Марсохід NASA зібрав "дивовижні" зразки гірських порід. Про що вони розкажуть

15 хвилин(и) тому

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Надзвичайно детальна панорама краю дельти та навколишнього ландшафту від Perseverance

Марсохід Perseverance американської космічної агенції близький до виконання свого першого блоку завдань на Марсі.

Робот NASA зібрав різноманітний набір зразків гірських порід, які він незабаром викладе на поверхню, де вони чекатимуть на транспортування на Землю наступними місіями.

Минуло 17 місяців відтоді, як марсохід прибув у район під назвою кратер Єзеро.

Все, що "Персі" бачив з того часу, підтверджує вченим, що марсохід перебуває в ідеальному місці, щоб шукати ознаки життя.

Він не шукає організми, які є живими зараз; суворе середовище на Марсі робить їхню наявність надзвичайно малоймовірною. Натомість робот шукає сліди життя, яке могло існувати мільярди років тому, коли Єзеро було заповнене водою.

Ця давня історія, сподіваються вчені, тепер може міститися у "дивовижних" зразках гірських порід, які зібрав Perseverance.

"Якби умови [давнього Єзеро] існували практично будь-де на Землі в будь-який момент часу протягом останніх 3,5 мільярда років, я думаю, можна з упевненістю сказати або принаймні припустити, що біологія зробила б свою справу і залишила свій слід у цих каменях", - каже Девід Шустер, науковий співробітник місії Perseverance з Каліфорнійського університету в Берклі.

Автор фото, NASA/JPL-Caltech/MSSS

NASA та Європейське космічне агентство розробляють план транспортування зібраних зразків на Землю. Це зухвалий план, у якому братимуть участь, зокрема, декілька гелікоптерів, марсіанська ракета та міжпланетний вантажний корабель.

Мета полягає в тому, щоб доправити зразки на Землю в 2033 році.

Серед зібраних зразків є магматичні або вулканічні породи, які Perseverance висвердлив з дна кратера. Вони розкажуть історію кратера Єзеро до того, як він був наповнений озерною водою.

Важливо, що ці зразки можна буде точно датувати. Наразі про вік Марса можна судити лише побічно.

Також там будуть зразки осадового типу, які Perseverance збирав протягом останніх місяців з відкладень дельти в західному секторі кратера шириною 45 км.

Дельта містить сукупність мулу та піску, які залишає річка, коли уповільнюється перед входом до більшої водойми.

У ній також можуть міститися сліди минулого мікробного життя.

Автор фото, NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Один із зразків осадових відкладень зі скелі під назвою "Хребет дикої кішки" утворився, коли в озері Єзеро осідав мул під час його випаровування. Він містить багато солей. Але прилади марсохода показують, що "Хребет дикої кішки" також містить велику кількість органічних або багатих вуглецем сполук.

Це спокусливе спостереження, але щодо нього є важливі застереження.

"Усе життя, яке ми знаємо, складається з органіки. Але, що важливо, органічна речовина також може бути створена за допомогою процесів, які є хімічними і не пов'язаними з життям; наприклад, через взаємодію з водними породами. Органіку також можна знайти в міжзоряному пилу", - каже Сунанда Шарма, інструментальний дослідник місії в Лабораторії реактивного руху NASA (JPL).

Автор фото, NASA/JPL-Caltech/ Підпис до фото, Зразки порід зберігаються в титанових трубках. Згодом вони мають потрапити на Землю

Протягом останніх чотирьох місяців Perseverance досліджував 40-метровий схил, який є краєм дельти.

Робот незабаром з'їде з цього схилу до сусідньої рівнинної ділянки дна кратера, де зможе викласти зразки гірських порід у захисних титанових трубках на землю.

"Ми розглядаємо можливість розміщення 10-11 пробірок із зразками тут, на поверхні", - каже системний інженер проєкту JPL Рік Велч.

"Тоді знадобиться близько двох місяців, щоб викласти ці зразки та ретельно задокументувати, де вони розміщені, щоб майбутня місія змогла їх знайти", - каже він.

Інженери NASA відпрацьовували, як Perseverance має викидати трубки на поверхню. Вони мають повнорозмірну копію марсохода в JPL, на якій можна імітувати маневри перед тим, як надсилати команди на Марс для реального виконання дій.

Очікується, що NASA ухвалить рішення щодо цього після зустрічі 19 жовтня.

Цілком можливо, що перший комплект зразків, який викине Perseverance, стане страховим резервом, який зберуть для повернення на Землю, лише якщо марсохід зазнає катастрофічної несправності під час решти своєї місії.

Вчені хочуть зібрати набагато більше зразків, і в цьому випадку місія транспортування зразків на Землю зосередиться на тому, куди робот вирушить у майбутньому.

Остаточне рішення буде залежати від подій на Марсі.

Лорі Глейз, директорка відділу планетарної науки NASA, похвалила "неймовірну команду Perseverance" за досягнення місії.

"Ми не тільки потрапили в потрібне місце, але й відправили потрібний космічний корабель із потрібними науковими приладами, щоб дослідити це дивовижне прадавнє середовище на Марсі", - сказала вона журналістам.