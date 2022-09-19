Похорон Єлизавети II: путівник

Команда візуальної журналістики

BBC News

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Після кількох днів прощання труна з тілом покійної королеви Єлизавети ІІ у понеділок розпочинає свою останню подорож. Грандіозна похоронна процесія спочатку вирушить до Вестмінстерського абатства, де відбудеться церковна служба перед багатотисячною громадою, а потім до Віндзорського замку, де служба пройде у вузькому колі та завершиться приватним похованням.

Це буде день емоцій, урочистостей та церемоній, яких Британія не бачила з часів похорону Вінстона Черчилля майже 60 років тому.

За повідомленням Букінгемського палацу, королева внесла особисті правки до плану заходів.

Хронологія церемонії, яка відбувається у понеділок, 19 вересня, (час вказаний за Лондоном, в Україні - на дві години пізніше).

Прощання з королевою у Вестмінстер-Голі в центрі Лондона завершилося.

Неподалік, у Вестмінстерському абатстві, двері будуть відкриті для гостей, які почнуть прибувати на похоронну службу, яка розпочнеться об 11:00 за Лондоном (13:00 за Києвом).

На церемонію прибувають лідери держав з усього світу, щоби разом із членами королівської родини вшанувати пам'ять королеви. На церемонії також будуть високопоставлені британські політики та колишні прем'єр-міністри.

Очікують членів королівських сімей з усієї Європи, багато з яких були кровними родичами королеви. Серед них можуть бути король Бельгії Філіп і королева Матильда, а також король Іспанії Феліпе і королева Летиція.

Головна частина церемонії розпочнеться, коли труну з тілом королеви піднімуть з катафалка, на якому вона залишалась з середи, і доставлять до Вестмінстерського абатства на похоронну службу.

Її перевезуть на державному гарматному лафеті королівського флоту, який тягтимуть 142 моряки.

Востаннє лафет бачили у 1979 році на похоронах дядька принца Філіпа, лорда Маунтбеттена, а в 1952 році на ньому везли труну з тілом батька королеви, Георга VI.

Високопоставлені члени королівської родини, зокрема новий король та його сини принци Вільям і Гаррі, підуть у процесії за лафетом.

Оркестр шотландського та ірландського полків очолюватиме церемонію разом із членами Королівських ВПС та Гуркхами.

Вздовж маршруту процесії стоятиме почесний караул із моряків Королівського флоту та Королівської морської піхоти, а на Парламентській площі - почесна варта всіх трьох військових служб у супроводі оркестру Королівської морської піхоти.

Церемонія похорону королеви, на якій, як очікується, будуть 2 000 гостей, розпочнеться у Вестмінстерському абатстві.

Похорон монархів - це державна церемонія, яка має суворі правила протоколу, як-от військова процесія та прощання.

Вестмінстерське абатство, де проходить похоронна служба, є церквою, де традиційно коронують британських королів та королев, тут коронували і саму Єлизавету в 1953 році.

У цій церкві Єлизавета, тоді ще принцеса, також вийшла заміж за принца Філіпа в 1947 році.

Похорон монарха в абатстві не проводили з XVIII століття, хоча саме тут поховали королеву-матір у 2002 році.

Богослужіння проведе декан Вестмінстерського університету Девід Хойл, проповідуватиме архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.

Прем'єрка Ліз Трасс прочитає уривок з Біблії.

Ближче до кінця похоронної служби пролунає звук горна, а потім настане двохвилинне всенародне мовчання.

Національний гімн і похоронна пісня, яку виконає сопілкар королеви, завершать службу приблизно опівдні.

Після богослужіння труну з тілом королеви провезуть від Вестмінстерського абатства до арки Веллінгтона в Гайд-парку в Лондоні.

Вздовж шляху процесії стоятимуть військовослужбовці та поліція. На Біг-Бені щохвилини ударятиме дзвін, поки процесія повільно пройде вулицями столиці. З Гайд-парку також щохвилини стрілятимуть салюти.

Люди можуть особисто спостерігати за процесією з оглядових майданчиків уздовж маршруту.

Процесія, очолювана королівською канадською кінною поліцією, складатиметься з семи груп, кожна зі своїм оркестром. Також будуть залучені представники збройних сил Великої Британії та Співдружності, поліції та національної служби охорони здоров'я.

За лафетом з труною королеви слідуватимуть король і за ним члени королівської родини.

Камілла, королева-консорт, принцеса Уельська, графиня Вессекська та герцогиня Сассекська приєднаються до процесії на автомобілях.

Потім біля Веллінгтонської арки труну перенесуть на інший державний катафалк для її останньої подорожі до Віндзорського замку.

Замок, у якому постійно проживали 40 монархів протягом майже 1000 років, мав особливе значення для королеви протягом усього її життя. У підлітковому віці її відправили до замку під час війни, коли Лондон бомбардували нацисти, вона також жила тут під час пандемії коронавірусу.

За планом катафалк повезуть уздовж Довгої алеї Віндзорського замку. Вздовж 5-кілометрової алеї вишикуються військовослужбовці.

Люди зможуть спостерігати за процесією з Довгої алеї.

Очікується, що король і старші члени королівської сім'ї приєднаються до кортежу у Віндзорському замку трохи пізніше.

Дзвони на замковій вежі битимуть щохвилини, а з території замку лунатимуть салюти.

Потім труну занесуть до каплиці Святого Георгія на останню службу.

Каплиця Святого Георгія — це церква, в якій королівська родина регулярно проводить вінчання, хрестини і похорони. Саме тут у 2018 році одружилися герцог і герцогиня Сассекські, принц Гаррі та Меган, а також відбулися похорони покійного чоловіка королеви принца Філіпа.

На службі в каплиці Святого Георгія будуть 800 гостей, її проведе декан Віндзора Девід Коннер, з благословення архієпископа Кентерберійського Джастіна Велбі.

Служба включатиме традиційні церемонії, які символізують кінець правління королеви.

Корону британської імперії, державу і скіпетр знімуть з верхньої частини труни королеви, символічно відокремлюючи монарха від корони.

Під час виконання останнього церковного гімну король покладе на труну ротний табірний прапор королеви або прапор Гренадерської гвардії.

Гренадерська гвардія є найстаршою пішою гвардією, яка виконує церемоніальні обов'язки для монарха.

Після цього лорд-камергер, колишній глава МІ-5 барон Паркер, "зламає" свою посадову паличку і покладе її на труну. Ця дія означатиме кінець його служби суверену як найвищого посадовця в королівському домі.

Потім труну королеви опустять до королівського склепу, заграє королівський сопілкар, а після цього пролунає благословення і спів "Боже, бережи короля". За повідомленням Букінгемського палацу, королева особисто попросила, щоби на службі пролунав виступ сопілкаря.

Похоронна служба завершиться, і король та члени королівської родини залишать каплицю.

Ввечері під час приватної сімейної служби королеву поховають поруч із її покійним чоловіком, герцогом Единбурзьким, у меморіальній каплиці короля Георга VI, розташованій усередині каплиці Святого Георгія.

На мармуровій плиті буде вигравірувано "ЄЛИЗАВЕТА II 1926-2022".