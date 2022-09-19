Хто прийшов на похорон Єлизавети

39 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media

Королі та королеви, президенти, прем'єр-міністри, знаменитості та друзі з усього світу були серед 2000 гостей на похороні королеви у Вестмінстерському абатстві.

Ось хто був в абатстві і де вони сиділи.

Королівська родина

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Біля труни сиділи король Чарльз III і королева-консорт, королівська принцеса, віцеадмірал сер Тім Лоуренс, герцог Йоркський, граф Вессекський і графиня Вессекська.

Позаду них стояли герцог Сассекський, герцогиня Сассекська, принцеса Беатріс, Едоардо Мапеллі Моцці та леді Луїза Віндзор.

У третьому ряду за ними видно Семюеля Чатто, Артура Чатто, леді Сару Чатто та Даніеля Чатто.

На церемонії також були принц і принцеса Уельські, а також принц Джордж Уельський і принцеса Уельська Шарлотта.

Також були граф Спенсер, брат принцеси Діани, який був хрещеником покійної королеви; принц і принцеса Майкл Кентські, герцог і герцогиня Кентські.

Прем'єр-міністри Великої Британії

Церемонію також відвідали чинний прем'єр-міністр Ліз Трасс і її чоловік Г'ю О'Лірі, вони сиділи разом із усіма іншими колишніми британськими прем'єр-міністрами, що відвідали церемонію.

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У середньому ряду сиділи Керрі Джонсон, Борис Джонсон, Філіп Мей, Тереза Мей, Девід Кемерон і Саманта Кемерон.

У першому ряду - Сара і Гордон Браун, Чері Блер і сер Тоні Блер, леді Норма Мейджор і сер Джон Мейджор.

Монархи інших країн

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Глави іноземних урядів

Вестмінстерське абатство відвідали близько 100 президентів і глав урядів.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден сиділи біля проходу, у 14 ряду в південному трансепті абатства, за президентом Польщі Анджеєм Дудою і його дружиною Агатою Корнгаузер-Дудою.

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Президент Франції Еммануель Макрон був присутній разом зі своєю дружиною Бріджит. Макрон, який тричі зустрічався з королевою, сказав, що вона була "другом Франції, доброю королевою, яка дуже вплинула на свою країну та ціле століття".

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Серед інших іноземних глав урядів на церемонії були прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Бразилії Жаїр Болсонару, президент Ізраїлю Ісаак Герцог і прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

Не запросили

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Серед тих, кого не запросили - президент Росії Путін

Представники Сирії, Венесуели та Афганістану не були запрошені, повідомляє BBC Джеймс Лендейл. Причина у тому, що Велика Британія не має повних дипломатичних відносин з цими країнами.

З Росії, Білорусі та М'янми також нікого не запросили.

Дипломатичні відносини між Великою Британією та Росією практично зруйнувалися після вторгнення Росії в Україну, і речник президента Росії Володимира Путіна заявив, що він "не розглядає" участь у похороні.

Вторгнення було розпочато частково з території Білорусі, тому Лукашенка також не було серед гостей церемонії. Велика Британія значно скоротила свою дипломатичну присутність у М'янмі після військового перевороту минулого року.

Північну Корею (КНДР) і Нікарагуа запросили надіслати лише послів, а не глав держав.