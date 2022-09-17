"Вони стануть ізгоями". Байден застеріг Путіна від застосування ядерної зброї в Україні

Еліс Девіс

BBC News

1 година тому

Автор фото, CBS News/60 Minutes

Президент США Джо Байден застеріг Росію проти застосування ядерної та хімічної зброї в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю CBS Evening News.

За його словами, такі дії "змінять обличчя війни на щось, чого не було з часів Другої світової".

Він, однак, не сказав, яку відповідь дадуть США на використання такої зброї.

З кінця лютого ядерні сили Росії перебувають у режимі посиленого бойового чергування, відповідно до наказу очільника Кремля Володимира Путіна. За його словами, це сталося через "агресивні заяви" Заходу.

Ядерна зброя існує вже майже 80 років, і багато країн розглядають її як стримувальний фактор, що продовжує гарантувати їхню національну безпеку.

Згідно з даними Федерації американських вчених, Росія має близько 5977 ядерних боєзарядів.

Однак малоймовірно, що вона планує застосувати таку зброю.

Тактична ядерна зброя - це та, яку можна "відправити" на порівняно короткі дистанції, на відміну від "стратегічної", що здатна вражати цілі на значно більшій відстані, та є передвісником глобальної ядерної війни.

Під час інтерв'ю CBS Байдена запитали, що б він сказав Путіну, якби той розглядав можливість застосування зброї масового знищення в Україні.

"Не робіть цього. Не робіть. Не робіть", - відповів він.

Президент США не уточнив конкретних кроків, які будуть застосовані у відповідь, однак зауважив, що наслідки для Росії, безумовно, будуть.

"Вони стануть ізгоями у світі більше, ніж будь-коли. І залежно від масштабу того, що вони роблять, визначатиметься реакція".

Війна в Україні пішла не так добре, як сподівався Кремль.

Останніми днями Україна заявила, що відвоювала понад 8000 квадратних кілометрів території на північному сході Харківської області.

Однак, попри очевидну невдачу, президент Путін каже, що змінювати план війни не збирається.

"План коригуванню не підлягає", - заявив Путін на пресконференції у Самарканді. Там пройшла зустріч країн-членів Шанхайської організації співробітництва.