Строковиків з елітної дивізії РФ шлють обороняти Бєлгородщину. Їхати хочуть лише четверо

Ілля Барабанов

BBC

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наслідки одного з обстрілів Бєлгорода у липні 2022 року

Родичі трьох військовослужбовців, призваних навесні на службу до 1-го гвардійського мотострілецького полку Таманської дивізії РФ, повідомили BBC, що солдатів готуються перекинути на кордон з Україною в Бєлгородську область "для захисту державного кордону". Командування частини тисне на них, вимагаючи від строковиків підписати контракти.

Сьогодні російські Валуйки потрапили під обстріл, один місцевий житель загинув, двоє поранені.

Матері трьох військовослужбовців, які пішли на службу до 1-го гвардійського мотострілецького полку в підмосковному Наро-Фомінську, розповіли BBC, що все літо, поки солдати проходили навчання, де новобранців готували до служби, в частині взагалі не було офіцерів, а командували новобранцями військовослужбовці призовом старше.

Але на початку вересня офіцери в частині з'явилися: "Майор Нікітін і лейтенант В'ялих повідомили, що найближчими днями вони вирушають до Бєлгородської області, Валуйки, на кордон з Україною, це всього за 50 кілометрів від Ізюма, який днями був зайнятий українською армією ", - розповіла мати одного із військовослужбовців.

За словами близьких військовослужбовців, на початку російського вторгнення в Україну в цьому полку були загиблі серед строковиків, потім їх вивели на територію Росії, але не повернули до Підмосков'я до місця постійної дислокації частини. Їх залишили у Валуйках.

Сестра одного з військовослужбовців, який продовжує перебувати там досі, пояснює нинішній рух у частині ротацією: "Новий призов їде міняти тих, у кого в жовтні дембель. Ми намагалися тиснути на командування частини, щоб бодай строковиків повернули звідти до місця постійної служби у Підмосков'ї, але досягти нічого не змогли: формально вони перебувають на території Росії, кордон не перетинають, а отже, не беруть участь у бойових діях".

Президент Путін ще навесні заявляв, що солдати строкової служби брати участь у бойових діях не будуть, а коли з'ясувалося, що строковики все ж таки опинялися на території України, гинули там або потрапляли в полон, у низці випадків вживалися кадрові заходи.

Саме високий відсоток строковиків, які опинилися на території України, називали однією з причин відставки командувача Західного військового округу генерал-полковника Олександра Журавльова.

Родичі військовослужбовців, яких відправляють на кордон, розповідають, що на солдатів тиснуть із пропозиціями скоріше підписати контракт, після чого їх можна буде відправляти до зони бойових дій.

Офіцери наполягали, що новобранцям треба скоріше підписати контракти, а коли один із них навмисно зробив у приготовленому для нього документі кілька грубих орфографічних помилок, то папір у його присутності спалили, після чого солдату було сказано, що на кордон він вирушить у будь-якому випадку, розповідає мама одного із призовників.

Формально перший контракт можна укласти після трьох місяців служби, тому весняні призовники у вересні вже можуть це зробити, але матері військовослужбовців розповідають, що охочих підписувати контракт і їхати на війну в частині небагато.

"Офіцери сказали, що якщо знайдете заміну серед охочих, то можна буде до Валуйок не їхати, але добровільно туди вирушити захотіли лише чотири людини, а решта не хочуть ні підписувати контракт, ні їхати у відрядження", - розповіла одна з матерів BBC.

Після важких втрат у перші тижні та місяці вторгнення в Україну міністерство оборони Росії розгорнуло масштабну рекламну кампанію короткострокових контрактів на армійську службу.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Наступ на Харківщині відкинув росіян за державний кордон

Максимально широкий набір з березня був оголошений і до лав ПВК "Вагнер", а з недавнього часу людина, дуже схожа на Євгена Пригожина, якого ЗМІ називають творцем цієї військової компанії, і називає себе представником ПВК, особисто об'їжджає виправні колонії, вербуючи до лав найманців ув'язнених.

Свої загони добровольців у Грозному постійно формує і Рамзан Кадиров. Міністерство оборони, проваливши набір на короткострокові контракти, тепер, схоже, переходить до практики заманювання на контракт призваних лише навесні солдатів строкової служби.

На інформаційно-діловому порталі Наро-Фомінського міського округу можна знайти багато відгуків родичів військовослужбовців за останні роки, які розповідають, що дисципліна та порядок у 1-му гвардійському полку завжди кульгали: "У цьому полку постійно одне *** [неподобство], командири принижують і не вислуховувати своїх солдатів. Навіть самі офіцери брешуть і крадуть у солдатів, і всім іншим начальникам на це наплювати. Це не частина, а дурдом. Офіцери постійно п'яні ходять, у ротах бардак, куди не зайди".

"Пани офіцери, що коїться у військовій частині 31135. У ваших солдатів крадуть все поспіль: одяг, бритву - це що за порядки такі? Якщо це не припиниться, я писатиму листа міністру оборони. Не армія, а безлад у вас там", - написав інший родич військовослужбовця, який служив у цій частині.

"Жахлива частина, жахливо звертаються до нових солдатів: принижують, ображають, у кімнатах таргани, у туалеті взагалі бардак, не частина, а жах, не раджу туди ходити", - відгук від ще однієї матері.

До початку російського вторгнення в Україну Таманська дивізія, до складу якої входить і 1-й гвардійський мотострілецький полк, вважалася елітним підрозділом російської армії.

Але з першого місяця війни стало зрозуміло, що цей її імідж багато в чому штучний. У квітні BBC розповідала про провальний наступ на Суми та Чернігів, у якому брав участь 1-й танковий полк тієї ж Таманської дивізії, після чого командира полку нагородив його батько, командувач Центрального військового округу генерал Лапін.