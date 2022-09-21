"Нове гарматне м'ясо". Як військові експерти оцінили путінську мобілізацію і що радять ЗСУ

Олег Черниш

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російська армія не змогла впоратись з Україною. Кремль вирішив мобілізувати на війну цивільних

Президент Росії Володимир Путін оголосив про "часткову мобілізацію" громадян на війну з Україною. Ще декілька тижнів тому Кремль категорично заперечував такі плани і запевняв, що "спеціальна військова операція" йде за планом. Однак події на фронті показали, що це зовсім не так.

На момент виходу в ефір звернення Путіна зранку 21 вересня, більшість експертів вже розуміли про що буде йти мова.

Успіхи України в контрнаступі на Харківщині і значні втрати особового складу Збройних сил РФ не залишали російській верхівці інших шляхів для ескалації ситуації, окрім "приєднання" захоплених територій і мобілізації населення для їх "захисту".

Щодо першого питання, то керівники окупаційних адміністрацій Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запорізької області в авральному порядку оголосили про проведення "референдумів щодо приєднання до РФ" вже до кінця місяця.

Мобілізацію громадян для поповнення лав ЗС РФ керівництво Кремля відтягувало до останнього моменту. Ще 13 вересня спікер Путіна Дмитро Пєсков запевняв, що про це "мова взагалі не йде".

Але вже через тиждень його шеф погрозливим голосом на весь світ оголосив, що призивати на фронт цивільних росіян необхідно і це "повною мірою адекватно" наявним загрозам для його країни.

"Вважаю за необхідне підтримати пропозицію міністерства оборони і генерального штабу про проведення в РФ часткової мобілізації", - заявив він.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Великі втрати особового складу російської армії під час війни в Україні - одна з причин мобілізації, кажуть експерти

Часткова чи ні?

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В указі Путіна, оприлюдненому зранку на сайті Кремля 21 вересня, є 8 пунктів. Один з них - сьомий - секретний і прихований з тексту. На сайті нормативних актів РФ вказано, що він "для службового користування". Він стосується кількості мобілізованих.

Згідно з указом, росіяни, призвані на службу по мобілізації, матимуть статус "контрактників". Відповідно, матимуть такий самий розмір грошового забезпечення і пільги.

Слід зауважити, що відтепер до завершення мобілізації російські військові не зможуть розірвати свої контракти. Єдині підстави для цього - досягнення 50-річного віку (граничний термін перебування на службі), вирок суду з арештом чи суттєві проблеми зі здоров'ям.

"Броню" від мобілізації в РФ матимуть тільки співробітники підприємств оборонно-промислового комплексу.

Міністр оборони Сергій Шойгу вже заявив, що планують набрати близько 300 тисяч мобілізованих. Це, за його словами, складає приблизно 1% від усього мобілізаційного ресурсу в Росії.

Щоправда, його слова не корелюються з його ж заявами про незначні втрати в російській армії під час СВО. Шойгу каже про втрату менш як 6 тисяч військових, що складає близько 3% від сил вторгнення РФ.

Україна називає цифру втрат противника в 10 разів більшу.

При цьому ВВС документально поіменно встановила поховання на території РФ щонайменше 6,5 тисячі російських військових. І це тільки ті, інформацію про кого можна дістати у відкритих джерелах.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Путін каже, що мобілізовувати будуть лише "частково". Але пункт про кількість призовників в його указі засекречений

Під час свого виступу Путін наголосив, що мобілізовувати будуть лише тих, хто перебуває у запасі ЗС РФ, проходив службу і має військово-облікові спеціальності та "необхідний досвід".

Щоправда, в тексті президентського указу всі ці обмеження не прописані.

За даними ВВС, підготовка до мобілізації серед росіян проводилась ще з травня. Чоловіків у різних регіонах викликали повістками у військкомати для "військового обліку" і агітували їх відправлятись на війну в Україну.

Тепер "приховане" має шанс стати явним. Але чи допоможе це змінити ситуацію на фронті?

"Підготовка до зимової компанії"

Саме дефіцит особового складу в ЗС РФ військові експерти називали однією з головних причин болючої поразки Кремля на Харківщині в середині вересня.

Тоді стрімкі і вдалі контрнаступальні дії українців зруйнували оборонні порядки росіян біля Балаклії, Куп'янська і Ізюма та змусили противника спішно відступити.

Слід зауважити, що Україна оголосила загальну мобілізацію з перших днів вторгнення. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, це дозволило збільшити ЗСУ до 700 тисяч осіб, тобто майже в 5 разів.

Деякі з них пройшли мінімальну підготовку і відправились на фронт, однак, за даними ВВС, з середини літа ще триває підготовка і формування нових військових бригад. Орієнтовна чисельність кожного такого підрозділу 3-5 тисяч осіб.

Як зазначив у своїй статті на сайті державного "Укрінформу" головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, для наступальних дій необхідно мати одне чи декілька оперативних угруповань в складі 10-20 бригад.

Зараз Путін шукає шляхи, як вирівняти ситуацію з особовим складом своїх військ, пояснює ВВС News Україна керівник безпекових програм центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Такі точкові заходи, як вербування ув'язнених і масовий призов у військо чоловіків з "ДНР" і "ЛНР" прийнятних результатів не дали.

"Вони всіма способами намагаються відновити мобілізаційні можливості. Ця часткова мобілізація також є частиною цих заходів. Це дозволить поповнити російську армію гарматним м'ясом", - каже Лакійчук.

За його словами, для того, щоб це було не гарматне м'ясо, а злагоджені підрозділи, треба щонайменше 2-3 місяці від моменту призову особового складу до його залучення до бойових дій".

Автор фото, Павло Лакійчук Підпис до фото, Військовий експерт Павло Лакійчук впевнений, що Росія зможе зібрати по мобілізації 50-100 тисяч військових

Мобілізованих мають не лише зібрати і екіпірувати, але й провести бойове злагодження, оснастити технікою, яку треба попередньо зняти зі зберігання і підготувати.

Через це експерт припускає, що нові підрозділи мобілізованих готуються Росією під зимову компанію. Лакійчук впевнений, що саме тому українське командування має бути націлене на досягнення максимального успіху на фронті ще під час осінньої компанії.

При цьому він вважає, що РФ вдасться набрати максимум 50-100 тисяч мобілізованих із заявлених 300 тисяч.

"Не думаю, що це жест відчаю Путіна. Можливо лише у частини кремлівської верхівки, яка ще може тверезо мислити, це і сприймається як відчай. Але Путін перебуває у своїй реальності, яка не зовсім перетинається з існуючою. З його точки зору, це логічні кроки, спрямовані до перемоги".

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки "Центру Разумкова", підполковник запасу Олексій Мельник каже, що система загальновійськового обліку в Росії розвалена. Друга проблема - можливий спротив російського населення.

"Чи вони підуть як барани на заклання в військкомати, чи вони будуть чинити пасивний саботаж або активний опір?" - задає він питання.

Українська влада, пояснює експерт ВВС News Україна, має максимально ефективно використати той час, який РФ витратить на відлов і підготовку мобілізованих новобранців.

"Відповідати дзеркально на дії РФ Україні не потрібно. Тому що в Україні діє воєнний стан, а це вищий рівень, ніж часткова мобілізація в Росії".

"Росія в паніці"

Колишній керівник військової розвідки Фінляндії, генерал Пекка Товері впевнений, що дії російського керівництва свідчать про його "паніку".

"Російське керівництво, схоже, в паніці після невдач на харківському напрямку. Бояться, що скоро втратять Луганську область. Заходи, які були вжиті та вживаються, такі як нові закони про злочини військових чи часткова мобілізація, не покращують ситуацію", - впевнений він.

Автор фото, TASS/Getty Images Підпис до фото, Мобілізація - це ознака слабкості і провалу Росії, впевнені військові експерти Заходу

На його думку, посилення кримінального покарання за ухилення від військової служби не покращать кадрову ситуацію в ЗС РФ, в першу чергу якісно. А введення тюремного покарання за здачу в полон навпаки може призвести до збільшення таких випадків серед російських солдатів.

Провести мобілізацію технічно і організаційно також складно для Росії. Немає відпрацьованої системи, достатньої кількості засобів індивідуального захисту і навчальних тренажерів.

Російський ОПК, вказує фінський генерал, не в змозі суттєво збільшити виробництво через брак матеріалів, комплектуючих, виробничого обладнання та кваліфікованої робочої сили.

Часткова мобілізація не змінить розстановку сил на фронті найближчими місяцями, резюмує Пекка Товері. Нашвидкуруч зібрані резерви можуть лише найближчим часом перекинути на Донбас, щоб зупинити український наступ.

"Їхня бойова цінність низька. - вважає експерт. - Створення більш боєздатних військ займе місяці".

В цьому контексті він також звертає увагу, що Путін, оголосивши мобілізацію, так і не оголосив війну Україні. На його думку, через великі особисті ризики.

"Спецоперацію" можна припинити в будь-який момент, війну можна тільки виграти або програти, а поразку персоніфікує Путін".

Американський історик і професор стратегічних досліджень в Сент-Ендрюському університеті Філіпс О'Брайєн вказує на ще один момент. Путін у своїй промові заявив, що Захід "хоче зруйнувати" Росію, але при цьому не оголосив загальну мобілізацію для її захисту.

"Якщо Путін вірить у це і все одно не закликає до повної мобілізації, то він наляканий реакцією суспільства в Росії", - робить висновок експерт.

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"Ознака слабкості"

Старша політична дослідниця аналітичного центру RAND Дара Массікот, яка досліджує армію РФ, вважає, що, оголосивши мобілізацію, російське військове керівництво зганьбило себе.

"Мобілізація такого масштабу - це ганьба Шойгу/Герасимова (Сергій Шойгу - міністр оборони, Валерій Герасимов - начальник генштабу, - Ред.). Минуло багато років з тих часів, як у Росії була працездатна система мобілізації. Вони щойно підписали багатьом людям смерть. Що б я сказала будь-кому в Росії, хто це читає? Не дозволяйте їм забрати вашого чоловіка/батька/сина", - написала експертка.

Росія не має часу на хорошу підготовку резервістів, а значить, відправить їх на український фронт погано екіпірованими і оснащеними, прогнозує вона.

Якщо Кремль захоче більш якісно навчити мобілізованих новобранців, то Україна використає цей час для наступу, вважає Мік Райан, австралійський генерал-майор у відставці, який відповідав за військову освіту в Австралії.

"Зрештою, це оголошення (про мобілізацію) не змінює перспективи української перемоги. Але це означає, що ще багато людей помруть, перш ніж це станеться", - вказує він.

З цією думкою погоджується і колишній командувач армії США в Європі, генерал Марк Гертлінг.

Автор фото, AFP/Getty images Підпис до фото, Колишній командувач армії США в Європі, генерал Марк Гертлінг не високої думки про здатність РФ навчити і організувати велику кількість новобранців

Під час служби він декілька разів відвідував РФ і був вражений вкрай низьким рівнем підготовки і навчання військових.

Це дуже контрастує з підходом американської армії, де саме моменту тренувань новобранців приділяється максимальна увага і виділяється достатньо багато часу. Такий самий підхід, зазначає Гертлінг, з 2014 року переймають і українські Збройні сили.

"Проблема в тому, що російська армія погано керується та погано навчена. Це починається з базової підготовки і не покращується під час перебування солдата РФ у військовій формі", - пише він.

Відставний генерал робить невтішні висновки для Кремля.

"Розміщення на передовій "новобранців", які були примушені, мають низький моральний дух і які не хочуть там бути, може призвести до ще більшої катастрофи для Росії… Нова ознака слабкості РФ".

Марк Гертлінг зазначає, що в нього просто "відвисла щелепа" від заяв Путіна.