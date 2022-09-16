"Бюджет для перемоги": скільки і на що уряд планує витратити у 2023 році

Анастасія Зануда

ВВС News Україна

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Генштаб ЗСУ/Facebook

Попри війну уряд вчасно затвердив і передав до парламенту проєкт бюджету на наступний рік. Проте, виглядає, це одна з небагатьох "нормальностей" державного кошторису на 2023 рік, який в уряді називають "бюджетом для перемоги".

"Бюджет 2023 року - це бюджет для перемоги, - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, представляючи підготовлений урядом проєкт закону. - Вже зараз ми чесно говоримо суспільству, що рік буде непростим. Війна - це дорого. Дуже дорого".

Якими є пріоритети цього бюджету і чим він відрізняється від попередніх?

Консервативно-песимістичний консенсус

Будь-який кошторис розраховується на прогнозах головних економічних показників - розмірі ВВП та інфляції, курсі долара та середній зарплаті.

Проте під час війни робити такі прогнози просто неможливо, і, як визнають в уряді, "ситуація з бюджетом, макропрогнозом, відновленням економіки напряму залежить від ситуації на фронті".

Як розповів прем'єр, при підготовці проєкту бюджету в уряді "рахували багато різних сценаріїв", а до Ради подали "консервативний середньо песимістичний розрахунок".

Денис Шмигаль пояснив, що після початку російського вторгнення ситуація змінюється так швидко, що бюджет доводиться переглядати щомісяця, і щомісяця визначати першочергові потреби у фінансуванні.

Наступний рік, принаймні його початок, буде відбуватися за аналогічним сценарієм, каже прем'єр.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Під час війни курс не лише заборонено показувати на зовнішніх вивісках обмінників, але й спрогнозувати важко

"Залежно від того, як буде змінюватися ситуація на фронті, економіка у 2023 році може як впасти на 0,4%, так і зрости на 10 та більше відсотків", - наводить він приклад із ВВП.Тому показники, що їх заклали у проєкт бюджету на наступний рік, є свого роду "консенсусом" між розрахунками українського уряду, НБУ та міжнародних фінансових організацій.

Скорочення української економіки та інфляція цього року будуть настільки суттєвими, що у порівнянні із цим навіть незначне покращення обернеться приростом. Тому у бюджет на наступний рік закладають ріст ВВП на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному.

При цьому середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень.

Цього року, як очікують, українська економіка може скоротитися на 30-40%, а інфляція перевищить 33%.

Коли видатки удвічі більші за доходи

Згідно із розрахунками уряду, державні доходи наступного року будуть майже удвічі меншими за видатки.

Звідси - величезний бюджетний дефіцит, який, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, загалом становитиме близько 37 млрд доларів, а щомісяця - близько 3 млрд доларів.

AFP Доходи і видатки у проєкті бюджету на 2023 рік, грн 1,279 трлн доходи державного бюджету

2,513 трлнвидатки державного бюджету Щомісячний дефіцит бюджету$ 3000 Проєкт бюджету на 2023 рік, КМУ

За планами кабміну, впродовж року по 12 млрд доларів допомоги мають виділити Україні МВФ, Європейський Союз і США.

Зрозуміло, що без фінансової допомоги західних партнерів закрити такий дефіцит просто неможливо. Саме на неї й розраховують в уряді.

"Уже зараз більше третини бюджету нам допомагають фінансувати наші союзники", - визнав прем'єр, представляючи проєкт бюджету, і відзначив, що в Києві розраховують на подальшу допомогу партнерів.

Пів бюджету на оборону

Величезний дефіцит бюджету на наступний рік передусім пояснюється величезними видатками на безпеку та оборону.

Ця стаття видатків вже минулого року була серед пріоритетів, адже за Бюджетним кодексом на неї має йти не менше 5% ВВП країни. Російська агресія змусила український уряд значно збільшити цей показник.

Генштаб ЗСУ/Facebook Видатки на оборону у проєкті бюджету на 2023 рік 1,136 трлн грнабо майже 50% бюджету У бюджеті 2022 року на безпеку та оборону планували витратити287 млрд грн Закон про бюджет на 2022 рік, проєкт закону про бюджет на 2023 рік

Майже 50% всього бюджету 2023 року - 1 трлн 136 млрд гривень - спрямовують саме на безпеку та оборону, які є головним пріоритетом.

З цієї суми, як пояснив голова уряду, понад 1,1 трлн грн піде на "зарплати військових, забезпечення армії, ремонт й закупівлю техніки та зброї, й ще багато інших важливих для оборони речей".

Якщо порівняти з тим, що спочатку закладали у бюджет на 2022 рік, видатки на безпеку та оборону зростуть у чотири рази.

Згідно із бюджетом на 2022 рік, на це мало піти 286,6 млрд грн, а суто на оборону - понад 152 млрд грн.

Але у серпні до бюджету поточного року внесли зміни, збільшивши видатки на оборону на майже 270 млрд грн, тобто фактично подвоївши попередні довоєнні плани.

Тож бюджет оборони наступного року буде удвічі більшим показників нинішнього, оновленого війною.

Третина - на соціалку

Другим пріоритетом бюджету наступного року є соціальні програми, на які уряд планує витратити понад 800 млрд грн, або понад третину бюджету.

"Пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту — це ще 35% від всіх видатків у проєкт бюджету", - розповів Денис Шмигаль.

При цьому бюджет пенсійного фонду планують збільшити на понад 30 млрд грн, що дозволить вчасно індексувати пенсії.

Getty Соціальні видатки у проєкті бюджету на 2023 рік 800 млрд грнабо третина бюджету Прожитковий мінімум становитиме 2589 грн

Мінімальна пенсія становитиме2093 грн Проєкт бюджету на 2023 рік

Проєкт воєнного бюджету також передбачає і певне підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Але це підвищення обчислюється десятками гривень, і перейде у 2023 рік ще із 2022.

Загальний прожитковий мінімум має змінитися з 1 грудня цього року до 2589 грн на місяць, і на такому ж рівні він залишиться й на 1 січня 2023. Це на 81 грн більше, ніж зараз.

Мінімальна пенсія становитиме 2093 грн (зараз - 2027 грн).

Мінімальна заробітна плата, згідно із поданим урядом проєктом бюджету, з 1 січня 2023 року становитиме 6700 грн.

Втім і цей показник перейде у наступний рік із поточного року - такою мінімалка має стати з 1 жовтня 2022. У бюджет поточного року закладали зростання цього показника до 7700 грн, але через війну від цих планів відмовилися.

Скорочення і відновлення

Загалом, чи не вперше зміст державного кошторису можна описати лише кількома цифрами. За словами голови українського уряду, "з кожної бюджетної гривні 50 копійок піде на армію та безпеку, ще 35 копійок — на соціальні виплати, медицину та освіту".

Головна стаття економії у бюджеті воєнного часу - це зменшення видатків на органи державної влади.

"Ми зменшуємо кількість чиновників, урізаємо зарплати та премії", - повідомив прем'єр.

За його словами, за винятком силових структур, видатки на утримання органів державної влади порівняно з 2022 роком скоротять на 11,6 млрд гривень, а кількість чиновників планують скоротити на 30%.

Якщо це відбудеться, то стане безпрецедентним скороченням державного апарату в Україні.

Ще однією відмінністю кошторису 2023 року є створення бюджетного фонду для ліквідації наслідків російської агресії. У цьому фонді в уряді планують акумулювати не менше 19 млрд грн за рахунок конфіскованих коштів Росії та росіян, а також міжнародну допомогу.

Крім цього, проєкт бюджету на 2023 рік містить з понад десяток тимчасових винятків, що не відповідають Бюджетному кодексу, і які діятимуть впродовж воєнного часу.

Зокрема, це стосується переспрямування частини податку на доходи фізичних осіб у державний бюджет, а також перерозподілу коштів між державним та місцевим бюджетами.

З іншого боку, для місцевих бюджетів передбачили додаткову дотацію на компенсацію витрат у зв'язку з війною у розмірі 24 млрд грн.