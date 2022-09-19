Похорон королеви вшанував "почуття обов'язку та відданість народу". Як це було
- Даг Фолкнер та Рейчел Рассел
- BBC News
На поховальній службі у Вестмінстерському абатстві вшанували "почуття обов'язку королеви, довжиною в усе життя".
Дві тисячі людей, зокрема світові лідери та члени королівської сім'ї, відвідали похорон, а на вулицях, де проходила процесія з труною, вишикувалися натовпи людей.
Очолив похмуру процесію за труною своєї матері від Вестмінстер-холу до абатства король Чарльз III.
Пізніше труну відправили до Віндзорського замку на церемонію поховання, на якій були присутні близько 800 гостей.
Вона відбулась у каплиці Святого Георгія, де королева буде похована поряд із герцогом Единбурзьким, під час приватної сімейної служби.
Раніше настоятель Вестмінстерського абатства, преподобний Девід Гойл, розпочав ранкову службу в абатстві, де згадав "неухильну відданість королеви високому покликанню протягом багатьох років".
"З захопленням ми згадуємо її почуття обов'язку та відданість своєму народу, яке мала протягом усього життя", - сказав він.
Присутні заспівали The Lord's My Shepherd - гімн, який співали на весіллі королеви з покійним герцогом Единбурзьким, яке також відбулося в абатстві.
Архієпископ Кентерберійський, Високопреосвященний Джастін Велбі, промовив, що королева "вплинула на безліч життів" і, цитуючи під час проповіді співачку Віру Лінн, сказав, що "ми зустрінемося знову".
Цю фразу королева використала у зверненні до нації на початку пандемії коронавірусу.
"Скорбота цього дня, яку відчуває не лише сім'я покійної королеви, але й уся нація, Співдружність і світ, виникає через її насичене життя та служіння, які тепер відійшли від нас", - сказав архієпископ.
Коли богослужіння в абатстві наближалося до кінця, пролунав Last Post - у виконанні тих самих музикантів, які виконували його на похоронах герцога Единбурзького - після чого уся нація завмерла на дві хвилини мовчання.
Потім волинник заграв традиційний плач, а король мовчки стояв під час виконання державного гімну.
Також на прохання короля на труну поклали його рукописне послання у вінку з квітів, зрізаних у садах Букінгемського палацу, Хайгроув-хауса і Кларенс-хауса. У ньому було написано: "З любов'ю та відданою пам'яттю. Чарльз Р.".
Перед службою труну королеви доставили з Вестмінстер-холу, де вона стояла з середи.
Король ішов поруч зі своїми братами і сестрами, принцесою Анною та принцами Ендрю та Едвардом. Принц Уельський і герцог Сассекський йшли пліч-о-пліч позаду свого батька.
Принц Джордж і принцеса Шарлотта - двоє старших дітей принца Вільяма - увійшли в абатство позаду процесії.
Президент США Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон також приїхали до Британії, щоб віддати шану королеві.
На заході були присутні члени багатьох європейських королівських родин, а також шість колишніх британських прем'єр-міністрів і близько 200 представників громадськості, яких відзначили на честь дня народження королеви.
Очікувалося, що подію спостерігатимуть мільйони людей по всій країні та всьому світу.
Для тих, кого не запросили, у містах по всій Британії були встановлені великі екрани. Крім того, цю унікальну подію транслювали в деяких кінотеатрах, пабах та інших місцях.
Тисячі людей вишикувалися на вулицях і зібралися в парках навколо столиці, щоб послухати службу, багато хто плакав.
Це був перший державний похорон після сера Вінстона Черчилля в 1965 році та найбільша церемонія з часів Другої світової війни.
Коли труна прямувала до рогу Гайд-парку, щохвилини лунали салюти, а люди спостерігали за цим зі спеціально відведених оглядових майданчиків уздовж маршруту.
Процесія пройшла через парад Кінної гвардії, де королева очолила десятки церемоній Trooping the Color, і вниз по вулиці Мелл, де її зустріли вітаннями та оплесками.
Коли труна королеви востаннє проходила повз Букінгемський палац, персонал вийшов на вулицю, щоб попрощатися.
Діти королеви, а також принци Вільям і Гаррі йшли позаду катафалка в останній процесії до каплиці Святого Георгія.
Біля каплиці також були два коргі покійної королеви.
Поховальну службу провів декан Віндзорський Девід Коннер з благословення архієпископа Кентерберійського.
Королева буде похована разом із чоловіком у меморіальній каплиці короля Георга VI, розташованій у каплиці Святого Георгія.