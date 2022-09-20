"Або ПВК і зеки, або ваші діти". У російських тюрмах завербували тисячі в'язнів для війни проти України

Сергій Горяшко, Анастасія Платонова, Андрій Захаров, Ольга Просвірова

ВВС

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images Підпис до фото, Український контрнаступ призвів до значних втрат російських військ

Людина, схожа на російського бізнесмена Євгена Пригожина, вже два місяці їздить по колоніях РФ, агітуючи ув'язнених вступити в приватну військову компанію "Вагнер" для участі у війні в Україні.

ВВС провела розслідування, як відбувається вербування у виправних закладах Росії, у тому числі тих, де утримуються в'язні, що скоїли найтяжчі злочини.

Колонія, де монолог схожої на Пригожина людини перед ув'язненими зняли на відео, - це виправна колонія №6 в республіці Марій Ел.

Визначити місце зйомки вдалося за фоном на відео - на ньому видно храм із зеленим дахом і трубу промзони. Такий храм є в ВК-6, він розташований поруч з промзоною колонії.

Два співрозмовники ВВС - батько ув'язненого, який відбуває покарання в ВК-6, і ув'язнений, який відбував раніше покарання в цій колонії, - підтвердили місце зйомки. Також вони знають, що до ВК-6 кілька днів тому приїздив "Пригожин".

Обидва говорили з ВВС на умовах анонімності, оскільки побоюються за власну безпеку. Раніше два інших співрозмовники ВВС, котрі знайомі з бізнесменом, впізнали Пригожина на відео з колонії.

"Вивели на плац навіть злісних порушників"

Відео з колонії почало поширюватися в телеграм-каналах 14 вересня. ЗМІ писали про Пригожина як про людину, яка створила "Вагнер". На відео чоловік називає себе представником приватної військової компанії (ПВК).

До появи цього відео ЗМІ неодноразово повідомляли, що бізнесмен особисто об'їжджає виправні колонії, вербуючи ув'язнених до лав найманців.

Офіційно приватної військової компанії "Вагнер" не існує.

У міжнародному праві те, що пов'язано з ПВК, поки що лишається "сірою зоною" і чіткої відповіді на питання про те, чи законною є їхня участь у військових діях, немає. У законодавстві Росії поняття ПВК теж відсутнє.

Автор фото, Leaked video Підпис до фото, Фрагмент відео, на якому Пригожин спілкується з ув'язненими

Російська влада до війни в Україні заперечувала існування ПВК. У травні 2022 року голова МЗС РФ Сергій Лавров запевняв, що ПВК "Вагнер" не пов'язана з російською владою і не воює в Україні.

Але в липні в прокремлівській "Комсомольской правде" вийшов репортаж про участь "легендарної " ПВК в боях в Україні.

Про те, що у ВК-6 виступав чоловік, схожий на Пригожина, один зі співрозмовників ВВС дізнався від свого сина, що перебував у цій колонії. Той подзвонив батькові в понеділок, 12 вересня, і розповів, що напередодні "приїхав якийсь чоловік, схожий на Пригожина, імені свого не називав", пропонував поїхати воювати в Україну.

Інший співрозмовник ВВС теж каже, що "представник ПВК" був в ВК-6.

"Я читав новини, що він їздить по колоніях, але це було так далеко, а тут на відео - мій "рідний" плац. Все, як в інших колоніях розповідають: вивели на плац всіх, включно зі злісними порушниками, які не повинні були там опинитися", - розповів він.

Зустріч з людиною з ПВК у виправній колонії №6 відбулася вперше, але раніше з деякими ув'язненими там проводили співбесіди співробітники установи - вони намагалися з'ясувати, чи не хотіли б ті поїхати добровольцями воювати в Україну. Так переказує розмову з сином співрозмовник ВВС.

На ці співбесіди викликали не всіх. В основному, засуджених "за профільними статтями - розбій, умисне вбивство", розповідає батько ув'язненого. Засуджених, наприклад, за статтею "тероризм" на розмови з керівництвом не кликали і на плац до представника ПВК не приводили.

Підпис до фото, Докладає зусиль не лише "Вагнер", а й військкомати. Таке оголошення про набір чоловіків поширювали на сторінці в соцмережах одного з дитячих садків Санкт-Петербурга

Колишній ув'язнений ВК-6 зазначає, що у цій колонії утримуються "гвалтівники, вбивці і наркоторговці", котрі потрапили в колонію суворого режиму вперше.

"У пріоритеті у вербувальників спочатку були засуджені за тяжкими статтями, але під час перших приїздів були жорсткіші обмеження щодо "неблагонадійних" - тих, хто сидить у справах про наркотики і сексуальні злочини", - говорить керівник юридичної служби "Русь сидящая" Ольга Подоплєлова.

Зараз, виглядає на те, беруть і таких.

"Пригожин" на відео пояснює, що стаття 228 КК РФ (незаконне придбання і зберігання наркотиків) може перешкоджати відправці на війну, зважаючи на те, "була залежність чи ні". Щоб з'ясувати, "наскільки людина стійка", вербувальникам достатньо буде "провести поліграф", казав він.

І підтверджував, що шанс відправитися на війну є і у тих, хто сидить за "сексуальними статтями": "Ми розуміємо, що бувають помилки". "Представник ПВК" не приховував свого ставлення до якості російського правосуддя.

Засуджених за "терористичними" статтями на війну можуть не кликати, ймовірно тому, що такі справи часто політичні і пов'язані зі звинуваченнями в злочинах проти конституційного ладу і чинної влади, вважає Подоплєлова.

"Війна важка. На всякі там чеченські і так далі й близько не схожа",- говорить на відео людина, в якій співрозмовники ВВС впізнають Пригожина. Він обіцяє ув'язненим свободу і помилування після пів року "служби".

Батько ув'язненого звертає увагу на те, що в обіцянках цієї людини про зарплату і помилування - "загальні слова, нічим не підкріплені: буде і це, і те, і бюст на батьківщині "героя", а ніхто не замислюється, як це буде, який механізм".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Хто санкціонував відвідини Євгеном Пригожиним виправних колоній, не повідомляється

За словами співрозмовника ВВС, з приблизно 600 ув'язнених колонії погодилися поїхати в Україну кілька десятків людей.

Інший співрозмовник ВВС, який відбував минулого року покарання у ВК-6 і підтримує зв'язок з ув'язненими в цій колонії, назвав частково схожі цифри. За його даними, записатися в ПВК захотіли близько сотні ув'язнених.

У четвер батькові ув'язненого стало відомо, що в списки ПВК потрапили не всі охочі - взяли 77 осіб. За його словами, усіх їх вивезли з колонії в ніч з п'ятниці на суботу, ніяких документів в адміністрації виправного закладу вони не підписували.

Співрозмовник ВВС, який відбув покарання в ВК-6, стверджує, що знає про ув'язнених за статтею "вбивство", які погодилися поїхати на війну.

"З них таке поперло, що ніхто не очікував"

"Коли їм сказали, що через кілька днів їх відвезуть, з них таке поперло, що ніхто не очікував, - розповідає батько ув'язненого зі слів сина. - Почали агресивно поводитися - з охороною, зі своїми ж, мовляв, нам по фігу, нам залишилося два дні, і ніхто нам не указ. Охорона, мені здається, сама не дочекається, коли вони поїдуть, неспокійно через них все".

Адміністрація колонії, за його словами, незадоволена приїздом ймовірного керівника ПВК: "До них приїжджають і господарюють, нікому не сподобається, якщо в чужий монастир зі своїм статутом". Ані його син, ані хтось з його оточення не намагалися завербуватися в ПВК, стверджує співрозмовник ВВС. Сам він теж війну не підтримує: "Я, м'яко кажучи, проти".

"Ті, хто "топив" за Путіна, - як не дивно, серед зеків є багато таких, хто підтримував, - поставилися до пропозицій йти воювати позитивно, хто ні - мовчки послухали, пішли і в тихому шоку перебувають. Але більшість індиферентні", - так описує громадську думку в ВК-6 її колишній ув'язнений, котрий підтримує зв'язок зі знайомими, які там лишаються.

За його даними, такі ж зустрічі "Пригожин" провів у ще двох колоніях в Марій Ел - в селищах Медведєво і Куяре. В останній поїхати воювати захотіли близько 200 осіб.

Автор фото, SERGEI SREDA/TELEGRAM Підпис до фото, У серпні у Попасній Донецької області ЗСУ знищили базу вагнерівців. Саму базу "засвітив" у соцмережах російський блогер Сергій Середа. Лунали також версії, що це було інсценування

У сусідній з ВК-6, де режим ув'язнених полегшений, про можливість записатися в ПВК оголошував начальник колонії. З приблизно 80 осіб погодилися поїхати на війну двоє, стверджує співрозмовник ВВС.

Юристи, з якими поговорила ВВС, відзначають, що офіційно оформити відправку на війну ув'язнених неможливо, але без серйозного адміністративного ресурсу керівництво колоній не змогло б навіть запустити на свою територію представників ПВК, не те що дозволити вивезти звідти ув'язнених.

Не виключено, що начальство колоній отримує письмові вказівки, говорить один зі співрозмовників ВВС, адвокат, який веде справу ув'язненого, завербованого для участі в бойових діях.

"Ми вам це не забороняємо, ми вам це гарантуємо"

На опубліковане відео з виступом "Пригожина" потрапила не вся його промова, стверджує співрозмовник ВВС, знайомий з ситуацією в ВК-6.

Крім того, він звертає увагу на те, що "представник ПВК" називає дезертирство, мародерство, наркотики і алкоголь смертними гріхами, хоча - судячи з інформації з інших колоній - без камери чоловік, схожий на Пригожина, говорив інакше: "В ЗМІ, коли повідомляли про його візити в інші колонії, [це називалося не смертними гріхами], це був, навпаки, selling point такий: мовляв, хлопці, ми вам це не забороняємо, ми вам це гарантуємо, ну крім дезертирства, ясна річ".

Пресслужба "Конкорду" (компанії Пригожина), через яку той іноді відповідає журналістам, спочатку повідомила, що людина на відео з колонії "вкрай схожа на Євгена Вікторовича": "судячи з його риторики, він якимось чином займається питаннями реалізації завдань спецоперації, і, схоже, у нього це успішно виходить".

Увечері 15 вересня пресслужба на своїй сторінці у "ВКонтакте" опублікувала слова, які вона приписує самому бізнесменові.

"Безумовно, якби я був ув'язненим, я б мріяв влитися в цей дружний колектив, щоб мати можливість не тільки спокутувати борг перед батьківщиною, а й віддати його з лишком. І остання ремарка: ті, хто не хочуть, щоб воювали ПВК, ув'язнені, хто розмірковує на цю тему, хто нічого не хоче робити і в принципі кому ця тема не подобається, - дітей своїх на фронт відправте. Або ПВК і зеки, або ваші діти", - заявляв він.

Завербовані щонайменше сім тисяч

З початку літа "вагнерівці" об'їхали близько 35 колоній, розповіла ВВС Ольга Подоплєлова з "Руси сидячей". Найпівнічніші регіони, куди дісталися рекрутери, за даними, які фонд вважає підтвердженими, - Татарстан і Кіровська область, каже вона.

Завербувати на війну вдалося вже не менш як сім тисяч ув'язнених, заявляла керівник організації "Русь сидячая" Ольга Романова. В середньому на кожну колонію таким чином припадає по 200 завербованих ув'язнених. Подоплєлова вважає, що це реально, враховуючи, що в деякі колонії представники "Вагнера" приїжджали неодноразово.

З цією оцінкою згоден адвокат, який представляє інтереси завербованого в ПВК ув'язненого. У кожен відомий йому приїзд вербувальники набирали від 30 до 100 ув'язнених.

Співрозмовник ВВС з Тверської ВК-10 підтверджує, що по колоніях дійсно їздять представники "ПВК Вагнер".

"Розповідають: ви підписуєте контракт від пів року до року. Ви там відвоюєте, а потім через помилування поїдете додому. Ще обіцяють чималенькі гроші, повне забезпечення, форму видати, нібито з їжею проблем немає. Але насправді надходить інформація, що в плані забезпечення все набагато гірше. Якщо знайдеш, що пожерти, - добре. А ні - ну то ні", - каже він.

За його словами тих, хто підписує контракт, судячи з усього, етапують в колонії Ростовської області, хоча конкретної інформації про те, в які саме, немає. Це транзитна зона, де завербовані укладають контракти, а звідти їх відправляють в ті точки, де вони повинні воювати, каже співрозмовник ВВС.

"Потім, якщо живий залишився, обіцяють, що додому потрапиш. В основному погоджуються ті, у кого великі терміни покарання. Когось вдома ніхто не чекає. Багато ведуться на гроші. Їх начебто платять, хоч і з запізненням. Навіть якщо отримуєш поранення - виплати чималі, знаю людину, яка в госпіталі лежить зараз, йому заплатили", - розповів співрозмовник ВВС.

Що відбувається в прикордонній колонії і на яких підставах звідти вивозять ув'язнених в Україну - незрозуміло, каже юрист.

"Можна було внести поправки в законодавство, щоб легалізувати відправку ув'язнених на фронт, але про це зараз просто ніхто не думає. Ситуація на фронті змушує ухвалювати термінові рішення", - розмірковує адвокат на умовах анонімності.

"Можуть повернути зброю в інший бік"

Крім зарплати на рівні інших членів ПВК Пригожин обіцяє ув'язненим помилування через пів року і зняття судимості. Перевірити реальність обіцянок поки що неможливо - пів року з початку масового найманства ще не минули.

Згідно з конституцією РФ, президент може помилувати кого завгодно, причому і не публічно. Як неодноразово визнавав Верховний суд Росії, процедура помилування не регулюється кримінальним або кримінально-процесуальним законодавством і "здійснюється за межами правосуддя".

Отже, імена тих, кого помилує президент РФ за згоду воювати в Україні, не з'являться в публічному доступі, а дізнатися їх кількість можна буде, тільки якщо вони потраплять в статистичні звіти.

Невідомо, коли можуть помилувати перших бійців-ув'язнених - ніяких даних про те, як "вагнерівці" збираються відраховувати ці шість місяців, немає.

Адвокат, з яким поспілкувалася ВВС на умовах анонімності, впевнений, що завербовані зіткнуться з несподіванками: "наприклад, в рахунок підуть тільки дні, проведені в бою, а сидіння в окопі зараховуватися не буде".

Таким чином, вважає юрист, термін може фактично подвоїтися, і шансів вижити за цей час майже не залишиться.

До того ж загинути можна не тільки в бою, але і за "будь-яку непокору" [командирам], розмірковує юрист.

Пригожин в тій частині виступу в колонії, яка потрапила на відео, обіцяв розстріл на місці за дезертирство.

У тому, щоб не було кого помилувати, може бути зацікавлена і сама влада, продовжує співрозмовник ВВС: "вбивць, маніяків і канібалів відпускати небезпечно".

Але якщо через кілька місяців, коли закінчаться обіцяні пів року, злочинці виживуть і їх не відпустять, каже юрист, можуть виникнути серйозні проблеми: "Якщо зрозуміють, що їх обдурили - можуть повернути зброю в інший бік".