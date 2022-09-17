2000 діамантів і сапфір XI століття: чим відома корона, що лежить на труні Єлизавети II

Сара Макдермотт та Кірсті Брюер

BBC News

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

До 19 вересня труна з тілом королеви стоятиме у Вестмінстер-голі, куди з усієї країни їдуть люди, щоб вшанувати пам'ять Єлизавети II. На труні лежить Корона Британської імперії — найвідоміший та найцінніший предмет з колекції королівських коштовностей.

Цю королівську регалію прикрашають майже 3 тисячі коштовних каменів, зокрема, 2868 діамантів, 273 перлини, 17 сапфірів, 11 смарагдів та п'ять рубінів.

"Іноді на них важко дивитись через яскраве світло, що йде від них. Воно просто засліплює… візуально це неперевершено", - сказала ВВС історик й авторка книги "Коштовності корони" Анна Кей.

Вона каже, що ще за середніх віків корони вважалися символом величі, багатства й статусності.

Корону Британської імперії виготовили у 1937 році з нагоди коронації Георга VI. Вона мала бути легшою й "сидіти" зручніше, ніж попередня корона, часів королеви Вікторії, але її вага, як і раніше, вийшла більше кілограма.

Єлизавета II одягала цю корону щороку на урочисте відкриття парламенту. Сидячи на троні в палаті лордів, королева зачитувала свою промову, окреслюючи головні політичні напрямки роботи уряду на наступний рік.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Королева з герцогом Единбурзьким під час офіційного відкриття парламенту в 2016 році

2018 року королева пожартувала, що корона надто важка, і додала, що їй доводиться читати промову з піднятою головою, щоб не зламати шию.

У 2019 році, коли королеві було за 90, вона одягла легшу корону, а у 2021 році, коли востаннє брала участь у церемонії, була взагалі без корони.

Один з найважливіших каменів корони - діамант "Куллінан II", також відомий як Друга зірка Африки (вагою 317,4 карата). Його вирізали з найбільшого алмазу у світі. Едуард VII отримав камінь у подарунок на честь свого 66-річчя від південноафриканської республіки Трансвааль.

Інша цінна коштовність корони - сапфір, який, за легендою, носив у своєму персні король Англії Едуард Сповідник, що правив у XI столітті. Найдавніший у королівській колекції, тепер він розміщений у центрі хреста, що вінчає корону.

Третій великий камінь, який особливо подобався королеві,— червоний рубін Чорного Принца, який, ймовірно, був на Генріху V під час битви під Азенкуром 1415 року, коли англійські війська розбили французів на південь від Кале.

Ведучий ВВС Клайв Майрі, якому цього року надали безпрецедентний доступ до корони для зйомок документального фільму ВВС, назвав це видовище "майже нереальним".

"Чистота діамантів просто неймовірна", - поділився він враженнями.

Визначити вартість корони, за словами королівського експерта Аластера Брюса, практично неможливо. "Можна лише додати стільки нулів, скільки діамантів у колекції", - сказав він ВВС.

За традицією, на коронацію Чарльз III одягне корону Святого Едуарда, а в кінці церемонії змінить її на корону Британської імперії. Потім, як і його мати, він одягатиме її на відкриття парламенту та в інших важливих офіційних випадках.

Решту часу корона буде виставлена на загальний огляд у лондонському Тауері.