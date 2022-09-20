"ЛНР", "ДНР" та окупанти Херсонщини назвали дати "референдуму". Що відомо

49 хвилин(и) тому

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Самопроголошені республіки "ДНР" та "ЛНР", окупаційна адміністрація Херсонщини та окупаційна адміністрація захопленої росіянами частини Запорізької області призначили "референдуми" щодо входження у склад Росії та назвали дати проведення наприкінці вересня.

Керівники "ДНР" Денис Пушилін також звернувся до Путіна з проханням включити Донбас до складу Росії, бо не сумнівається у позитивному рішенні учасників "референдуму".

Це вперше оголосили дати можливого голосування після хвилі звернень представників окупаційної влади РФ на сході та півдні України до Кремля.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на новину про організацію псевдореферендумів заявив, що Україна не змінить політику визволення окупованих росіянами територій, а радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни просто втрачають час на організовану втечу з захоплених територій.

Що заявили керівники "ДНР", "ЛНР" та колаборантів півдня

Так звана народна рада "ЛНР" призначила "референдум" про входження до складу Росії на 23 - 27 вересня.

Про це повідомляє російська державна агенція "РИА Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Згодом аналогічне повідомлення з'явилось і про "ДНР", де теж призначили "референдум" на 23-27 вересня.

"Донбас повертається додому! Вважаю законопроєкт своєчасним", - сказав так званий голова "ДНР" Денис Пушилін на надзвичайному засіданні "народної ради".

Він також звернувся до керівника Росії Володимира Путіна з проханням прийняти "багатостраждальний народ Донбасу" до складу Росії.

"Прошу вас якнайшвидше у разі позитивного рішення за підсумками референдуму, в чому ми не сумніваємося, розглянути питання про входження ДНР до складу Російської Федерації", - заявив Пушилін.

Про "референдуми" заявили і представники колаборантів у південних регіонах України.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Херсонські колаборанти заявили про те, що проведуть "референдум" про входження до складу Росії і створять власні озброєні батальйони

Сьогодні вранці призначений Росією керівник окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо оголосив про проведення "референдуму" щодо вступу до Росії та створення своїх озброєних "добровольчих" батальйонів.

Пізніше представник окупаційної адміністрації захопленої росіянами частини Запорізької області Володимир Рогов заявив, що "референдум" в регіоні відбудеться лише на підконтрольних територіях, а Запоріжжя та іншу частину регіону росіяни хочуть захопити вже після "референдуму".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував проведення "референдумів".

"Нинішня ситуація підтверджує, що народи Донбаса хочуть бути господарями своєї долі", - заявив він.

Реакція України

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжуватиме звільняти захоплені росіянами території

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що проведення псевдореферендумів не змінить політику України щодо звільнення захоплених росіянами територій.

"Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії", - наголосив він.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни підготовкою до шоу "референдумів" просто втрачають час на організовану втечу з захоплених територій.

"Росіяни вирішили асиметрично відповісти на 🇺🇦 контрнаступ. Вони думають, що незаконний "референдум" зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях. Впевнені, що хочете витратити час, потрібний для організації втечі, на нове шоу? Спробуйте… Буде цікаво…", - написав він у твітер.

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