Похорон королеви: кого запросили, а кого ні?

30 хвилин(и) тому

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Похорон Єлизавети II, що відбудеться в понеділок, має зібрати у Великій Британії небувалу кількість провідних світових політиків й королівських осіб.

Минулими вихідними їм розіслали офіційні запрошення, і, як очікують, на похорон приїдуть близько 500 лідерів країн та світових знаменитостей.

Більшості іноземних лідерів запропонували прибути комерційними рейсами, щоб уникнути заторів, а розвозити їх будуть централізовано автобусами. Вестмінстерське абатство може вмістити близько 2200 людей.

То хто ж буде серед гостей на похороні королеви, а кого ми не побачимо?

Королівські родини Європи

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Король Нідерландів Віллем-Олександр із дружиною королевою Максимою запрошення отримали та прийняли

Очікують, що попрощатися з королевою приїдуть члени королівських родин Європи, багато з яких є кровними родичами Єлизавети II.

Король Бельгії Філіп та королева Матильда, а також король Нідерландів Віллем-Олександр із дружиною королевою Максимою та матір'ю, в минулому теж королевою Беатрікс, вже підтвердили, що прибудуть до Лондона.

Король Іспанії Філіп з дружиною Летісією, а також представники королівських сімей Норвегії, Данії, Швеції й Монако також прийняли запрошення.

Президенти США

Автор фото, EPA Підпис до фото, Президента США та першу леді, звісно, запросили

Білий дім підтвердив, що президент США Джо Байден із першої леді Джилл Байден приїдуть на похорон, але в адміністрації дали зрозуміти, що в автобусі разом з усіма вони не поїдуть.

Було багато розмов про те, чи захоче Байден додати до американської делегації свого попередника Дональда Трампа, але обмеження за чисельністю означають, що колишні президенти, найімовірніше, місця там не отримають.

Втім, говорили й про те, що деяким експрезидентам з подружжям, зокрема Бараку та Мішель Обамі, надішлють індивідуальні запрошення.

Відомо, що Джиммі Картер, приміром, такого запрошення не отримав.

Лідери країн Співдружності

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Нову Зеландію на похороні представлятиме прем'єр-міністр Джасінда Ардерн

Очікують, що на похорон з'їдуться усі лідери країн Співдружності.

Прем'єр-міністри Австралії, Нової Зеландії та Канади вже прийняли запрошення. Хоча більшості країн дозволили надіслати лише керівника уряду із супутником чи супутницею, для 14 країн Співдружності, де король Чарльз ІІІ є головою держави, зробили незначні винятки. Від них зможуть бути очільники уряду із супутником, генерал-губернатор із супутником, верховний комісар (так називають послів цих країн у Великій Британії) та ще 10 його гостей, що представляють країну.

За деякими даними, прем'єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна, яка багато років очолює країну, та президент Шрі-Ланки Раніл Викрамасінгхе також прибудуть на похорон.

Індію представить президент країни (це церемоніальна посада) Драупаді Мурму.

Інші світові лідери

Автор фото, CHRISTOF STACHE Підпис до фото, Президенти Німеччини та Італії також серед запрошених

Запрошення прийняли прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Італії Серджо Маттарелла та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президенти Південної Кореї та Бразилії також підтвердили свою присутність.

Очікують, що на похорон прибудуть японський імператор Нарухіто, президент Туреччини Реджеп Ердоган та президент Франції Еммануель Макрон.

Лідера КНР Сі Цзіньпіна, який цього тижня виїхав з країни вперше з початку 2020 року, також запросили. МЗС Китаю поки що заявило, що Пекін "розглядає можливість надіслати делегацію високого рівня".

Що ж до Ірану, проти якого, як і раніше, діють жорсткі санкції, то він буде представлений на рівні посла.

Не запросили

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Володимира Путіна серед запрошених на похорон королеви немає

Як пише дипломатичний кореспондент ВВС Джеймс Лендейл, можна з упевненістю сказати, що представників Росії, Білорусі, Сирії, Венесуели, Афганістану та М'янми на похороні не буде.

Це пов'язано або з поведінкою цих країн (у випадку з Росією та Білоруссю - це вторгнення в Україну чи використання території для такого вторгнення, а з М'янмою Британія обмежила відносини після військового перевороту 2021 року), або з тим, що Британія просто не має з ними дипломатичних відносин.

Представників Північної Кореї й Нікарагуа запросили, але лише на рівні послів, а не лідерів країн.