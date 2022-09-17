Які слабкі місця в армії РФ розкрив відступ на Харківщині

Ольга Івшина

ВВС

1 година тому

Підпис до фото, Таке оголошення про вакансію висить на дверях лікарні в Санкт-Петербурзі

Відступ Росії з Харківщини, на північному сході України, розкрив основні недоліки у постачанні та комплектуванні збройних сил РФ, кажуть російські ветерани та військові блогери.

"Ти не уявляєш, як я втомився вітатись з кимось вранці, а потім того ж дня упізнавати його тіло", - розповів один російський офіцер, що воював в Україні, під час телефонної розмови з колишнім колегою, який виклав його слова у своєму телеграм-каналі.

"Лише вчора дві мої снайперські групи були знищені танком. Троє людей загинули миттєво, четвертий півтори години боровся за життя, ще одного у критичному стані доправили до шпиталю. Ми тримаємо лінію фронту завдовжки десятки кілометрів".

Поки російські офіційні особи та державні ЗМІ намагаються нівелювати відступ російських сил з Харківщини, окремі військові репортери, ветерани та впливові військові блогери пишуть у закритих каналах про численні проблеми й виклики.

Там повно історій про поганий стан техніки й особистого складу, що посилюється жорсткою централізованою ієрархією.

В одному телеграм-каналі пишуть, що без схвалення старшого офіцера чи генерала не можна запустити навіть невеликий розвідувальний безпілотник, і це дуже сповільнює розуміння позицій противника.

Інший канал, який, як повідомляють, належить ветерану російських спецслужб, оприлюднив фото російського солдата з нашивкою на рукаві: "Немає супротивника гіршого, ніж твій власний командир, який…", далі йде опис з використанням нецензурної лексики.

Неможливо дізнатись, де і коли зробили це фото, але важливим є те, що його широко поширили як серед ветеранів, так і в польових умовах, що дозволяє припустити, що це зображення показує популярну думку серед пересічних громадян РФ.

Попри чутки про низький моральний дух, російські військові репортери й солдати, що служать в Україні, не вважають, що до розгрому на сході України призвело масове дезертирство на місцях. Мовляв, ймовірніше, підрозділи просто виконали наказ відступати.

Деякі російські вояки на інших каналах гірко жартують, що "спеціальна військова операція" — як її офіційно називає російський уряд — "не має цілей, а має лише шлях".

Однак претензії є не лише щодо поганого керівництва. Базового обладнання, ймовірно, настільки не вистачає, що його доводиться збирати за допомогою краудфандингу. Десятки публічних груп у соціальних мережах збирають гроші на цілу низку речей — від дронів до шкарпеток та спідньої білизни.

Одна з них під назвою "Народний фронт" повідомляє, що за останні три місяці зібрала близько 1,5 млрд рублів (16, 6 млн доларів) і вже витратила їх на обмундирування, шоломи та бронежилети, а також на аптечки першої допомоги, біноклі й тепловізори.

Попри такий збір коштів, в інтернеті є сотні інших прохань від десятків військових частин, зокрема, пілотів найсучасніших російських винищувачів, про конкретні речі, як-от вогнезахисна форма, ліхтарі та рації.

Але проблема в тому, що не вистачає не лише техніки, а й бійців.

Хоча ознак обов'язкового призову поки що немає, вербування, яке уряд називає "неформальною мобілізацією", почалося практично зразу після вторгнення РФ в Україну.

На початку березня Міністерство оборони Росії почало розміщувати оголошення на популярних сайтах з працевлаштування, що до війни робило рідко. На одному вебсайті є понад 7000 вакансій для військових: стрільців, мінометного екіпажу та інших бойових посад. Жодна реклама не згадує про "спецоперацію" в Україні.

Листівки з пропозиціями про роботу також вкладали у двері, вивішували у громадському транспорті, біля житлових будинків і навіть у психіатричних лікарнях.

Підпис до фото, Таке оголошення про набір чоловіків поширювали на сторінці в соцмережах одного дитячого садка в Санкт-Петербурзі

Призовні центри також телефонували солдатам, що звільнилися, і просили їх повернутися, розповіли ВВС деякі з тих, з ким зв'язалися.

Один солдат, що воював у Чечні у 1990-ті роки, каже, що його та його друзів викликали три чи чотири рази. Чоловік, який побажав залишитися неназваним, каже, що погодився, але згодом відмовився підписати контракт через невигідні умови.

Можливо, щоб зробити пропозицію більш привабливою, мінімальний термін контракту скоротили з трьох років до трьох місяців, а верхню вікову межу для першого контракту підвищили з 40 до 60 років.

Платити обіцяють від 100 000 до 450 000 рублів на місяць (від 1 650 до 7 500 доларів) - приваблива пропозиція, попри очевидну небезпеку, для тих, у кого погані перспективи працевлаштування в економічно слабких регіонах країни.

Вважається, що Росія відправляє кілька таких підрозділів в Україну кожні 10 днів після навчання, що триває лише тиждень чи навіть менше.

Два окремі джерела на передовій повідомили ВВС, що такі підрозділи з короткострокових контрактників та найманців ПВК "Вагнер", керівника якої зняли на відео під час вербування в одній з російських в'язниць, складають основну частину нинішніх передових сил Росії.

Є повідомлення, що ті, хто підписують контракти, можливо не завжди роблять це добровільно. Російські правозахисники стверджують, що в Чечні були випадки, коли влада чинила тиск на чоловіків, щоб ті їхали воювати в Україну.

Російські незалежні журналісти повідомляють, що на війну в Україні завербували до 500 ув'язнених з російських колоній. Про одного ув'язненого, Костянтина Тулінова, дуже схвально писали в державних ЗМІ після його загибелі під час бою в липні. Тулінов відбував кілька покарань, останнє — за тортури ув'язнених у російських в'язницях.

Поки що усі ці проблеми обговорюють в закритих групах, але офіційного підтвердження вони не отримали.

Автор фото, Reuters

У своєму приватному телеграм-каналі впливовий державний військовий репортер Євген Піддубний припустив, що останній розгром на Харківщині розкрив давні проблеми.

"Ситуація в наших військах - дійсно важка. Стали очевидними проблеми, які обговорювали як у публічному просторі, так і на конфіденційних зустрічах".

Але немає жодних ознак того, що це повідомлення потрапить нагору. Піддубного та кілька інших військових репортерів бачили під час короткої бесіди з президентом Володимиром Путіним у кулуарах Петербурзького економічного форуму у червні.

Не відомо, що саме їм вдалося пояснити президенту, але дефіцит постачання залишається головною проблемою російських військових.