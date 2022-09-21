Як оголошена Путіним мобілізація обвалила російські ринки

1 година тому

Автор фото, Reuters

Російські ринки відреагували на запровадження часткової мобілізації у Росії сильним обвалом. Вони падають другий день поспіль - таке востаннє було у лютому, після нападу Росії на Україну та початку війни.

До 10:43 за київським часом індекс Мосбіржі обвалився на понад 4%, а індекс РТС - на 5%.

Навіть рубль, який до цього вперто тримався, попри очікування мобілізації, почав дешевшати.

Курс долара зранку виріс на 1,4 рубля до 62 рублів за долар, а євро подорожчав майже на 80 копійок до 61,4 рубля. Але вже о 10:40 рубль знову почав зміцнюватися до євро.

Напередодні російські ринки теж падали - вже тоді чекали мобілізації, а влада самопроголошених "ДНР", "ЛНР" і частково окупованих Росією Херсонської та Запорізької областей оголосила проведення так званих "референдумів" про приєднання до Росії. Індекс Мосбіржі за підсумками вівторка впав на понад 8%.

Аналітики безпосередньо пов'язують обвал котирувань з "новиною політичного характеру" та зростанням "геополітичних ризиків".

"Індекс Мосбіржі, зважаючи на все, прямує в область мінімумів за останні роки", - пишуть автори економічного блогу MMI.

Російські ринки останніми місяцями були досить стабільними, попри війну в Україні, що триває вже понад пів року, і введені проти Росії санкції. Багато в чому це було пов'язано з відходом іноземних інвесторів або запровадженими російською владою обмеженнями.

Мобілізація спровокувала чергову хвилю падіння ринків. Швидше за все, це пов'язано зі страхом за те, як це позначиться на економіці країни, яка й так не в найкращій формі.

Ольга Шаміна, редакторка відділу економіки Російської служби ВВС:

"Поки що більшість прогнозів говорять про те, що криза буде досить тривалою, але не дуже різкою. Наслідки торгових санкцій будуть помітні лише у віддаленій перспективі - коли погіршиться відставання Росії від інших країн світу в технологічному плані.

Мобілізація може дуже змінити ці прогнози. Фактично частина населення піде на війну - це означає, що вони не працюватимуть і не витрачатимуть гроші. Отже, впаде виробництво та споживання.

Робота компаній також буде переорієнтована на військові потреби, а значить випуск "цивільних" товарів та інвестиції у власний розвиток будуть сильно скорочені.

Фактично криза, яка могла б бути плавною і затяжною, може в результаті перетворитися на глибоке падіння з повільним відновленням. Це може лякати інвесторів".