Не лише коргі. Пристрасть Єлизавети II до коней та перегонів

55 хвилин(и) тому

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Королівські коргі - не єдині тварини, що підкорили серце Єлизавети ІІ. Королева була прекрасною вершницею і цінителькою коней, успадкувавши любов до їзди верхи від батьків.

Її матір була великою шанувальницею стипль-чеза (вид кінних перегонів на дистанцію, в яких учасники змагання повинні долати різноманітні перешкоди - Ред.), тоді як і вона сама, і її батько полюбляли перегони без бар'єрів.

Сама Єлизавета їздила верхи з раннього дитинства і одного разу сказала, що хотіла б все життя провести в якомусь заміському маєтку.

Її інтерес до перегонів сформувався під час Другої світової війни, коли вона їздила з батьком до графства Вілтшир, де розташований центр тренування королівських коней.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пристрасть до коней прокинулася у Єлизавети в юності

"Потім мені дозволили зайти в стійла і погладити їх, - згадувала королева. - До цього мені не доводилося відчути шовкову м'якість шкіри чистокровок".

Крім того, вона потай вибиралася на перегони до Ньюмаркета, щоб помилуватися батьківськими скакунами під час забігу. Однак її перша поява на публіці на перегонах відбулася лише через два тижні після закінчення війни в Європі, у травні 1945 року, коли вона у супроводі батьків відвідала Аскот.

Перегони на іподромі в Аскоті завжди перебували під королівським патронажем. Після сходження на престол Єлизавета II з ентузіазмом продовжила справу своїх попередників. Обов'язкове відвідування Аскота стало для неї однією з найулюбленіших щорічних світських подій.

Перемоги

Вперше успіх до неї прийшов уже в другому сезоні, в якому вона брала участь як власниця та заводчиця коней. Її кінь Ореол прийшов другим у Дербі, а потім виграв приз короля Георга VI та королеви Єлизавети та Кубок коронації на стрибках в Аскоті.

"Ореол був незалежним і, чесно кажучи, трохи бешкетним конем, - згадувала вона пізніше. - В Аскоті ми дали йому повну свободу, і він переміг".

Ореол був жеребцем, але так вийшло, що найуспішнішими королівськими кіньми були кобили.

Автор фото, PA Підпис до фото, Королева-мати з дочкою, королевою Єлизаветою II, на перегонах в Аскоті

Найвідоміші переможці

1957: Кароцца, перегони OAKS

1958: Пел Мел, перегони 2,000 Guineas

1974: Гайклір, перегони 1,000 Guineas

1977: Данфермлін, перегони OAKS

1977: Данфермлін, перегони St Ledger

У 1974 році Дік Герн, якого багато хто вважає найуспішнішим тренером його покоління, виставив кобилу Її Величності Гайклір на перегонах у Ньюмаркеті, де вона перемогла. А через шість тижнів вона ж виграла французькі щорічні перегони в Шантільї. Це був найуспішніший період для королівських коней.

У 1977 році інша кобила Її Величності, Данфермлін, увінчала Срібний ювілей царювання королеви перемогами в перегонах для кобил OAKS і в змаганні для трирічок St Leger на іподромі в Донкастері. І Данфермлін, і Гайклір вийшли з тренувальних стаєнь у Вест Айлі у графстві Беркшир, які Єлизавета II купила у 1982 році.

Розведення коней

Королева завжди виявляла величезний інтерес до тренувань своїх коней та їхнього розведення. Щоправда, останніми роками пальму першості у неї відібрали великі заводчики з арабських країн, Ірландії та Америки.

Проте немає жодного сумніву, що вона значно покращила британські породи. Ця робота проводилася на королівському кінному заводі у Сандрінгемі.

Автор фото, PA Підпис до фото, Через 60 років після першої перемоги її коня в Аскоті кобила королеви Естімейт виграла 207-й Золотий кубок - на превелику радість Єлизавети II і менеджера королівських перегонів Джона Воррена

Віллі Карсон, один із жокеїв, які працювали з кіньми її Величності, якось сказав, що її набагато більше цікавило розведення коней, ніж перегони як такі. "Я міг сказати що-небудь з приводу якогось коня, і Її Величність відразу відповідала щось на кшталт: "Так, і її мати була точно такою ж", - згадував він.

Коні королеви виграли понад 600 забігів, але одна перемога від неї вислизнула: перемога у Дербі. Хоча 2005 року ці перегони виграв Мотівейтор, кревний родич королівських коней. Після відходу від змагань він став племінним жеребцем на королівському конезаводі в Сандрінгемі.

Величезний внесок

Королева успадкувала від своєї матері цілу стайню коней, тренованих для стипль-чеза. У 2009 році вона вперше виявилася не лише глядачкою, а й власницею коня на стрибках у Челтнемі, де проводяться головні британські змагання зі стипль-чезу. Щоправда, її кінь прийшов лише сьомим.

Великий і, прямо скажемо, несподіваний успіх прийшов пізніше, коли її трирічка Естімейт виграла Золотий кубок в Аскоті у 2013 році. В результаті королева стала першим правлячим монархом, чий кінь виграв цей забіг від дня його заснування в 1807 році.

Автор фото, PA Підпис до фото, Королева та Естімейт після перемоги

Королева мала вручати кубок, але в результаті отримала його сама. Натомість приз вручив її син, герцог Йоркський. Поряд з нею стояв гордий жокей Раян Мур: "Вона добре прийшла, - сказав він про перемогу Естімейт. - А те, що Її Величність виграла цей кубок, взагалі чудово!"

Після того, як Естімейт закінчила свою скакову кар'єру, Єлизавета II відправила її на кінний завод у Сандрінгемі. Перше лоша Естімейт народилося 2016 року.

Внесок королеви у кінний спорт, особливо як заводчиці, величезний. Немає жодного сумніву в тому, що вона отримувала справжнє задоволення як від розведення коней, так і від спостереження за їхніми забігами.

"Кожен з нас трохи гравець, - сказала вона одного разу. - Завжди сподіваєшся, що твій кінь бігтиме краще за чужий. Тому ми всім цим і займаємося".

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