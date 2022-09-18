"Прохач", якого змушують чекати. Що преса пише про Путіна на саміті ШОС

30 хвилин(и) тому

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Президент Росії цього тижня взяв участь у саміті Шанхайської організації співробітництва в Самарканді - і, серед іншого, зустрівся з лідерами Китаю та Індії, найбільших партнерів у ШОС. На обох зустрічах згадували війну в Україні, при цьому Путін визнав, що вона викликає у Китаю занепокоєння, а індійський лідер Нарендра Моді взагалі публічно розкритикував дії Кремля.

Ми розповідаємо, що про саміт написала західна преса і чому опитані експерти говорять про погіршення становища Росії на світовій арені.

Шанхайську організацію співробітництва західні ЗМІ часто розглядають як противагу західним блокам - насамперед, ЄС та НАТО. Російський лідер бачить у країнах ШОС партнерів, більш прихильних до нього та до дій Росії. І справді - найбільші країни блоку, Індія та Китай, донедавна не засуджували російську агресію відкрито - попри тиск Заходу.

Однак на останньому саміті з'явилися ознаки того, що така позиція змінюється.

Зміни були помітні навіть у "хореографії" саміту. По-перше, тепер Путін не змушував партнерів чекати на його прихід, як бувало в минулому. Цього разу чекати доводилося йому самому.

"Спостерігачі зазначили, що Путін не мав своєї типової аури переваги на саміті, - пише британська Daily Telegraph. - У четвер він був змушений стояти і чекати на президента Киргизстану перед зустріччю на камери, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган теж на кілька хвилин залишив Путіна перед камерами одного".

Це помітив багато хто. Російський президент справді чекав перед камерами лідерів не лише Туреччини та Киргизстану, а й Індії та Азербайджану.

Ще один важливий "хореографічний" момент, про який пише західна преса, - відсутність лідерів Китаю та Індії на вечірній зустрічі "без краваток", організованій у четвер президентом Узбекистану Шавкатом Мірзієєвим.

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Вечеря без краваток пройшла без лідерів Китаю та Індії

Як пише Washington Post, зустріч Путіна зі світовими лідерами на саміті ШОС "дає росіянам корисний [для Кремля] сигнал про його, як і раніше, важливу роль на світовій арені". "Але якщо Путін взяв участь у вечері та позував для спільної фотографії, Сі Цзіньпін вирішив відмовитись і від вечері, і від фотографування".

На зустрічі Путіна з індійським прем'єром Нарендрою Моді розбіжність була очевидною.

Моді відкрив зустріч промовою про необхідність "демократії, дипломатії та миру" та привітав можливість "обговорити просування на шляху до миру". У діалозі з російським президентом Моді прямо заявив, що "нинішня епоха - не епоха воєн".

"Я знаю вашу позицію щодо конфлікту в Україні, ваші занепокоєння, які ви постійно висловлюєте, - відповів йому Путін. - Ми зробимо все для того, щоб це припинилося якнайшвидше. На жаль, протилежна сторона, керівництво України, заявило про відмову від переговорного процесу, заявило про те, що хоче досягти своєї мети військовим шляхом, як вони кажуть, на полі бою".

Індія: зміна тону

У п'ятницю зустрічі Путіна з Сі та Моді прокоментував представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. "Те, що ми почули в Узбекистані від лідерів і Індії, і Китаю, означає, що пан Путін не знаходить величезної кількості співрозмовників, які йому симпатизують", - сказав він.

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Пряма та публічна критика з боку Моді привернула увагу коментаторів.

Деякі пояснюють позицію індійського лідера тим, що Індія бере участь не лише у ШОС, а й у Чотиристоронньому діалозі з безпеки разом із Австралією, США та Японією. Цей блок називають "східним НАТО".

"Безумовно, це серйозна зміна тону, - каже експерт Індрані Багчі з дослідницького центру Ананта Аспен у Делі у розмові з Financial Times. - Тон не надто критичний, але сам факт, що він це сказав, має на увазі критику".

Експертка з Індії з Брукінгського інституту (США) Танві Мадан каже, що при цьому жест Моді виглядав щиро. Його метою не було заспокоїти західних партнерів чи країни Індоєвропейського регіону. Моді справді обурений діями Росії та їхніми наслідками і "не хоче, щоб люди думали, ніби він їх заохочує", - сказала експертка у розмові з Wall Street Journal.

За словами Мадан, відколи Росія вторглася в Україну, Індія змушена ретельно балансувати між західними партнерами - насамперед США (з якими останніми роками вона зближалася) - і Росією з Китаєм.

Війна Росії в Україні вплинула на низку стратегічних цілей Індії, на ланцюжки поставок зброї та продовольства і, як вважають в Індії, відволікає увагу міжнародної спільноти від Китаю, додає експерт. Росія залишається для Індії найбільшим постачальником зброї.

"Питання та занепокоєння" Китаю

Зустріч Путіна з лідером КНР Сі Цзіньпіном на саміті ШОС була першою з початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого.

На ній спостерігачів зацікавило насамперед те, що російський президент публічно визнав наявність у Китаю "питань та занепокоєнь" щодо українського конфлікту.

Раніше Китай утримувався від критики російської агресії на міжнародних майданчиках, що й зазначив Путін, подякувавши Сі за "стриману позицію".

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"Ми високо оцінюємо збалансовану позицію китайських друзів у зв'язку з українською кризою, розуміємо ваші питання і ваше занепокоєння щодо цього, і в ході зустрічі, звичайно, докладно роз'ясню нашу позицію з цього питання, хоча ми і раніше про це говорили", - сказав Путін.

"У Самарканді в четвер російський президент був скоріше старанним прохачем, який визнає, що у Китаю можуть бути "питання і занепокоєння" з приводу війни, який обіцяє на них відповісти. Китайський лідер у своїй публічній промові говорив про "відповідальність великої держави відігравати провідну роль у привнесенні" стабільності у неспокійний світ" - і в цих коментарях можна побачити приховану критику", - пише автор Washington Post.

"Росія розуміє, що в будь-якому новому світовому порядку не буде важливим гравцем, - сказав у розмові з американським виданням колишній заступник посла Австралії в Росії Бобо Ло. - Її найкраща ставка - бути анархістом у системі міжнародних відносин. Іншими словами, вона отримує вигоду від хаосу, безладдя, "сірих зон" та "чорних плям".

"Якщо уявити світовий порядок - або на чолі зі США, або на чолі з Китаєм, або багатополярний і заснований на правилах, або якийсь ще - то відносний вплив Росії в будь-яких подібних умовах серйозно зменшиться. Нинішній глобальний безлад влаштовує Москву найбільше ", - вважає він.

"Те, що Путін не зміг у четвер добитися від Сі Цзіньпіна, наприклад, підписання договору щодо трубопроводу "Сила Сибіру-2, основної "скріпи" орієнтованої на Китай російської енергополітики, означає, що Китай обережно ставиться до Росії, поки йде ця брудна і жорстока війна, - резюмує Washington Post. - Минулого тижня Путін казав, що всі деталі цього договору узгоджені. Однак ця зустріч підтвердила, що російсько-китайські відносини розвиватимуться прагматичним шляхом. Китай переслідуватиме свої інтереси, а Росія - втрачатиме міжнародний вплив".