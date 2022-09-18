"Ми налаштовані серйозно" - Зеленський про наступ ЗСУ і подальші плани

52 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP/Getty

Володимир Зеленський уперше після ривка ЗСУ на Харківському напрямку розповів про деякі деталі контрнаступу. В інтерв'ю Reuters президент також торкнувся проблеми повернення анексованого Криму та прокоментував переслідування колаборантів на звільнених територіях.

Зеленський пояснив, чому українська влада стримано коментувала те, що відбувається на фронтах: "Була інформаційна тиша. Ця тиша дала нам перемогу. І ця тиша дала нам можливість правильно підготуватися і зробити неприємний сюрприз ворогові".

"У нас продумані операції на всій території нашої держави... Ми налаштовані абсолютно серйозно", - заявив президент, додавши, що ініціативу, яку внаслідок контрнаступу перехопила його армія, не можна втрачати.

Водночас навіть успішний контрнаступ українських військ не дає підстав говорити про наближення закінчення війни.

"На сьогодні я можу стовідсотково прийняти той факт, що ця війна залежить від термінів, пов'язаних із постачанням [західної] зброї. І тільки з цим", - заявив він.

На запитання журналіста, чи в змозі Україна зрештою повернути анексований Росією Крим, Володимир Зеленський відповів: "Немає іншого шансу. Немає виходу".

І відразу додав: "Так може статися, що Крим повертатиметься дипломатичним шляхом... Що за коло осіб обговорюватиме це питання і коли це буде, я не можу зараз сказати".

Зеленський натякнув, що затримки з постачанням вкрай необхідних Україні танків та важкої бронетехніки з Німеччини зумовлені "психологічним парканом", "внутрішньою проблемою", яку має Берлін після Другої світової війни. Водночас, сказав він, саме постачання цієї техніки могли б стати символом боротьби сучасної Німеччини проти "російського фашизму".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, які Німеччина погодилася продати Україні, вважають одними з найкращих у світі.

Президент України також заявив, що хотів би більшої допомоги від "Туреччини, Південної Кореї, арабського світу" і дорікнув деяким - не названих ним - державам, що вони "хочуть балансувати між нами і Росією".

Водночас він визнав, що останні події на полі бою мають вирішальне значення і для динаміки постачання озброєнь до його країни: "До цього контрнаступу я був абсолютно впевнений, що якщо цього не буде з нашого боку, постачання зброї буде зменшено, допомога буде зменшена. Я вважаю, що це [контрнаступ] - це дуже важливий крок, який вплинув чи вплине на рішення інших держав".

Відлуння заяв Москви та повернення Криму

Святослав Хоменко, кореспондент ВВС

В інтерв'ю Зеленський мало говорив про подробиці планування контрнаступальної операції та ще менше - про подальші плани ЗСУ.

Але цю розмову можна вважати підсумком чергового етапу війни - коли ініціатива на полі бою, мабуть, перейшла до рук Києва, і з'явилися побоювання, що тактика Росії все більше спрямована на удари по цивільній інфраструктурі України.

Слова Зеленського - "Операція була виконана абсолютно в ті терміни, на які ми розраховували" - були дуже схожі на заяви про те, що "спеціальна військова операція йде за планом", які протягом майже семи місяців війни лунали з Москви.

Водночас український президент кілька разів протягом інтерв'ю відмовлявся коментувати подальші плани українських військ, оскільки, за його словами, саме тиша під час планування та реалізації нинішнього наступу стала запорукою його успіху.

Слова Зеленського про Крим варто розглядати як черговий етап еволюції позиції української влади щодо анексованого півострова. Після того, як Росія встановила над Кримом контроль у 2014 році, Київ послідовно заявляв, що повернення півострова до складу України відбудеться політико-дипломатичним шляхом, зокрема завдяки міжнародному санкційному тиску. Черговим етапом на цьому шляху стало створення минулого року "Кримської платформи".

Після початку повномасштабної війни у ​​Києві почала переважати позиція щодо відновлення Україною контролю над усією своєю міжнародно визнаною територією силовим шляхом. У програмній статті головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного, опублікованій на початку вересня, захоплення українською армією окупованого зараз півострова розглядається чи не як рутинне завдання для ЗСУ на 2023 рік. Щоправда, каже Залужний, для цього українській армії потрібно буде створити "одне або кілька оперативно-стратегічних угруповань", оснащених сучасним західним озброєнням.

Нинішня позиція, озвучена Зеленським, куди ближча до формулювань "Стамбульського комюніке", опублікованого наприкінці березня, у перші тижні війни. У ньому Україна і Росія зобов'язувалися вести переговори щодо статусу півострова протягом 15 років - багато експертів тоді пов'язували цей термін з очікуваним часом відходу Володимира Путіна з російської влади - і утримуватись від силового вирішення цього питання.

Про обстріли інфраструктури

Володимира Зеленського попросили прокоментувати зізнання Валерія Залужного в тому, що це українські ракетні удари спричинили вибухи на аеродромі ЗС РФ поблизу Сак. У російському міноборони раніше заявляли, що інцидент стався через детонацію боєприпасів на майданчику зберігання аеродрому.

"Ми використовуємо цивілізовані кроки навіть у війні. Ми не стріляємо по цивільній інфраструктурі, цивільним людям. Ми працюємо по мілітаризованій інфраструктурі окупованих частин нашої держави", - сказав Зеленський.

Ці слова українського президента можна вважати і відповіддю на нещодавні ракетні удари, націлені безпосередньо на об'єкти критичної цивільної інфраструктури України - в результаті одного з них без світла залишилися понад півтора мільйона людей на північному сході України, внаслідок іншого - була пошкоджена гребля біля Кривого Рогу.

Путін днями назвав ці удари стриманими відповідями на "удари України по інфраструктурі та теракти".

"Їхнє [російських сил] завдання - щоб люди [українці] не мали здатності жити. Ми точно виживемо, я в цьому впевнений", - прокоментував Зеленський ці атаки.

Про колаборантів

Складним питанням, яке потребує "дуже обережного та акуратного" підходу, Володимир Зеленський назвав ставлення держави до колаборантів на звільнених територіях Харківської області.

Раніше правоохоронці заявили, що в цих районах будуть проведені фільтраційні заходи. Згодом з'явилися повідомлення про порушення кримінальних справ проти чиновників окупаційних адміністрацій і навіть вчителів, які перейшли на російські освітні програми під час окупації - це є злочином згідно з українським кримінальним кодексом.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі обурені "каральними діями" українських силовиків у Харківській області.

Володимир Зеленський заявив, що у подібних справах остаточне рішення має ухвалювати суд.

"Ми всі абсолютно нормальні люди, я знаю, що бувають різні обставини[…] Не можна узагальнювати всі такі кейси, не можна всіх називати колаборантами… Але якщо ти працюєш, починаєш керувати якимсь районом, робиш якісь заяви, піднімаєш російський прапор - про що тут розмовляти, ти колаборант", - сказав він.

Про загрозу ядерної війни

Володимир Зеленський заявив, що "якщо чесно, не вірить", що на певному етапі нинішньої війни Росія застосує тактичну ядерну зброю на території його країни чи ще десь.

"Це питання знищення Землі... Я навіть не можу зрозуміти, як можуть допустити спецслужби, розвідки світу, найпотужніші уми світу, щоб Росії дати навіть шанс про це думати", - додав він.

Водночас, за словами Зеленського, "остаточно щось спрогнозувати із цією державою ми не можемо".

Тим не менш, Зеленський застеріг від ведення будь-яких переговорів з Росією під загрозою застосування нею ядерної зброї, оскільки, за його словами, це призведе до гіршого з можливих результатів - початку Третьої світової війни.

"Не може бути діалогу з людьми, які погрожують ядерною зброєю. Я не вважаю, що з ними можна розмовляти. Потрібно думати про те, як жити далі світу без таких людей", - сказав він.

"Тому коли звучать ті чи інші меседжі з російського телебачення відомих політиків про те, що вони готові використати [ядерну зброю] у якомусь випадку... Все, що після слів "у такому разі", "після якихось умов" - далі навіть не треба слухати, не треба аналізувати, треба зрозуміти, хто це сказав, і зробити все, щоб більше ця людина нікому нічого не говорила і не погрожувала, ось що треба робити світові[…] Безумовно, у таких питаннях потрібно ставити крапку. Відразу", - емоційно розвинув свою думку Володимир Зеленський.

Автор фото, EPA

Адресата своєї промови президент України не назвав, проте з великою ймовірністю він мав на увазі, зокрема, російського лідера. Ще у своїй промові про початок "спеціальної військової операції", що транслювалася в ніч на 24 лютого, Володимир Путін звернувся до "тих, у кого може виникнути спокуса з боку втрутитися в події, що відбуваються".

"[Вони] повинні знати, що відповідь Росії буде негайною і призведе вас до таких наслідків, з якими ви у своїй історії ще ніколи не стикалися", - заявив тоді він.

Багато експертів сприйняли ці слова як натяк на готовність Росії застосувати ядерну зброю у разі втручання у конфлікт третіх сил. Ця думка стала ще популярнішою після того, як на третій день війни Путін наказав привести російські стратегічні сили стримування в особливий режим бойового чергування.

Влітку цього року, виступаючи на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі, Володимир Путін зазначив, що Росія нікому не погрожує ядерною зброєю, але не можна забувати, що Москва її має.

Президент США Джо Байден цього тижня закликав Володимира Путіна відмовитися від самої думки про використання в ході нинішньої війни ядерної зброї.

Про масові поховання

"Це схоже на кривавий серіал", - такими словами Володимир Зеленський описав ситуацію, коли вже не вперше після повернення на деокуповані території українська армія виявляє там місця масових поховань мирних жителів, зокрема, з ознаками тортур.

За його словами, лише у звільненому українською армією Ізюмі знайшли поховання, в якому поховано 450 людей, але "є ще окремі поховання багатьох закатованих, зокрема цілими сім'ями", а точна кількість жертв російської агресії на цих територіях досі не відома.

Зеленський закликав світ, і насамперед США, "жорстко відреагувати" на воєнні злочини, інформація про які надходить у ці дні з Харківщини. За його словами, адекватною реакцією могло б стати визнання Росії державою-терористом чи державою-спонсором тероризму.

Раніше і президент США Джо Байден, і голова держдепартаменту Ентоні Блінкен висловлювалися проти такого кроку: у Вашингтоні вважають, що результативнішими будуть нові санкційні заходи проти Росії.

Тим не менш, Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на сесії Генасамблеї ООН продовжить обговорення цього питання з американськими партнерами.

Крім того, президент назвав критично важливими дві резолюції, які, за його словами, обговорюватимуть на сесії. Одна з них, сказав він, стосуватиметься механізму компенсації завданих Україні внаслідок війни збитків за рахунок конфіскованих російських активів.

Інша - створення спеціального трибуналу з питань воєнних злочинів, скоєних на території України.