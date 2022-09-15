Останній шлях королеви. Прощання з Єлизаветою ІІ у фото

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Труну з тілом королеви під час урочистої церемонії доправили від Букінгемського палацу до Вестмінстерського палацу, де відбуватиметься публічне прощання з покійною.

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Останній шлях королеви Єлизавети II із Букінгемського палацу розпочався о 14:22 за місцевим часом у середу.

Повільна процесія вирушила з її колишнього дому до Вестмінстерського палацу.

Четверо дітей королеви на чолі з королем Чарльзом йшли за труною.

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Протягом 38-хвилинної подорожі королеви до Вестмінстерського палацу кожні 60 секунд лунав дзвін Біг-Бена.

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Труна проїхала вулицею Молл на лафеті Королівської кінної артилерії Королівського війська, запряженій конями з вершниками у парадному вбранні.

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Зелений бульвар, який проходить через центр Лондона, протягом багатьох років став свідком незліченних королівських заходів, включно зі святкуванням платинового ювілею королеви - 70-річчя на престолі - на початку цього року.

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Люди вишикувалися уздовж вулиці, й коли труна королеви проїздила повз, багато хто витирав сльози, а дехто аплодував.

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Труна була вкрита Королівським штандартом, який представляє Суверена та Сполучене Королівство, з Імператорською державною короною зверху.

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Корона, розміщена на фіолетовій подушечці, містить сапфір Святого Едуарда, рубін Чорного принца та діамант Куллінан II, вирізаний з найбільшого алмазу в світі.

Також труну прикрашав вінок із білих троянд і жоржин.

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В урочистій процесії до короля Чарльза III приєдналися його сини, принц Вільям, тепер принц Уельський, і принц Гаррі, а також інші високопосадові члени королівської родини.

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У процесії взяли участь до 1000 членів збройних сил, зокрема палацова кавалерія.

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Король Чарльз III, його брат принц Едвард і сестра принцеса Анна, а також його син принц Уельський також були у військовій формі.

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Інший брат короля, принц Ендрю, і його молодший син, принц Гаррі, були в костюмах.

Принц Гаррі більше не виконує обов'язки члена королівської родини, оскільки в 2020 році вирішив від них відмовитися.

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Принц Ендрю також більше не виконує обов'язків члена королівської сім'ї. Він втратив свої військові звання на початку цього року - незадовго до того, як врегулював цивільний позов щодо сексуального насильства в США, в якому він заперечував свою провину.

Королева-консорт, принцеса Уельська, герцогиня Сассекська та графиня Вессекська вирушили з Букінгемського палацу на машині, приєднавшись до короля у Вестмінстер-Холі для короткої служби після процесії.

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Процесія прибула до Вестмінстерського палацу о 15:00 за місцевим часом.

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Нести труну королеви до Вестмінстерського палацу доручили вісьмом молодим людям з гренадерської гвардії.

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Очікується, що сотні тисяч людей пройдуть повз труну, щоб віддати шану королеві протягом наступних чотирьох днів, коли відбуватиметься публічне прощання з Єлизаветою.

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Герцог і герцогиня Сассекські та принц і принцеса Уельські.

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Джеймс, віконт Северн і леді Луїза Віндзор.

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Король Чарльз III дивиться на труну.

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В очікування труни королеви.

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На вулицях зібрався натовпи людей.

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Покійна королева буде спочивати у Вестмінстер-Холі до ранку своїх похоронів, які відбудуться в понеділок, 19 вересня.

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