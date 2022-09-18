Де житиме король Чарльз III?

Джон Келлі

BBC News

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Королева Вікторія була першим монархом, що правив з Букінгемського палацу

Бути королем - це чимало переваг. І одна з них - відсутність квартирного питання.

Крім відомих усім замків і палаців, король Чарльз III володіє кількома відносно скромними маєтками - скромними, звісно, за королівськими мірками.

Деякі з них належать британській королівській родині, інші є приватною власністю самого короля. Є також будівлі, які належать герцогству Корнуольському, приватному маєтку принца Уельського, який він зробив своїм домом під час виконання цієї ролі.

Новий король, звичайно, не залишиться жити в усіх них. І він не має такого наміру, вважають експерти у справах королівської родини.

"Той факт, що королівська сім'я має кілька резиденцій, у той час коли Велика Британія переживає кризу вартості життя, ускладнює ситуацію", - каже Анна Вайтлок, професорка Лондонського міського університету, яка досліджує історію монархії. Кажуть, що король знає про це, а тому очікується, що багато з цих будинків перепрофілюють, наприклад, відкривши для відвідувачів.

Тож які з них він може вибрати для проживання?

Букінгемський палац

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принц Чарльз у 2019 році вітає гостей на вечірці в саду у Букінгемському палаці

Величезна будівля в центрі Лондона на 775 кімнат є одним із найвідоміших символів королівської родини. Це адміністративний штаб британської монархії з 1837 року, куди щороку на офіційні заходи запрошують близько 50 000 гостей. Зараз там масштабна реконструкція.

У минулому Чарльз "казав про те, що палац має бути перетворений на офіс", каже королівський історик Роберт Лейсі. Але останні повідомлення свідчать, що король має намір зменшити свої житлові приміщення, залишивши собі так би мовити "кімнати над крамницею".

Віндзорський замок

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принц Чарльз з королевою, принцем Едвардом і двома коргі у Віндзорському замку в 1969 році

Кажуть, що це найбільший і найстаріший замок у світі, Віндзор був домом вихідного дня покійної королеви Єлизавети II і став її основною резиденцією після початку пандемії Covid.

Однак скільки часу новий король проведе там, поки що невідомо. Принц Уельський і його сім'я щойно переїхали у сусідній котедж Аделаїда, і очікується, що вони можуть оселитися в районі Віндзора. "Тому мені здається, що ця резиденція радше для Вільяма", - каже Лейсі.

Палац Голірудгаус

Автор фото, Getty Images/Alamy Підпис до фото, Король Чарльз III з першим міністром Шотландії Ніколою Стерджен у палаці Голірудгаус, 12 вересня 2022

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Палац Голірудгаус є королівською резиденцією вже понад 500 років

Хоча Балморал, мабуть, більш відомий, саме палац біля підніжжя Единбурзької Королівської Милі є офіційною резиденцією монарха в Шотландії.

Як і Букінгемський палац, і Віндзорський замок, він є власністю Корони. Королева Єлизавета проводила там тиждень щороку, влаштовуючи офіційні та державні заходи, як і король Чарльз, коли він був принцом Уельським. Палац має 289 кімнат, 17 з яких відкриті для відвідування.

Замок Гіллсборо

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Замок Гіллсборо купив уряд Великої Британії у 1921 році

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Король Чарльз і королева-консорт Камілла у 2019 році на відкритті нещодавно відремонтованого замку Гіллсборо

Замок Гіллсборо є офіційною резиденцією Чарльза у Північній Ірландії.

Гіллсборо також є резиденцією державного секретаря у справах Північної Ірландії. Ключові переговори щодо північноірландського мирного процесу відбувалися також у цьому замку. Маєток XVIII-го століття розташований серед садів площею 100 акрів і є популярним місцем для відвідувачів.

Хайгроув Хаус

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принц Чарльз влітку 1986 року на території Хайгроув Хаус у Глостерширі

У 1980 році Чарльз переїхав у Глостершир і реконструював маєток. Кажуть, що його покійна дружина Діана не любила це місце, але, за словами професора Вайтлока, це - разом із Кларенс-хаусом - місце, де він почувається "найбільше вдома".

Однак майно належить герцогству Корнуольському, яке очолює принц Уельський, тому, якщо він забажає залишитися, королю доведеться орендувати житло у свого сина.

Сандрінгемський палац

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сандрінгемський палац навесні

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Королева-консорт Камілла та король Чарльз на виставці квітів у Сандрінгемському палаці

На відміну від більшості інших королівських резиденцій, заміський будинок у Норфолку перебуває у приватній власності монарха.

Спочатку його придбав король Едуард VII, який передав його спадкоємцям. Тут королева Єлизавета проводила зиму, а різдвяні прогулянки королівської родини стали звичним видовищем. У 2017 році Чарльз взяв на себе управління маєтком площею 20 000 акрів і почав перетворювати його на повністю органічне підприємство.

Балморал

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чарльз (праворуч) з королевою, герцогом Единбурзьким, принцесою Анною та маленьким принцом Ендрю на території Балморала, 1960 рік

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принц Чарльз з синами біля річки Ді в замку Балморал, 1997 рік

Маєток Балморал також є приватною власністю. Розроблена королевою Вікторією та принцом Альбертом Велика вежа замку здіймається на 30,5 м над долиною річки Ді на північному сході Шотландії.

Королева Єлизавета, яка померла там 8 вересня, часто проводила літні місяці в маєтку. Король має тісні зв'язки з цією територією - він уже володів сусіднім Біркголлом, який успадкував від своєї бабусі, вони також із королевою-консортом провели там свій медовий місяць.

Кларенс Гаус

Підпис до фото, Ворота Кларенс Гауса стали синонімом щорічного святкування дня народження королеви-матері - фото 1980

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принц Чарльз нагороджує солдатів медалями за службу в Афганістані в саду Кларенс Гауса, 2010 рік

Розташована поруч із палацом Святого Якова на вулиці Мелл будівля, спроєктована Джоном Нешем, менш приваблива ніж інші королівські маєтки. "Кларенс Гаус - найменш розкішна з усіх резиденцій Лондона", - каже Лейсі. Але кажуть, що король його дуже любить.

"Він викликає в нього теплі асоціації, тому що там жила його улюблена бабуся", - каже Лейсі. Це також була його офіційна лондонська резиденція між 2003 і 2022 роками.

Маєток

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Будинок розташований на території площею 192 га

Герцогство Корнуольське придбало маєток, розташований неподалік від національного парку Брекон-Біконс у 2006 році.

Котедж із трьома спальнями переобладнали для майбутнього короля Чарльза і Камілли. Подружжя зупинялося в ньому під час візитів до Уельсу, а король відвідував місцеву церкву.

Дамфріс Гаус

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принц Чарльз у Дамфріс Гаусі у 2017 році вітає президента Ірландії Майкла Хіггінса та його дружину

Палладіанський заміський будинок в Ейрширі офіційно не є королівською резиденцією, але король витратив багато часу та ресурсів, збираючи кошти на реставрацію будівлі та виготовлення меблів Томаса Чіппендейла.

Він був у цьому будинку, коли йому повідомили, що стан його матері погіршився, звідси його на гелікоптері перевезли до Балморала.

Замок Мей

Автор фото, Getty Images/Alamy Підпис до фото, Королева-мати на фото зі своїм коргі Хані в замку Мей у 1957 році - принц Чарльз відвідав замок у 2019 році

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Вітальня замку Мей, фотографія 2010 року

Розташований у Кейтнессі на північному узбережжі Шотландії, цей маєток, раніше відомий як замок Баррогілл, був придбаний королевою-матір'ю в 1966 році.

Ця угода описана в епізоді серіалу "Корона". Тепер ним керує Фонд принца, президентом якого є король. Він і королева-консорт зазвичай залишаються там наприкінці липня та на початку серпня.

Тамаріск Гаус

Котедж на островах Сіллі в Корнуоллі розташований на чверті акра землі, і, як повідомляється, король залишався там зі своєю покійною колишньою дружиною Діаною та їхніми дітьми.

Тепер цей котедж можна орендувати для відпочинку.