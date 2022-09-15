Останній шлях королеви. Прощання з Єлизаветою ІІ у фото
Труну з тілом королеви під час урочистої церемонії доправили від Букінгемського палацу до Вестмінстерського палацу, де відбуватиметься публічне прощання з покійною.
Останній шлях королеви Єлизавети II із Букінгемського палацу розпочався о 14:22 за місцевим часом у середу.
Повільна процесія вирушила з її колишнього дому до Вестмінстерського палацу.
Четверо дітей королеви на чолі з королем Чарльзом йшли за труною.
Протягом 38-хвилинної подорожі королеви до Вестмінстерського палацу кожні 60 секунд лунав дзвін Біг-Бена.
Труна проїхала вулицею Молл на лафеті Королівської кінної артилерії Королівського війська, запряженій конями з вершниками у парадному вбранні.
Зелений бульвар, який проходить через центр Лондона, протягом багатьох років став свідком незліченних королівських заходів, включно зі святкуванням платинового ювілею королеви - 70-річчя на престолі - на початку цього року.
Люди вишикувалися уздовж вулиці, й коли труна королеви проїздила повз, багато хто витирав сльози, а дехто аплодував.
Труна була вкрита Королівським штандартом, який представляє Суверена та Сполучене Королівство, з Імператорською державною короною зверху.
Корона, розміщена на фіолетовій подушечці, містить сапфір Святого Едуарда, рубін Чорного принца та діамант Куллінан II, вирізаний з найбільшого алмазу в світі.
Також труну прикрашав вінок із білих троянд і жоржин.
В урочистій процесії до короля Чарльза III приєдналися його сини, принц Вільям, тепер принц Уельський, і принц Гаррі, а також інші високопосадові члени королівської родини.
У процесії взяли участь до 1000 членів збройних сил, зокрема палацова кавалерія.
Король Чарльз III, його брат принц Едвард і сестра принцеса Анна, а також його син принц Уельський також були у військовій формі.
Інший брат короля, принц Ендрю, і його молодший син, принц Гаррі, були в костюмах.
Принц Гаррі більше не виконує обов'язки члена королівської родини, оскільки в 2020 році вирішив від них відмовитися.
Принц Ендрю також більше не виконує обов'язків члена королівської сім'ї. Він втратив свої військові звання на початку цього року - незадовго до того, як врегулював цивільний позов щодо сексуального насильства в США, в якому він заперечував свою провину.
Королева-консорт, принцеса Уельська, герцогиня Сассекська та графиня Вессекська вирушили з Букінгемського палацу на машині, приєднавшись до короля у Вестмінстер-Холі для короткої служби після процесії.
Процесія прибула до Вестмінстерського палацу о 15:00 за місцевим часом.
Нести труну королеви до Вестмінстерського палацу доручили вісьмом молодим людям з гренадерської гвардії.
Очікується, що сотні тисяч людей пройдуть повз труну, щоб віддати шану королеві протягом наступних чотирьох днів, коли відбуватиметься публічне прощання з Єлизаветою.
Герцог і герцогиня Сассекські та принц і принцеса Уельські.
Джеймс, віконт Северн і леді Луїза Віндзор.
Король Чарльз III дивиться на труну.
В очікування труни королеви.
На вулицях зібрався натовпи людей.
Покійна королева буде спочивати у Вестмінстер-Холі до ранку своїх похоронів, які відбудуться в понеділок, 19 вересня.
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