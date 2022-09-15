Путін та Сі Цзіньпін в Узбекистані: чого чекати від цієї зустрічі?

За матеріалами BBC Monitoring

Аналіз

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Президент Росії Володимир Путін і його китайський колега Сі Цзіньпін заходять у зал для переговорів у Кремлі 5 червня 2019 року

Китайський лідер Сі Цзіньпін у четвер проведе зустріч із російським президентом Володимиром Путіним, вона відбудеться в Узбекистані.

У Самарканді 15 вересня розпочинає роботу саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Це - міжнародна організація, заснована в 2001 році з ініціативи Китаю, Росії, Казахстану, Таджикистану, Киргизії та Узбекистану.

У саміті ШОС також візьмуть участь лідери Індії, Пакистану, Туреччини та Ірану, але Кремль наголосив на важливості зустрічі саме з лідером Китаю.

Востаннє Путін і Сі зустрічалися в кулуарах зимових Олімпійських ігор у Пекіні, де вони оголосили, що дружба між їхніми країнами "не має меж". Це сталося напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Що змінилося з того часу? Моніторинг ВВС аналізує, чого саме Москва чекає від цієї зустрічі, та на що розраховує Пекін.

Для президента Путіна тісніші зв'язки з Пекіном є ключовою частиною його бачення нового "багатополярного" світу, де такі країни, як Росія й Китай, затьмарять західний вплив у всьому світі.

Ця політика є фундаментальною частиною його правління, і він дотримувався її роками, але тепер вона стала ще важливішою для Кремля.

Після вторгнення в Україну Захід уникає й ізолює Путіна, тому він дуже хоче, щоб його бачили на зустрічі з такими впливовими людьми на світовій арені, як Сі Цзіньпін.

Автор фото, AFP Підпис до фото, 15 вересня у Самарканді розпочинає роботу черговий саміт Шанхайської організації співробітництва. Кремль розглядає ШОС як "альтернативу західноцентричним структурам"

Путін також дуже зацікавлений у китайських інвестиціях, технологіях та двосторонній торгівлі, з огляду на те, що його війна з Україною спровокувала безпрецедентну хвилю санкцій проти Росії. Після того, як Росію залишили західні компанії, Володимир Путін прагне замінити їх китайськими.

А оскільки Захід намагається зменшити свою залежність від російської нафти й газу, Москва намагатиметься перенаправити ці постачання на схід, до Китаю.

Москва також відчайдушно потребує постачання зброї для війни в Україні, але, попри слова підтримки, Китай вкрай насторожено ставиться до допомоги Росії на цьому фронті.

Однак політика налагодження тісніших зв'язків з Китаєм має підводні камені для російського лідера. Дві країни залишаються геополітичними суперниками, а всередині РФ президента Путіна звинувачують у тому, що він дозволив Китаю посилити вплив на сході Росії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Путін і Сі на попередній зустрічі ШОС у Киргизстані в 2019 році з президентами Білорусі та Ірану

Поїздка Сі Цзіньпіна до Узбекистану (і Казахстану) стала його першою закордонною поїздкою від початку пандемії Covid-19 у 2020 році.

Це відбувається напередодні ХX Всекитайського з'їзду Комуністичної партії Китаю (КПК) 16 жовтня, на якому Сі, як очікують, переоберуть на безпрецедентний третій термін.

Китайські державні ЗМІ ще не надали жодних подробиць про його зустріч із Путіним, однак тайванські та гонконзькі ЗМІ розглядають присутність Сі на саміті як спосіб показати світові, що він повністю контролює свою партію і країну.

Центральне інформаційне агентство Тайваню також бачить "потенційну незручність ситуації", оскільки поїздка збігається з останніми подіями в Україні, де російські війська витіснили зі значних територій.

Нещодавно відбулася зустріч колишнього очільника китайського МЗС Ян Цзечі з послом Росії в Пекіні Андрієм Денісовим, під час якої китайський посадовець підтвердив солідарність Пекіна з Москвою. Раніше у вересні Росію відвідав керівник постійного комітету Всекитайських зборів народних представників (аналог парламенту в КНР) Лі Чжаньшу.

І Ян, і Лі очікують, що Китай і Росія продовжать розвивати свої відносини - за словами Лі, вони "будуть підняті на новий рівень".

Однак Пекін зберігає "нейтральну позицію" щодо війни в Україні. Китай потребує підтримки Москви на тлі побоювань західних санкцій, але не хоче здатись надто близьким до Путіна.

А після того, як війна в Україні різко загострилась, а в Росії муніципальні депутати закликають до відставки Путіна, за зустріччю Сі з людиною, яку він колись називав своїм "найкращим другом", будуть стежити дуже уважно.

Тож чи дистанціюється Сі від російського лідера ще більше? Чи, можливо, запропонує свою підтримку, щоб не опинитись у ще більшій ізоляції у разі падіння Путіна?