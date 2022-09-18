Чи слід багато їсти на сніданок? Вчені пояснюють, як контролювати апетит

Джеймс Галлахер

Кореспондент з питань здоров'я та науки

17 хвилин(и) тому

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Ситний сніданок і скромна вечеря можуть допомогти схуднути, свідчать нові дослідження.

Вчені з Абердинського університету під час наукового експерименту ретельно контролювали прийом їжі людей, щоб порівняти вплив на організм калорійного сніданку та такої ж вечері.

Виявилось, що люди спалювали одну і ту ж кількість калорій після найбільшого прийому їжі. Однак після ситних сніданків апетит учасників експерименту помітно зменшувався, що значно полегшувало дотримання режиму дієти.

Вчених цікавили особливості хронохарчування - зв'язку між їжею та індивідуальними біоритмами людини. Є думка, що їсти багато ввечері - з погляду метаболізму, неправильно, адже організм вже готується до відпочинку.

Для 30 добровольців готували їжу понад два місяці, причому сніданок, обід та вечеря становили близько 1700 калорій на день.

Перший місяць вони дуже рясно снідали, витрачаючи після цього майже половину своїх щоденних калорій. Потім був невеликий обід та ще менша вечеря. Наступного місяця добровольці їли ситніше ввечері, ніж вранці.

При цьому вчені відстежували вироблення енергії та швидкість обміну речовин в учасників експерименту.

Вони скористались методом подвійного маркування води для визначення вироблення енергії. Питну воду позначали спеціальним індикатором, і учасники дослідження пили її упродовж дня. Залежно від того, як вода метаболізується в організмі, можна побачити, скільки вуглекислого газу людина виробила за день. На цій основі потім розраховують вироблення енергії за весь день.

Результати, опубліковані в журналі Cell Metabolism, показали, що час великого прийому їжі не впливає на кількість спалених калорій, швидкість метаболізму у стані спокою чи кількість втраченої ваги.

Ключова відмінність полягала у рівні апетиту чи почутті голоду, які пригнічувалися рясним сніданком.

Професорка Олександра Джонстон заявила, що це може мати вирішальне значення за межами експерименту, коли кількість доступної їжі не контролюється.

"Дослідження свідчать, що у контролі апетиту переміг рясний сніданок", - сказала вона.

"Якщо ви можете розпочати свій день зі здорового й ситного сніданку, ви, найімовірніше, зможете підтримувати рівень фізичної активності та контролювати апетит до кінця дня".

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Учасники дослідження їли на сніданок смузі, йогурти, яйця, сосиски та гриби. Усі ці продукти містять багато білка, що відповідає за почуття ситості.

Однак незрозуміло, чому саме рясний сніданок знижує апетит. Дослідники кажуть, що це складніший процес, ніж просто набити шлунок вранці та лягати спати з відчуттям голоду.

Професорка Джонстон пояснює це так: апетит і система винагороди мозку можуть "більше реагувати на перший прийом їжі за день", оскільки саме тоді переривається нічне голодування.

Однак, це контрастує зі звичками харчування більшості людей.

"Люди намагаються максимально виспатись, і вранці не мають часу ні на приготування сніданку, ні на те, щоб сісти і з'їсти більше їжі, тому за замовчуванням вони їдять більше увечері", - пояснює науковиця.

Зараз вчені досліджують, що відбувається з організмом, коли люди, що працюють позмінно, їдять посеред ночі. Вони також намагаються встановити, чи повинні люди їсти відповідно до свого хронотипу, адже за природним ритмом люди діляться на "жайворонків" та "сов"

Дуейн Меллор, дієтолог з Астонського університету, каже: "Якщо ви хочете змінити свій раціон, подумайте про години, коли відчуваєте найбільший голод і потребуєте додаткового перекусу".

"Якщо це відбувається вранці, то може допомогти калорійніший сніданок. Якщо ж ви не в змозі відмовитись від пізнього прийому їжі, то допоможе ситніша вечеря й невеликі перекуси протягом дня".