На похорон королеви прибувають гості - фото

47 хвилин(и) тому

Двері Вестмінстерського абатства відчинилися сьогодні вранці для гостей, які прибувають на державний похорон королеви.

Труну з монархом провезуть урочистою процесією від Вестмінстерського палацу до Вестмінстерського абатства, де у церемонії візьмуть участь 2 000 гостей.

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Серед присутніх на службі - політики, королівські особи та знаменитості.

Арлін Фостер, колишній перший міністр Північної Ірландії, сер Кріс Вітті, головний медичний радник уряду Великої Британії під час пандемії, і міністр Джейкоб Ріс-Могг були серед тих, хто приїхав до абатства.

Автор фото, PA Media

Автор фото, Getty Images

На церемонію прибув лідер Лейбористської партії сер Кейр Стармер.

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Сина королеви-консорта Тома Паркера Боулза також бачили, коли він входив до абатства.

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На вході до абатства - британська телезірка Бер Ґріллс.

Автор фото, Reuters

Офіцери поліції патрулюють біля Вестмінстерського абатства та вулиці Мелл перед похороном, який має розпочатися об 11:00 за британським часом (+2 години за Києвом).

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На вулицях Лондона збираються люди, щоб подивитися на похоронну процесію.

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Автор фото, Reuters

Серед тих, хто зібрався на вулицях, була Кріссі Гірі, яка служить у Королівських військово-повітряних силах і була останньою людиною біля труни королеви під час офіційного прощання.

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