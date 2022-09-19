На похорон королеви прибувають гості - фото
Двері Вестмінстерського абатства відчинилися сьогодні вранці для гостей, які прибувають на державний похорон королеви.
Труну з монархом провезуть урочистою процесією від Вестмінстерського палацу до Вестмінстерського абатства, де у церемонії візьмуть участь 2 000 гостей.
Серед присутніх на службі - політики, королівські особи та знаменитості.
Арлін Фостер, колишній перший міністр Північної Ірландії, сер Кріс Вітті, головний медичний радник уряду Великої Британії під час пандемії, і міністр Джейкоб Ріс-Могг були серед тих, хто приїхав до абатства.
На церемонію прибув лідер Лейбористської партії сер Кейр Стармер.
Сина королеви-консорта Тома Паркера Боулза також бачили, коли він входив до абатства.
На вході до абатства - британська телезірка Бер Ґріллс.
Офіцери поліції патрулюють біля Вестмінстерського абатства та вулиці Мелл перед похороном, який має розпочатися об 11:00 за британським часом (+2 години за Києвом).
На вулицях Лондона збираються люди, щоб подивитися на похоронну процесію.
Серед тих, хто зібрався на вулицях, була Кріссі Гірі, яка служить у Королівських військово-повітряних силах і була останньою людиною біля труни королеви під час офіційного прощання.
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