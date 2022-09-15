"Нам потрібні штурмовики". Як ПВК "Вагнер" вербує в'язнів на війну в Україні

Метт Мерфі

BBC News

1 година тому

Автор фото, Leaked video

У мережі з'явилося відео, зняте в одній з російських колоній, на якому людина, що дуже схожа на Євгена Пригожина, називає себе представником російської приватної військової компанії "Вагнер" та закликає ув'язнених записатися у ПВК і воювати в Україні.

BBC поговорила з двома людьми, які особисто знають Пригожина, і вони сказали, що впізнають його на відеозаписі.

Відео підтвердило давні припущення, що Росія сподівається посилити свої сили шляхом вербування засуджених.

На оприлюднених кадрах Пригожин стоїть перед ув'язненими і розповідає їм про умови служби.

За пів року в зоні бойових дій, стверджує Пригожин, на найманців чекатиме амністія. Хоча російське законодавство не передбачає пом'якшення покарання в обмін на найманську службу, Пригожин наголошує, що "назад за ґрати не повернеться ніхто". Але якщо хтось погодиться, а потім передумає, його розстріляють.

"Ті, хто приїжджає і в перший день бачить "кудись я не туди потрапив", - ми робимо позначку "дезертир", і за цим слідує розстріл".

Пригожин також пояснив, що для найманців ПВК, є три гріхи - дезертирство, алкоголь і наркотики, а також мародерство, включно з "сексуальними контактами з місцевими жінками, флорою, фауною, чоловіками, будь-ким".

Виступаючи на майданчику, схожому на плац виправної колонії, Пригожин також натякнув на труднощі, з якими зіткнулася Росія у затяжному конфлікті.

"Війна - важка. На усілякі там чеченські й близько не схожа", - каже представник ПВК. Він також розповідає про витрати боєприпасів на війні "приблизно у 2,5 рази більше, ніж у Сталінграді".

Незрозуміло, коли та у якій колонії зняли це відео. Але аналітики ВВС геолокували місце зйомки за пошуком зображення церкви на задньому плані відео. Виявилось, що це, ймовірно, виправна колонія № 6, розташована в республіці Марій Ел в центральній частині Росії.

Знімок екрана із зображенням обличчя вербувальника також обробили за допомогою програми розпізнавання людей, позитивний збіг із реальним фото Пригожина становить 71-75%.

Крім того, зображення на відео впізнав співрозмовник ВВС, який довго з ним працював.

"Це його голос. Його інтонації. Його слівця й манера говорити... Я на 95 відсотків впевнений, що це він, і це не монтаж", - сказав співрозмовник ВВС.

"Дуже схожий, манера його, і голос дуже схожий", - сказав інший чоловік, який особисто знає Пригожина.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Євген Пригожин з Володимиром Путіним у 2010 році

Наближений до президента РФ Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин раніше заперечував зв'язок із ПВК "Вагнер". Але на відео видно, як він називає себе "представником приватної військової компанії".

"Можливо, ви чули назву "Група Вагнера", — запитає він у в'язнів.

За словами Пригожина, мінімальний вік для участі в бойових діях в Україні — 22 роки. Однак, якщо претендент молодший, то проблему можна вирішити запискою від родичів про те, що вони не проти його служби. "Умовно" максимальний вік - 50 років.

"Нам потрібні лише штурмовики. 60% моїх хлопців - це штурмовики, і ви будете одними з них".

"У мене є в ПВК літаки кількох типів, є РСЗВ, є танки. Є все необхідне для того, щоб ефективно наступати", - запевняє він.

Операції російської ПВК "Вагнер" охоплюють безліч країн - від Сирії, де найманці підтримували урядові сили, до Центральноафриканської Республіки, де вони охороняли алмазні родовища. Це одна з найбільш закритих та засекречених організацій у Росії, і точної інформації про її діяльність небагато.

Засновником та головним керівником ПВК "Вагнер" вважають колишнього командира загону спецпризначення ГРУ Міноборони Росії Дмитра Уткіна. Раніше він був відомий під позивним "Вагнер" (звідси й назва групи).

З початку війни в Україні загинули й отримали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців. Про це у серпні заявив заступник міністра оборони США Колін Каль.Щоб поповнити втрати у живій силі, Москва, як повідомляють, звернулася до ПВК "Вагнер".

Минулого місяця незалежні російські ЗМІ поговорили з ув'язненими пенітенціарних установ у різних регіонах Росії, які розповіли їм, що Пригожин особисто приїздив, щоб вербувати їх для участі в бойових діях в Україні.