ЄС, оскільки розбіжності стосуються деталей, але не загального курсу на розлучення з Росією, вважає професор Мідж Рахман, експерт із європейських справ у Eurasia Group.

"Дні Росії, як провідного постачальника енергоресурсів до Європи, завершуються", - упевнений він.