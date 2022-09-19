Хто прийшов на похорон Єлизавети
Королі та королеви, президенти, прем'єр-міністри, знаменитості та друзі з усього світу були серед 2000 гостей на похороні королеви у Вестмінстерському абатстві.
Ось хто був в абатстві і де вони сиділи.
Королівська родина
Біля труни сиділи король Чарльз III і королева-консорт, королівська принцеса, віцеадмірал сер Тім Лоуренс, герцог Йоркський, граф Вессекський і графиня Вессекська.
Позаду них стояли герцог Сассекський, герцогиня Сассекська, принцеса Беатріс, Едоардо Мапеллі Моцці та леді Луїза Віндзор.
У третьому ряду за ними видно Семюеля Чатто, Артура Чатто, леді Сару Чатто та Даніеля Чатто.
На церемонії також були принц і принцеса Уельські, а також принц Джордж Уельський і принцеса Уельська Шарлотта.
Також були граф Спенсер, брат принцеси Діани, який був хрещеником покійної королеви; принц і принцеса Майкл Кентські, герцог і герцогиня Кентські.
Прем'єр-міністри Великої Британії
Церемонію також відвідали чинний прем'єр-міністр Ліз Трасс і її чоловік Г'ю О'Лірі, вони сиділи разом із усіма іншими колишніми британськими прем'єр-міністрами, що відвідали церемонію.
У середньому ряду сиділи Керрі Джонсон, Борис Джонсон, Філіп Мей, Тереза Мей, Девід Кемерон і Саманта Кемерон.
У першому ряду - Сара і Гордон Браун, Чері Блер і сер Тоні Блер, леді Норма Мейджор і сер Джон Мейджор.
Монархи інших країн
Глави іноземних урядів
Вестмінстерське абатство відвідали близько 100 президентів і глав урядів.
Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден сиділи біля проходу, у 14 ряду в південному трансепті абатства, за президентом Польщі Анджеєм Дудою і його дружиною Агатою Корнгаузер-Дудою.
Президент Франції Еммануель Макрон був присутній разом зі своєю дружиною Бріджит. Макрон, який тричі зустрічався з королевою, сказав, що вона була "другом Франції, доброю королевою, яка дуже вплинула на свою країну та ціле століття".
Серед інших іноземних глав урядів на церемонії були прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Бразилії Жаїр Болсонару, президент Ізраїлю Ісаак Герцог і прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн.
Не запросили
Представники Сирії, Венесуели та Афганістану не були запрошені, повідомляє BBC Джеймс Лендейл. Причина у тому, що Велика Британія не має повних дипломатичних відносин з цими країнами.
З Росії, Білорусі та М'янми також нікого не запросили.
Дипломатичні відносини між Великою Британією та Росією практично зруйнувалися після вторгнення Росії в Україну, і речник президента Росії Володимира Путіна заявив, що він "не розглядає" участь у похороні.
Вторгнення було розпочато частково з території Білорусі, тому Лукашенка також не було серед гостей церемонії. Велика Британія значно скоротила свою дипломатичну присутність у М'янмі після військового перевороту минулого року.
Північну Корею (КНДР) і Нікарагуа запросили надіслати лише послів, а не глав держав.