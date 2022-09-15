Королева і Land Rover. Яку роль британський позашляховик відіграв у житті Єлизавети II

20 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Королеву часто можна було побачити за кермом Land Rover у її маєтку Сандрінгем

Усе своє життя королева воліла сидіти за кермом автомобілів Land Rover. Ці машини стали такою частиною королівської родини, що навіть труну з тілом принца Філіпа віз його улюблений, особисто ним модифікований позашляховик.

За словами відомого у Британії автомобільного журналіста Квентіна Віллсона, машини групи Jaguar-Land Rover (JLR) стали "частиною ДНК королівської родини".

"Дві ці видатні особи [королева та принц Філіп] обрали собі цей культовий бренд, і філософський зв'язок між цими людьми та машинами виявився ідеальним", - вважає Віллсон.

Дійсно, компанія має так званий Ордер королівської довіри (Royal Warrant, який свідчить, що вона є офіційним постачальником одного з високопоставлених членів королівської родини) з 1951 року, коли король Георг VI особисто випробував і схвалив один з автомобілів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Під час багатомісячного турне країнами Співдружності королівське подружжя пересувалося саме на автомобілях Land Rover

"У королівської сім'ї завжди були тісні зв'язки з "Ягуарами", "Лендроверами" та "Роверами", - каже Віллсон. - Це були робочі конячки, професійно зроблені, надійні втілення інженерної думки, які чудово працювали та надсилали правильне послання".

Майже відразу після коронації королева і принц Філіп стали їздити у королівських справах у спеціальних Land Rover, "і було цілком очевидно, що вони віддають перевагу саме цим машинам", підкреслює Віллсон.

За його словами, принц Філіп, швидше за все, сам доклав руку до цих модифікацій. "Ці машини завжди подобалися та були йому цікаві".

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Королівське подружжя на Land Rover прибуває до табору скаутів у Ворікширі

Цілий автопарк модифікованих Land Rover, сконструйованих і побудованих на заводі в Вест-Мідлендс, в 1953 році протягом шести місяців возив королівське подружжя країнами Співдружності, коли вони під час свого турне відвідували Бермуди, Ямайку, Фіджі та Австралію.

Один з цих автомобілів складає частину колекції королівських машин у Музеї британських автомобілів у Гейдоні, графство Ворікшир.

"Це не просто гарний автомобіль, це автомобіль, в якому безліч людей вперше побачило свою королеву, - каже куратор колекції Стівен Ленг. - Машина була сконструйована таким чином, щоб королева та герцог Единбурзький могли стояти в ній на повний зріст і вітати публіку. Ми з колегами щодня проходимо повз ці автомобілі і знаємо, що вони - особливі, тому що це королівські машини. Але в останні дні це почуття загострилося, адже ці машини є надзвичайно важливою частиною історії зв'язку королеви з британською автомобільною промисловістю".

Підпис до фото, У Музеї британських автомобілів представлений перший Land Rover, спеціально сконструйований для королеви

"Протягом усього їхнього життя ці машини були не просто церемоніальним атрибутом", - нагадує Віллсон.

Королеву постійно фотографували в них, "і було очевидно, що вона по-справжньому любить автомобілі".

"Вони любили ці машини і любили регіон Вест-Мідлендс", - каже журналіст і додає, що Єлизавета ІІ та принц Філіп регулярно відвідували заводи компанії в Ковентрі та Соліхаллі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Королева з принцом Філіпом за кермом та дітьми, принцом Чарльзом та принцесою Анною на британських островах Сіллі в 1967 році

За словами Віллсона, колишнього ведучого найпопулярнішої програми Top Gear, йому пощастило посидіти за кермом одного з класичних королівських "Роверів", моделі P5B, який люб'язно надав Музей автомобілів.

"Я знав, що у королеви була ця чудова зелена машина, це був її особистий автомобіль, який вона сама водила, зроблений для неї на замовлення, - каже Віллсон. - У королівську канцелярію надіслали запит, і звідти надійшла відповідь, що королева буде рада , якщо я зможу сісти за кермо її старого "Ровера". Так що мені дозволили виїхати на цій машині на дорогу і познімати її. Це було чудово".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Королева за кермом свого Range Rover під час відвідування Королівського кінного шоу у Віндзорі у 2021 році

Герцог Единбурзький, який помер у квітні 2021 року у віці 99 років, сам попрацював над створенням катафалка з модифікованого Land Rover, який мав везти його власну труну.

Він почав працювати над цим проєктом з компанією JLR ще в 2003 році, переробивши відкритий кузов, куди мала бути поміщена труна.

До речі, він сам зголосився - і є документальна зйомка - підвезти Барака та Мішель Обаму на своєму авто під час їхнього візиту до Віндзора у 2016 році.

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До речі, крім Jaguar, Land Rover був єдиною автомобільною компанією, яка мала всі три Королівські ордери - від королеви, принца Единбурзького та принца Уельського.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принц Філіп сам працював над дизайном автомобіля Land Rover, який мав везти труну з його тілом

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Цей бренд був підібраний "абсолютно точно", щоб відобразити дух правління королеви, вважає Віллсон.

"Речі в неї жили довго, вона була дбайливою. Все це - частина її характеру. Мені здається, це дуже хороший посил, який відображає її ставлення до своєї країни і своєї ролі суверена".

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