Де житиме король Чарльз III?
- Джон Келлі
- BBC News
Бути королем - це чимало переваг. І одна з них - відсутність квартирного питання.
Крім відомих усім замків і палаців, король Чарльз III володіє кількома відносно скромними маєтками - скромними, звісно, за королівськими мірками.
Деякі з них належать британській королівській родині, інші є приватною власністю самого короля. Є також будівлі, які належать герцогству Корнуольському, приватному маєтку принца Уельського, який він зробив своїм домом під час виконання цієї ролі.
Новий король, звичайно, не залишиться жити в усіх них. І він не має такого наміру, вважають експерти у справах королівської родини.
"Той факт, що королівська сім'я має кілька резиденцій, у той час коли Велика Британія переживає кризу вартості життя, ускладнює ситуацію", - каже Анна Вайтлок, професорка Лондонського міського університету, яка досліджує історію монархії. Кажуть, що король знає про це, а тому очікується, що багато з цих будинків перепрофілюють, наприклад, відкривши для відвідувачів.
Тож які з них він може вибрати для проживання?
Букінгемський палац
Величезна будівля в центрі Лондона на 775 кімнат є одним із найвідоміших символів королівської родини. Це адміністративний штаб британської монархії з 1837 року, куди щороку на офіційні заходи запрошують близько 50 000 гостей. Зараз там масштабна реконструкція.
У минулому Чарльз "казав про те, що палац має бути перетворений на офіс", каже королівський історик Роберт Лейсі. Але останні повідомлення свідчать, що король має намір зменшити свої житлові приміщення, залишивши собі так би мовити "кімнати над крамницею".
Віндзорський замок
Кажуть, що це найбільший і найстаріший замок у світі, Віндзор був домом вихідного дня покійної королеви Єлизавети II і став її основною резиденцією після початку пандемії Covid.
Однак скільки часу новий король проведе там, поки що невідомо. Принц Уельський і його сім'я щойно переїхали у сусідній котедж Аделаїда, і очікується, що вони можуть оселитися в районі Віндзора. "Тому мені здається, що ця резиденція радше для Вільяма", - каже Лейсі.
Палац Голірудгаус
Хоча Балморал, мабуть, більш відомий, саме палац біля підніжжя Единбурзької Королівської Милі є офіційною резиденцією монарха в Шотландії.
Як і Букінгемський палац, і Віндзорський замок, він є власністю Корони. Королева Єлизавета проводила там тиждень щороку, влаштовуючи офіційні та державні заходи, як і король Чарльз, коли він був принцом Уельським. Палац має 289 кімнат, 17 з яких відкриті для відвідування.
Замок Гіллсборо
Замок Гіллсборо є офіційною резиденцією Чарльза у Північній Ірландії.
Гіллсборо також є резиденцією державного секретаря у справах Північної Ірландії. Ключові переговори щодо північноірландського мирного процесу відбувалися також у цьому замку. Маєток XVIII-го століття розташований серед садів площею 100 акрів і є популярним місцем для відвідувачів.
Хайгроув Хаус
У 1980 році Чарльз переїхав у Глостершир і реконструював маєток. Кажуть, що його покійна дружина Діана не любила це місце, але, за словами професора Вайтлока, це - разом із Кларенс-хаусом - місце, де він почувається "найбільше вдома".
Однак майно належить герцогству Корнуольському, яке очолює принц Уельський, тому, якщо він забажає залишитися, королю доведеться орендувати житло у свого сина.
Сандрінгемський палац
На відміну від більшості інших королівських резиденцій, заміський будинок у Норфолку перебуває у приватній власності монарха.
Спочатку його придбав король Едуард VII, який передав його спадкоємцям. Тут королева Єлизавета проводила зиму, а різдвяні прогулянки королівської родини стали звичним видовищем. У 2017 році Чарльз взяв на себе управління маєтком площею 20 000 акрів і почав перетворювати його на повністю органічне підприємство.
Балморал
Маєток Балморал також є приватною власністю. Розроблена королевою Вікторією та принцом Альбертом Велика вежа замку здіймається на 30,5 м над долиною річки Ді на північному сході Шотландії.
Королева Єлизавета, яка померла там 8 вересня, часто проводила літні місяці в маєтку. Король має тісні зв'язки з цією територією - він уже володів сусіднім Біркголлом, який успадкував від своєї бабусі, вони також із королевою-консортом провели там свій медовий місяць.
Кларенс Гаус
Розташована поруч із палацом Святого Якова на вулиці Мелл будівля, спроєктована Джоном Нешем, менш приваблива ніж інші королівські маєтки. "Кларенс Гаус - найменш розкішна з усіх резиденцій Лондона", - каже Лейсі. Але кажуть, що король його дуже любить.
"Він викликає в нього теплі асоціації, тому що там жила його улюблена бабуся", - каже Лейсі. Це також була його офіційна лондонська резиденція між 2003 і 2022 роками.
Маєток
Герцогство Корнуольське придбало маєток, розташований неподалік від національного парку Брекон-Біконс у 2006 році.
Котедж із трьома спальнями переобладнали для майбутнього короля Чарльза і Камілли. Подружжя зупинялося в ньому під час візитів до Уельсу, а король відвідував місцеву церкву.
Дамфріс Гаус
Палладіанський заміський будинок в Ейрширі офіційно не є королівською резиденцією, але король витратив багато часу та ресурсів, збираючи кошти на реставрацію будівлі та виготовлення меблів Томаса Чіппендейла.
Він був у цьому будинку, коли йому повідомили, що стан його матері погіршився, звідси його на гелікоптері перевезли до Балморала.
Замок Мей
Розташований у Кейтнессі на північному узбережжі Шотландії, цей маєток, раніше відомий як замок Баррогілл, був придбаний королевою-матір'ю в 1966 році.
Ця угода описана в епізоді серіалу "Корона". Тепер ним керує Фонд принца, президентом якого є король. Він і королева-консорт зазвичай залишаються там наприкінці липня та на початку серпня.
Тамаріск Гаус
Котедж на островах Сіллі в Корнуоллі розташований на чверті акра землі, і, як повідомляється, король залишався там зі своєю покійною колишньою дружиною Діаною та їхніми дітьми.
Тепер цей котедж можна орендувати для відпочинку.