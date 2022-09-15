Путін досі не вважає війну в Україні помилкою - Шольц

Мерлін Томас

BBC News

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Олаф Шольц зустрічався з Володимиром Путіним у лютому 2022 року

Президент Росії Володимир Путін досі не вважає, що війна проти України була помилкою, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц після телефонної розмови лідерів у вівторок.

Канцлер Німеччини на пресконференції 14 вересня розповів про розмову з президентом Росії, яка тривала 90 хвилин. За його словами, він закликав Путіна вивести війська з України та відновити переговори. Він також закликав Росію поважати суверенітет України.

На його думку, виведення російських військ з України буде єдиним способом "досягти миру в регіоні".

Шольц заявив, що Путін, на жаль, не змінив своєї позиції щодо вторгнення, однак, канцлер вказав на необхідність продовження контактів із російським колегою.

"Необхідно говорити один з одним, і говорити те, що можна сказати щодо цього питання".

Він також заявив, що зброя, яку Німеччина поставила Україні, мала "вирішальне значення" на сході України.

На Шольца тиснуть з метою збільшити військову підтримку Києва.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував Німеччину за відмову надати танки ЗСУ.

"Невтішні сигнали з Німеччини, а Україні зараз потрібні Леопарди і Мардери, щоб звільнити людей і врятувати їх від геноциду. Жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна поставити, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ - ні?" - написав у твіттері Кулеба.

Коментуючи телефонну розмову з Олафом Шольцем, Кремль звинуватив Україну в продовженні насильства.

Вторгнення Росії в Україну в лютому поставило під сумнів давній дипломатичний підхід Берліна до Москви, на нафту і газ якої донедавна спиралася її економіка.

А на початку цього року пан Шольц скасував німецьку політику військового стримування, яка тривала десятиліття, оголосивши, що країна намагатиметься витрачати 2% ВВП на армію, відповідно до цілей НАТО.

Станом на серпень Німеччина виділила понад 1,2 мільярда доларів на військову допомогу Києву. Це - велика сума, але значно менше, ніж надала Велика Британія і США, і навіть менше, ніж виділила Польща, яка має не таку розвинену економіку.

У середу міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт пообіцяла Україні більше зброї на додаток до генераторів, зимового одягу та наметів, які вже обіцяли минулого тижня з наближенням холодних місяців.

У розмові з Reuters Ламбрехт назвала контрнаступ України "чудовим" успіхом, хоча підкреслила, що ще занадто рано прогнозувати, як відповість Росія.

"Це доводить, що українські сили займають дуже гарні тактичні позиції і здатні відбивати атаки, на які мало хто вважав їх здатними", — сказала вона.