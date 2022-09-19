Похорон королеви вшанував "почуття обов'язку та відданість народу". Як це було

Даг Фолкнер та Рейчел Рассел

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

На поховальній службі у Вестмінстерському абатстві вшанували "почуття обов'язку королеви, довжиною в усе життя".

Дві тисячі людей, зокрема світові лідери та члени королівської сім'ї, відвідали похорон, а на вулицях, де проходила процесія з труною, вишикувалися натовпи людей.

Очолив похмуру процесію за труною своєї матері від Вестмінстер-холу до абатства король Чарльз III.

Пізніше труну відправили до Віндзорського замку на церемонію поховання, на якій були присутні близько 800 гостей.

Вона відбулась у каплиці Святого Георгія, де королева буде похована поряд із герцогом Единбурзьким, під час приватної сімейної служби.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Служба у Вестмінстерському абатстві стала першим державним похороном з 1965 року

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Після служби труна королеви проїхала до арки Веллінгтона

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Остання процесія пройшла до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку

Раніше настоятель Вестмінстерського абатства, преподобний Девід Гойл, розпочав ранкову службу в абатстві, де згадав "неухильну відданість королеви високому покликанню протягом багатьох років".

"З захопленням ми згадуємо її почуття обов'язку та відданість своєму народу, яке мала протягом усього життя", - сказав він.

Присутні заспівали The Lord's My Shepherd - гімн, який співали на весіллі королеви з покійним герцогом Единбурзьким, яке також відбулося в абатстві.

Архієпископ Кентерберійський, Високопреосвященний Джастін Велбі, промовив, що королева "вплинула на безліч життів" і, цитуючи під час проповіді співачку Віру Лінн, сказав, що "ми зустрінемося знову".

Цю фразу королева використала у зверненні до нації на початку пандемії коронавірусу.

"Скорбота цього дня, яку відчуває не лише сім'я покійної королеви, але й уся нація, Співдружність і світ, виникає через її насичене життя та служіння, які тепер відійшли від нас", - сказав архієпископ.

Коли богослужіння в абатстві наближалося до кінця, пролунав Last Post - у виконанні тих самих музикантів, які виконували його на похоронах герцога Единбурзького - після чого уся нація завмерла на дві хвилини мовчання.

Потім волинник заграв традиційний плач, а король мовчки стояв під час виконання державного гімну.

Також на прохання короля на труну поклали його рукописне послання у вінку з квітів, зрізаних у садах Букінгемського палацу, Хайгроув-хауса і Кларенс-хауса. У ньому було написано: "З любов'ю та відданою пам'яттю. Чарльз Р.".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Рукописне послання короля покійній матері

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Члени королівської родини йшли за труною королеви в процесії від Вестмінстер-холу

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принц Вільям і принц Гаррі йшли пліч-о-пліч за батьком

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Президент США Джо Байден і його дружина Джил прибули до Вестмінстерського абатства

Перед службою труну королеви доставили з Вестмінстер-холу, де вона стояла з середи.

Король ішов поруч зі своїми братами і сестрами, принцесою Анною та принцами Ендрю та Едвардом. Принц Уельський і герцог Сассекський йшли пліч-о-пліч позаду свого батька.

Принц Джордж і принцеса Шарлотта - двоє старших дітей принца Вільяма - увійшли в абатство позаду процесії.

Президент США Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон також приїхали до Британії, щоб віддати шану королеві.

На заході були присутні члени багатьох європейських королівських родин, а також шість колишніх британських прем'єр-міністрів і близько 200 представників громадськості, яких відзначили на честь дня народження королеви.

Очікувалося, що подію спостерігатимуть мільйони людей по всій країні та всьому світу.

Для тих, кого не запросили, у містах по всій Британії були встановлені великі екрани. Крім того, цю унікальну подію транслювали в деяких кінотеатрах, пабах та інших місцях.

Тисячі людей вишикувалися на вулицях і зібралися в парках навколо столиці, щоб послухати службу, багато хто плакав.

Це був перший державний похорон після сера Вінстона Черчилля в 1965 році та найбільша церемонія з часів Другої світової війни.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Люди у Лондоні прийшли подивитися на процесію

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Учні школи Gordonstoun, де колись навчався король Чарльз

Автор фото, EPA Підпис до фото, За похороном спостерігали по всьому світу, зокрема на цій станції в Сеулі, Південна Корея

Коли труна прямувала до рогу Гайд-парку, щохвилини лунали салюти, а люди спостерігали за цим зі спеціально відведених оглядових майданчиків уздовж маршруту.

Процесія пройшла через парад Кінної гвардії, де королева очолила десятки церемоній Trooping the Color, і вниз по вулиці Мелл, де її зустріли вітаннями та оплесками.

Коли труна королеви востаннє проходила повз Букінгемський палац, персонал вийшов на вулицю, щоб попрощатися.

Діти королеви, а також принци Вільям і Гаррі йшли позаду катафалка в останній процесії до каплиці Святого Георгія.

Біля каплиці також були два коргі покійної королеви.

Поховальну службу провів декан Віндзорський Девід Коннер з благословення архієпископа Кентерберійського.

Королева буде похована разом із чоловіком у меморіальній каплиці короля Георга VI, розташованій у каплиці Святого Георгія.